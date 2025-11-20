Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ISTRAŽIVANJE POTROŠAČKIH NAVIKA

HGK: Hrvatski potrošači nisu lojalni, najvažnija im je - cijena

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
HGK: Hrvatski potrošači nisu lojalni, najvažnija im je - cijena
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Hrvati vole povoljne cijene i promocije. Mijenjaju čak četiri trgovine mjesečno. Online kupovina raste, a cijene su glavni faktor odluke. Evo zašto su nelojalni

Hrvatski potrošači pri odabiru i kupovini prehrambenih proizvoda i dalje najviše vrednuju cijenu, promotivne ponude te sirovinski sastav proizvoda, pokazalo je godišnje istraživanje Hrvatske gospodarske komore (HGK) o potrošačkim navikama, predstavljeno u četvrtak na 5. Konferenciji o trgovini pod nazivom "Kupujmo pametnije - živimo zdravije", koje je pokazalo i da su Hrvati nelojalni kupci.

POGLEDAJ VIDEO: 

Pokretanje videa...

Zrinka Janković VIDEO
Mama trojice sinova Zrinka Janković savjetuje kako uštedjeti na kupovini namirnica za peteročlanu obitelj | Video: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL, ILUSTRACIJA

Rezultati godišnjeg istraživanja, kako je kazala direktorica Sektora za trgovinu HGK Maja Bogović, ukazuju da su hrvatski potrošači i dalje nelojalni kupci, koji mjesečno promijene četiri i pol prodavaonice u kojima kupuju.

MISTERIOZNI PAKETI VIDEO Ludnica u Avenue Mallu: Čekaju u redu kako bi kupili paket, ne znaju što je u njemu
VIDEO Ludnica u Avenue Mallu: Čekaju u redu kako bi kupili paket, ne znaju što je u njemu

Blizina trgovine, povoljne cijene te posebne promocije i akcije ostaju najvažniji razlozi kod odabira mjesta kupovine. Gotovo 70 posto kućanstava obavlja kupnju barem jednom tjedno, a najveći udio, njih 38,5 posto, veliki tjedni šoping obavlja jednom tjedno.

Istraživanje je pokazalo da snažan rast bilježi online kupovina - u posljednja tri mjeseca 75 posto građana kupovalo je na specijaliziranim internetskim stranicama, što je rast od četiri posto u odnosu na prethodnu godinu. U prosjeku su kupovali na 2,25 različitih stranica, a najaktivniji korisnici online trgovine su žene, mladi od 16 do 29 godina te potrošači iz sjeverne Hrvatske, višeg obrazovanja i s primanjima iznad 2.000 eura.

Što se tiče preferencija prehrambenih proizvoda, rezultati su pokazali da je potrošačima i dalje najbitnija cijena. Za njih 51 posto cijena je najbitniji kriterij odabira, nakon čega slijedi sirovinski sastav, zemlja porijekla i promotivne prodaje, navela je Bogović.

Rezultati variraju po regijama, pa je vidljivo da je u Dalmaciji sirovinski sastav i zemlja podrijetla važan za čak 80 posto ispitanika, dok u nekim drugim dijelovima Hrvatske to iznosi 65 posto, kazala je. Lokalni proizvodi uživaju visoko povjerenje domaćih potrošača, većina građana smatra da su kvalitetniji od onih iz standardne ponude, posebno med (78 posto), svježe meso (72 posto) i maslinovo ulje (72 posto).

Zadovoljenje osnovnih potreba (hrana i roba široke potrošnje, stanovanje, zdravlje i prijevoz) najviše je opterećivalo budžete kućanstava u Hrvatskoj u proteklih 12 mjeseci. Čak 90 posto ispitanika navelo je kako promjena cijena značajno i vrlo značajno utječe na kućni budžet te na financijsku stabilnost njihovih kućanstava.

OVO SVI TREBAJU ZNATI Kupujte mudro: Ovo su najbolji trikovi za uštedu pri kupovini
Kupujte mudro: Ovo su najbolji trikovi za uštedu pri kupovini

Najčešći razlozi za impulzivnu kupnju 

Istraživanje je dalo uvid i u ponašanje pri impulzivnim kupnjama, koje nisu isključivo posljedica trenutnog raspoloženja kupca, već i kombinacija emocija, prilika i procjene budućih potreba. Tri najčešća razloga za impulzivnost pri kupnji su prilike poput prigodnih ponuda i sezonskih sniženja (49,2 posto), nagrađivanje samog sebe za ostvareni uspjeh (27,3 posto) te kupovina za buduće potrebe, najčešće poklona (23,6 posto).

Bogović je istaknula kako rezultati istraživanja potvrđuju da se navike kupaca brzo mijenjaju te sugeriraju trgovcima da trebaju nastaviti prilagođavati svoju ponudu kako bi odgovorili na sve izraženije zahtjeve modernog potrošača.

Predsjednik Udruženja trgovine HGK i predsjednik Uprave Konzum plusa Zoran Mitreski istaknuo je da je trgovina jedna od ključnih gospodarskih djelatnosti u Hrvatskoj sa udjelom u BDP-u od 25 posto i 15 posto udjela u zaposlenosti. 

Konzum u tome, kako je rekao, ima lidersku ulogu uz koju ide i odgovornost. Ulažu u zaposlenike, cjenovno su osjetljivi, okupljaju domaće proizvođače i vraćaju zajednici, kazao je napominjući kako je to njihova uloga kao vodećeg domaćeg maloprodajnog lanca.

Na konferenciji je istaknuto kako je nužna prilagodba trgovačkih lanaca zbog sve bržih tehnoloških promjene i rastućih očekivanja novih generacija kupaca te kako jasnije razumijevanje prioriteta potrošača može trgovcima, kao i cijelom sektoru, poslužiti kao smjernica za učinkovitije prilagođavanje potrebama modernog kupca.

UOČI USKRSA Petir građanima: 'Kupujte domaće i lokalno proizvedene poljoprivredne proizvode'
Petir građanima: 'Kupujte domaće i lokalno proizvedene poljoprivredne proizvode'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lista od najiskrenijeg znaka Zodijaka do najvećeg lažljivca
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Lista od najiskrenijeg znaka Zodijaka do najvećeg lažljivca

Prema astrolozima, neki horoskopski znakovi skloniji su laganju, dok neki pak preziru laži i nastoje uvijek biti iskreni. Saznajte gdje se vaš znak nalazi na listi, a u komentarima nam recite slažete li se s ovim popisom
Ovo su najveće mane i vrline horoskopskih znakova: Bikovi su teški, Rakovi nedorečeni
SLAŽETE LI SE?

Ovo su najveće mane i vrline horoskopskih znakova: Bikovi su teški, Rakovi nedorečeni

Karakter osobe određuju mnogi faktori, a astrologija smatra i da zvijezde imaju veliki utjecaj na to kakvi smo. Evo koje su mane i prednosti svih znakova horoskopa
Znak Zodijaka otkriva vaš ljubavni jezik: Kako vi volite?
ŠTO JE ZA VAS LJUBAV?

Znak Zodijaka otkriva vaš ljubavni jezik: Kako vi volite?

Lav voli biti u centru pažnje, Ovan želi osobnog navijača, a Strijelac voli avanture i nekoga tko može pratiti njegov tempo. Ovo su samo neki od opisa ljubavnih želja horoskopskih znakova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025