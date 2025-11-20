HGK: Hrvatski potrošači nisu lojalni, najvažnija im je - cijena

Hrvatski potrošači pri odabiru i kupovini prehrambenih proizvoda i dalje najviše vrednuju cijenu, promotivne ponude te sirovinski sastav proizvoda, pokazalo je godišnje istraživanje Hrvatske gospodarske komore (HGK) o potrošačkim navikama, predstavljeno u četvrtak na 5. Konferenciji o trgovini pod nazivom "Kupujmo pametnije - živimo zdravije", koje je pokazalo i da su Hrvati nelojalni kupci.

Rezultati godišnjeg istraživanja, kako je kazala direktorica Sektora za trgovinu HGK Maja Bogović, ukazuju da su hrvatski potrošači i dalje nelojalni kupci, koji mjesečno promijene četiri i pol prodavaonice u kojima kupuju.

Blizina trgovine, povoljne cijene te posebne promocije i akcije ostaju najvažniji razlozi kod odabira mjesta kupovine. Gotovo 70 posto kućanstava obavlja kupnju barem jednom tjedno, a najveći udio, njih 38,5 posto, veliki tjedni šoping obavlja jednom tjedno.

Istraživanje je pokazalo da snažan rast bilježi online kupovina - u posljednja tri mjeseca 75 posto građana kupovalo je na specijaliziranim internetskim stranicama, što je rast od četiri posto u odnosu na prethodnu godinu. U prosjeku su kupovali na 2,25 različitih stranica, a najaktivniji korisnici online trgovine su žene, mladi od 16 do 29 godina te potrošači iz sjeverne Hrvatske, višeg obrazovanja i s primanjima iznad 2.000 eura.

Što se tiče preferencija prehrambenih proizvoda, rezultati su pokazali da je potrošačima i dalje najbitnija cijena. Za njih 51 posto cijena je najbitniji kriterij odabira, nakon čega slijedi sirovinski sastav, zemlja porijekla i promotivne prodaje, navela je Bogović.

Rezultati variraju po regijama, pa je vidljivo da je u Dalmaciji sirovinski sastav i zemlja podrijetla važan za čak 80 posto ispitanika, dok u nekim drugim dijelovima Hrvatske to iznosi 65 posto, kazala je. Lokalni proizvodi uživaju visoko povjerenje domaćih potrošača, većina građana smatra da su kvalitetniji od onih iz standardne ponude, posebno med (78 posto), svježe meso (72 posto) i maslinovo ulje (72 posto).

Zadovoljenje osnovnih potreba (hrana i roba široke potrošnje, stanovanje, zdravlje i prijevoz) najviše je opterećivalo budžete kućanstava u Hrvatskoj u proteklih 12 mjeseci. Čak 90 posto ispitanika navelo je kako promjena cijena značajno i vrlo značajno utječe na kućni budžet te na financijsku stabilnost njihovih kućanstava.

Najčešći razlozi za impulzivnu kupnju

Istraživanje je dalo uvid i u ponašanje pri impulzivnim kupnjama, koje nisu isključivo posljedica trenutnog raspoloženja kupca, već i kombinacija emocija, prilika i procjene budućih potreba. Tri najčešća razloga za impulzivnost pri kupnji su prilike poput prigodnih ponuda i sezonskih sniženja (49,2 posto), nagrađivanje samog sebe za ostvareni uspjeh (27,3 posto) te kupovina za buduće potrebe, najčešće poklona (23,6 posto).

Bogović je istaknula kako rezultati istraživanja potvrđuju da se navike kupaca brzo mijenjaju te sugeriraju trgovcima da trebaju nastaviti prilagođavati svoju ponudu kako bi odgovorili na sve izraženije zahtjeve modernog potrošača.

Predsjednik Udruženja trgovine HGK i predsjednik Uprave Konzum plusa Zoran Mitreski istaknuo je da je trgovina jedna od ključnih gospodarskih djelatnosti u Hrvatskoj sa udjelom u BDP-u od 25 posto i 15 posto udjela u zaposlenosti.

Konzum u tome, kako je rekao, ima lidersku ulogu uz koju ide i odgovornost. Ulažu u zaposlenike, cjenovno su osjetljivi, okupljaju domaće proizvođače i vraćaju zajednici, kazao je napominjući kako je to njihova uloga kao vodećeg domaćeg maloprodajnog lanca.

Na konferenciji je istaknuto kako je nužna prilagodba trgovačkih lanaca zbog sve bržih tehnoloških promjene i rastućih očekivanja novih generacija kupaca te kako jasnije razumijevanje prioriteta potrošača može trgovcima, kao i cijelom sektoru, poslužiti kao smjernica za učinkovitije prilagođavanje potrebama modernog kupca.