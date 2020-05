Hibernacijska dijeta: Med prije spavanja potiče topljenje masti

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Najbolji recepti: Šparoge su odlične protiv proljetnog umora

Prije spavanja se uzima žličica do dvije meda koji se otopi u mlakoj vodi ili se pojede direktno iz teglice. Konzumacija meda prije spavanja pozitivno djeluje na rad jetre. Glukoza iz meda daje joj energiju i tako se potiče metabolizam masti tijekom spavanja. Začetnik ovakve ideje gubitka viška kilograma je Mike McInnes, britanski nutricionist i farmaceut koji tvrdi da ova tzv. hibernacijska dijeta, odlično djeluje na bolji san, ali i na gubitak viška kilograma tijekom sna.

Ovaj nutricionist smatra da uzimanje meda prije spavanja može potaknuti rad jetre, ubrzati metabolizam koji sagorijeva masti, ublažiti razine hormona stresa i pomoći nam da bolje spavamo. Ovaj najstariji prirodni zaslađivač, kaže, sadrži i širok spektar vitamina, uključujući vitamine B6, B1, B2 i B5, te minerale poput kalcija, bakra, željeza, magnezija, mangana, fosfora, kalija, natrija i cinka te antioksidanse i aminokiseline...

Med u tijelu djeluje kao gorivo potrebno za pokretanje raznih mehanizama. On održava održava uravnoteženu razinu šećera u krvi, dopušta hormonima da se oporave od stresa, doprinosi sagorijevanju masnoća... Tvrdnja da med smanjuje razinu glukoze u krvi objavljena je u časopisu 'Journal of Medicinal Food' u travnju 2004.

Hibernacijska dijeta u osnovi ima za cilj potaknuti ljude da iskoriste prednosti vlastitog prirodnog sustava oporavka tijela tijekom spavanja i potaknu sagorijevanje masnoća. Ipak, želite li postići najbolje rezultate, morate iz prehrane izbaciti nezdravu hranu, poput visoko rafinirane prerađene hrane i trebali biste vježbati redovito.

Foto: Thinkstock

Provjerite radi li vam jetra dobro?

Ako vam tijelo proizvodi previše hormona stresa, lošije spavate, a jetra slabije radi. Zato je važno osigurati joj dovoljno energije tijekom noći, a med je odličan za to. Postoje znakovi po kojima možete prepoznati da vam jetra ne radi kako treba i potreban joj je poticaj.

Odgovorite na nekoliko pitanja sa da i ne.

Budite li se redovito tijekom noći?

Znojite li se noću?

Osjećate li refluks kiseline tijekom noći?

Ustajete li tijekom noći da biste išli na zahod?

Osjećate li mučninu u rano jutro?

Budite li se iscrpljeni?

Je li vam ujutro grlo suho?

Imate li noćne grčeve?

Osjećate li se slabo u rano jutro?

Ukoliko ste na ova pitanja odgovarali sa 'Da', tada vam se jetra muči i morate joj pomoći. To bi moglo ukazivati na to da, umjesto sagorijevanja masnoća i obnove mišića tijekom sna, vaše tijelo proizvodi veliku količinu hormona stresa što ga do jutra skroz iscrpi.

Foto: Dreamstime

Hibernacijska dijeta odlična je i za mozak

Mike McInnes kaže da je hibernacijska dijeta dobra, ne samo za gubitak masnih naslaga, već i zbog toga što glukoza iz meda potiče rad mozga, a upravo taj organ treba najviše energije što nekad zna voditi osjećaju iscrpljenosti. Često čujemo da je mentalna iscrpljenost gora od fizičke, i to je istina.

Da bi preživio, mozak treba glukozu, međutim potrebne količine zauzimaju veliku količinu skladišnog prostora, a mozak toliko mjesta nema za skladištenje. Tu nastupa jetra, jedini organ u našem tijelu koji može pohraniti i puštati glukozu u cirkulaciju. Zbog toga je važno da goriva za rad ne ponestane.

Svaki pad glukoze u krvi štetno djeluje na mozak. Nadbubrežna žlijezda se tada aktivira i prekomjerno proizvodi hormone koji mogu dovesti do stanja poput srčanih bolesti, osteoporoze, pretilosti, dijabetesa, slabe imunološke funkcije, depresije i drugih zdravstvenih tegoba. Ukoliko jetru ne napunimo energijom prije spavanja, oslobađaju se hormoni stresa iz nadbubrežne žlijezde, a oni pak ubrzavaju rad srca i podižu krvni tlak. Ti hormoni, umjesto da sagorijevaju masti, razgrađuju mišiće i kosti.

Uloga jetre je ispuštati glukozu u tijelo, a kapacitet skladištenja joj nije velik pa mnogi ljudi odlaze na spavanje sa osiromašenom jetrom, a da toga nisu svjesni. U tom slučaju dolazi do aktivacije nadbubrežne žlijezde koja iscrpljuje organizam tijekom sna, kada bi se zapravo trebao obnavljati, prenosi benefits-of-honey.com.

Mike McInnes je na ovu temu napisao knjigu 'The Hibernation Diet' ('Hibernacijska dijeta') sa suautorima Stuartom McInnesom i Maggie Stanfield. U njoj je detaljno pojašnjeno kako se hraniti tijekom ove dijete, koliko vježbati...

'Neophodna je promjena prehrane te redovita tjelesna aktivnost'

Za dobre rezultate dijete, nije dovoljno prije spavanja samo uzeti žlicu, dvije meda i nastaviti sa lošim prehrambenim navikama i manjkom tjelesne aktivnosti. Mike McInnes naglašava potrebu promjene načina života, uvođenje zdravih namirnica u prehranu i vježbanje, a tada uz med prije spavanja rezultati neće izostati.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Olja Martinić

Razgovarali smo sa našom poznatom nutricionistkinjom Oljom Martinić iz Splita o ovoj temi i evo što je rekla:

- Autori dijete su pokušali iskustva zimske hibernacije životinja analizirati i napraviti paralelu sa ljudskim snom i to na način da je vrijeme sporovalnog sna, vrijeme u kojemu fruktoza iz meda potiče sustav za oporavak, ubrzava se metabolizam i brže troše masti. U to vrijeme smanjuje se lučenje hormona stresa i bolje se spava ako prije počinka konzumiramo med... - objasnila nam je Olja Martinić, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita.

- Autor ističe kako je neophodna i promjena prehrane te redovita tjelesna aktivnost. Činjenica je da brojne osobe nisu zadovoljne rezultatima i nakon što reduciraju prehranu i uhvate se tjelovježbe - dodala je i napomenula kako nema razloga ne vjerovati ljudima koji tvrde da se pridržavaju dijete no rezultati su spori ili manji od očekivanih.

- Autor tvrdi da uvođenjem mednog obroka prije sna možemo otkočiti ovakvu pojavu. Osobno nemam iskustvo sa pacijentima koji su bili u programu hibernacijske dijete, ali imala sam dosta čestu pojavu slabijih rezultata od očekivanih i rješavala sam to na individualnoj preporuci - rekla nam je.

