Hiperpigmetacija je česta ljeti: Top 5 formula za ujednačen ten

Neujednačen ten postaje svakodnevica nakon odmora, odlaska na more i višednevnog boravka na suncu, a radi se o poremećaju proizvodnje melanina, no zato su tu inovativne dermokozmetičke formule

<p>Hiperpigmentacija se javlja u svakoj dobi te usred raznih situacija - posljedica je akni, uzrokovana suncem i osipom, a pojavljuje se kad nova koža potamni ili proizvodnja melanina postane neujednačena. Upravo zato izuzetno je važno kremu s UV faktorom koristiti na mjestu svježe kože, kao posljedica pilinga ili prištića. Osim toga, moguća je i usred hormonalnog disbalansa.</p><p>- Jedan od najpopularnijih sastojaka za rješavanje hiperpigmentacije je vitamin C, danas često prisutan u kremama ili serumima, a tu su i retinol te azelaična kiselina koje izbjeljuju kožu - komentirala je dermatologica Erica Stevens uz New Yorka iz Teksasa za <a href="http://Dermatologist Erica Stevens of Westlake Dermatology">Harper's Bazaar. </a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hiperpigmentacija, mrlje i neujednačen ten</strong></p><p>Celerit Plus krema za izbjeljivanje pjega sadrži aktivnu tvar iz potočarke te vitamine C i E. Djelatni sastojci su zaštićeni od utjecaja sunca zaštitnim faktorom 10. Cijena: 25 ml 93 kn, ljekarne</p><p>Ducray Melascreen krema koja ujednačava ten sadrži ključne molekule za hiperpigmentaciju, a to su azelaična i glikolna kiselina. Cijena: 30 ml 295 kn, ljekarne</p><p>Visoko koncentrirani serum Filorga Pigment-perfect sadrži inovativne sastojke: ekstrakt hmelja smanjuje proizvodnju melanina koji uzrokuje hiperpigmentaciju, a nova generacija vitamin C ujednačava ten. Cijena: 30 ml 450 kn.</p><p>Hrvatski prirodni beauty brend Olival predlaže serum za hiperpigmentaciju koji sadrži ulje šafranike i limuna, bogatog vitaminom C, za smanjenu proizvodnju melanina. U formuli je i ulje čileanske maline koja pruža blagu prirodnu zaštitu od sunca. Cijena: 15 ml 199,90 kn</p><p>La Roche-Posay Redermic R korektivni je koncentrat te djeluje intenzivno na neujednačen ten, staračke pjege i hiperpigmentaciju. Formula sadrži čisti retinol te retinol s postupnim otpuštanjem, koji djeluju tijekom dana i više sati. Cijena: 30 ml 271 kn, ljekarne. </p>