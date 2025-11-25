Obavijesti

BUDE NOSTALGIJU

Hobiji naših baka ponovno se vraćaju, evo kako ljudi 'bježe' od ekrana i umreženosti

U vremenu kada smo gotovo svi vezani uz ekrane i algoritme, zatrpani digitalnim sadržajem i neprestanim notifikacijama, događa se tiha, ali značajna revolucija, ljudi se ponovno okreću 'starinskim' hobijima
Ručni rad, vrtlarenje, slaganje puzzli, pečenje kruha, sve ono što su nekad radile naše bake ponovno postaje popularno. I ne, nije riječ samo o nostalgiji, nego o potrebi za odmakom od digitalne preopterećenosti i povratku jednostavnijem, sporijem ritmu života. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
