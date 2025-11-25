Hobiji naših baka ponovno se vraćaju, evo kako ljudi 'bježe' od ekrana i umreženosti

U vremenu kada smo gotovo svi vezani uz ekrane i algoritme, zatrpani digitalnim sadržajem i neprestanim notifikacijama, događa se tiha, ali značajna revolucija, ljudi se ponovno okreću 'starinskim' hobijima
Ručni rad, vrtlarenje, slaganje puzzli, pečenje kruha, sve ono što su nekad radile naše bake ponovno postaje popularno. I ne, nije riječ samo o nostalgiji, nego o potrebi za odmakom od digitalne preopterećenosti i povratku jednostavnijem, sporijem ritmu života.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Stručnjaci za mentalno zdravlje ističu da ovakve aktivnosti potiču prisutnost u trenutku, smanjuju tjeskobu i pružaju osjećaj smirenosti jer uključuju osjetila, pokret i ritam, sve ono što nam nedostaje u svijetu neprestanih podražaja.
| Foto: Dreamstime
- Ovi ‘bakini' hobiji pozivaju nas da usporimo, budemo prisutni i pronađemo zadovoljstvo u jednostavnim, opipljivim iskustvima - objašnjava terapeutkinja Iliamari Vázquez Houston.
| Foto: SERGEY NIVENS
Psihologinja dodaje da su ti hobiji slični meditaciji ili jogi, ali bez pritiska da nešto „radite ispravno“.
| Foto: TATYANA TOMSICTKOVA
U nastavku pogledajte najpopularnije „bakine hobije“ koji se vraćaju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. RUČNI RAD I ŠIVANJE Pletenje, kukičanje, vezenje i šivanje ponovno su u modi. Mnogi traže mir i kreativnost kroz jednostavne, ritmične pokrete.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. DRUŠTVENE IGRE I SLAGALICE U doba digitalnih igrica, ljudi ponovno otkrivaju čari zajedničkog igranja i smijeha.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. PEČENJE KRUHA I PRIPREMA ZIMNICE Miris svježe pečenog kruha i užitak u domaćim okusima zimnice čine ove aktivnosti ugodnima i korisnima.
| Foto: TATEVOSIAN YANA
4. VRTLARENJE I BRIGA O BILJKAMA Od urbanih vrtova do lončanica na prozoru, sadnja i briga o biljkama vraća nas prirodi i osjećaju cikličnosti života.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. KREATIVNE RUKOTVORINE Kolaži iz časopisa, ručno izrađeni sapuni, male, jednostavne aktivnosti s velikim učinkom na raspoloženje.
| Foto: Fly_dragonfly
6. PROMATRANJE PRIRODE Šetnje, skupljanje biljaka, promatranje ptica, spajanje s prirodom vraća nam mir i fokus.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija