Hoću li imati sreće? Nadam se da je ova žena prava za mene

Dragi Mevludine,

hoću li imati sreće s ovom ženom čiju vam fotografiju šaljem. Je li ona za mene? Zanima me i što me očekuje u poslu. Kakvo mi je zdravlje? Hvala na savjetima i odgovorima.

šifra: novi brak

Odgovor:

Poprilično ste pozitivni i direktni, kažete ono što mislite. Vidim brak iza vas, no za trenutnu situaciju niste krivi. Dugo godina ste bili sami, a sad ste upoznali ovu gospođu. Analizirao sam fotografiju i vidim da je žena pozitivna, iskrena, temeljita i energična te emotivna, odana i predana. Gospodine, čekali ste, pa i napokon dočekali – ona je prava. Bit ćete u vezi čitave ove godine, a poslije vas vidim kako zajednički živite, bit ćete izuzetno zadovoljni, sretni i voljeni, U ovoj vam godini vidim i napredak u poslu i tu ćete se osjećati bolje nego do sada. Do kraja ove i tijekom cijele iduće godine su vam aspekti vrlo pozitivni, sve što osmislite će se i ostvariti. Za dvije godine napredak će se desiti i u vašoj obitelji. Bol u nozi je rezultat reume, uz masažu i vježbu ćete se osjećati odlično. Sretno.

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa glumicom Barbarom Rocco:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Astro