Nešto se događa, bojim se da će mojoj kćeri propasti brak

Dragi Mevludine,

nešto se čudno dešava s mojom kćerkom i zetom. Brinem se da neće ostati zajedno. Hoće li im brak propasti ili će sve krenuti nabolje? Jako se brinem. Molim vas za odgovor.

šifra: Karlovac

Odgovor:

Vaša kći je posesivna i ljubomorna te vrlo komplicirana žena. Uvijek je nezadovoljna i stalno provjerava supruga, a onda to dovodi do komplikacija pa i laži i s njegove strane. Njemu je dosadilo da se neprestano pravda oko onoga što radi, odnosno ne radi. Ona uistinu nema razloga za brigom, on redovito dolazi kući, donosi novac i brine za djecu te je vrlo pažljiv. Zet je pozitivniji nego vaša kći, no stalno se svađaju jer je ona ljubomorna. Bojim se da ako ona tako nastavi, da on to neće više tolerirati i da će je na kraju ostaviti. Pokažite joj odgovor i recite joj što vidim, možda ipak promijeni svoje ponašanje prema njemu. Ako nastavi, on će je ostaviti. Vidim da imaju prekrasnog sina i kćer, da je sve u najboljem redu i da bi njihov brak mogao izgledati poput bajke. Neka malo i kćeri spusti lopticu da se ne bi debelo pokajala. Ono što vidim je da se obostrano vole i da je ne vara. Želim sve najbolje vama i vašoj obitelji.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Astro