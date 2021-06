Blizanci

Blizanac silno uživa u tračanju. Sve mora znati o svakome, a te spoznaje s užitkom će podijeliti s drugima. Nije pametno povjeravati mu se i otkrivati mu tajne. Danas je tu, a sutra tko zna gdje, tako da se na njega nije moguće osloniti.

Često mijenja i svoje stavove, pa je teško ustanoviti što zaista misli i želi. U ljubavi nije osobito vjeran, prošlost mu je puna propalih veza. Od emocionalne predanosti jednom partneru više ga 'pali' sjedenje na dva stolca.

Lav

Slično je i s Lavovima, no njima je ipak ego na prvome mjestu. Silan je vatromet taštine s kojim živi ovaj znak. On je najljepši, najbolji i najpametniji. Ako ste slučajno uvjerenja da tome nije tako, sigurno s vama nešto nije u redu - tako će misliti Lav, čiji su ponos i dostojanstvo važniji od života samog.

Uvijek privlači pozornost na sebe, pokušava se pozicionirati u centar svake zajednice jer sve što ga okružuje samo su sateliti koji se vrte oko njegova veličanstva. Ima dvostruka mjerila i što vrijedi za njega, ne vrijedi i za druge.

Strijelac

Kad je riječ o Strijelcima, ne postoji nitko pametniji od njih.

Voli se praviti pametan, pokazati se drugima kao načitan, dobro informiran i obrazovan čovjek kojem je malo tko ravan. Svoje prljavo rublje skriva od drugih jer ga to stavlja u slabiju poziciju, no znatiželjno će gurnuti nos u tuđe probleme. Brzoplet je i nepromišljeno iskren, pa je u stanju svašta reći i ostati živ, a to što vas je pritom ranio ravno u srce, to je posve nebitno.

Bitno je da je on rekao ono što misli, jer to je istina, a jedino je njegova istina bitna.

Vodenjak

U istom društvu je i Vodenjak, koji svojim uvjerenjima vrlo lukavo pozicionira sebe u odnosu na druge. On je taj koji zna, a znanje je moć i jako voli tu spoznaju svima prenositi.

S druge strane, godi mu kad se osjeća potrebnim i kad svojim znanjem i iskustvom može nekome pomoći. Hrani se spoznajom da se drugi njemu obraćaju za savjet i pomoć.