Suradnja, timski rad i empatija uče se do pete godine djeteta

Odgoj djeteta ključan je za kasniji uspjeh u životu, kaže pedijatrica Laura Jana, autorica knjige “The Toddler Brain: Nurture the Skills Today That Will Shape Your Child’s Tomorrow”.

Kako biste odgojili uspješno dijete u 21. stoljeću, ne možete ga odgajati kao što su se djeca odgajala prije 30 godina, tvrdi autorica koja je u svojem radu primijetila da vodeći poslovni ljudi, ekonomisti i poduzetnici posjeduju vještine koje se najbolje stječu i usvajaju u prvih pet godina.

- Vještine koje treba njegovati su znatiželja, komunikativnost, suradnja, kritičko razmišljanje, preispitivanje, empatija, prilagodljivost i nošenje s neuspjehom. One bi se u vrtiću prevele kao: ‘Upotrijebi uši, slušaj drugoga i nauči se lijepo igrati s drugom djecom u pješčaniku’ - pojašnjava autorica, koja je osmislila sedam skupova vještina ključnih za uspjeh u današnje vrijeme. Prvi uključuje samokontrolu i koncentraciju, a drugi vještine koje nam omogućuju da dobro funkcioniramo s drugima, a to su jezik i empatija.

- Treći skup vještina odnosi se na viđenje svijeta u obliku upitnika, odnosno znatiželju koja nas tjera da preispitujemo svijet. Sljedeći skup uključuje odlučnost i ‘stav ja to mogu’. Poželjan skup vještina je i ‘nemir’ koji nas potiče da ostvarimo ciljeve te uključuje motivaciju da radimo na sebi. U sljedeći skup spada prilagodljivost i fleksibilnost koji pomažu ljudima da lakše prebrode neuspjeh. Posljednji skup poželjnih vještina obuhvaća one koje potiču kreativnost i omogućuju nam da zamislimo kakav bi svijet mogao biti - objašnjava autorica.

Dodaje da su najbolji način za njegovanje tih vještina stvari koje roditelji već prirodno čine, poput čitanja priča djeci, pjevanja i razgovaranja.