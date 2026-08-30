Horoskopski znakovi koje je najteže voljeti: Škorpioni ne znaju što bi, Djevica drži zidove

Svi imamo svoje prednosti i mane, ali neke je jednostavno teže voljeti nego druge - bilo da je razlog taj što su dovoljni sami sebe ili taj što drže druge ljude na distanci iz straha da ne budu povrijeđeni
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Saznate li što stoji između vaš i potencijalne ljubavi vašeg života, lakše ćete savladati tu prepreku.
| Foto: Photographee.eu
Saznate li što stoji između vaš i potencijalne ljubavi vašeg života, lakše ćete savladati tu prepreku. |
Foto: Photographee.eu
Saznate li što stoji između vaš i potencijalne ljubavi vašeg života, lakše ćete savladati tu prepreku.
| Foto: Photographee.eu
1. Djevica: Vjerojatno najsamostalnije od svih znakova. Također, većini veza pristupaju s vrlo analitičke i gotovo menadžerske pozicije. Čak i ako to nije namjerno, automatski drže većinu ljudi na distanci dok ne budu sigurni da im mogu vjerovati. Stoga ih nije najlakše voljeti. Da bi Djevica nekoga voljela, mora srušiti svoje zidove i otvoriti se, što nije u njihovoj prirodi. Nakon što to učine, postaju izvrsni partneri, ali im definitivno može trebati neko vrijeme da to postignu.
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2. Škorpion: Prvi po tome da ne znaju što žele. Ludo osciliraju između vrućeg i hladnog, što ih čini jako teškim za čitanje, a time i za emocionalno druženje. Škorpion može biti nevjerojatno iscrpljujući partner, zbog čega često ulaze i izlaze iz veza. Iskreno, dok Škorpion emocionalno ne sazrije, jednostavno nije spreman za pravu vezu.
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3. Strijelac: Nema nestalnijeg, impulzivnijeg i razbacanijeg od Strijelca. U nekim aspektima, to ih čini vrlo uzbudljivim partnerima i s kim god bili, nikada im neće biti dosadno. Ali s druge strane, gotovo ih je nemoguće smiriti. Stalno jure za sljedećom stvari, avanturom, naletom adrenalina. Grozni su u tome da budu mirni, da samo postoje. A to nije baš pogodno za veze.
| Foto: Fotolia
4. Vodenjak: Prirodno su rezervirane, privatne osobe . Nisu skloni otvaranju, a puštanje ljudi blizu apsolutno nije u njihovoj prirodi. Može biti jako teško pročitati Vodenjaka koji drži distancu između sebe i većine ljudi. Vodenjaku treba netko kome može stvarno vjerovati i u čijem se društvu osjećati ugodno i ranjivo kako bi se potpuno predao i zaljubio.
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5. Jarac: Oličenje su praktičnosti, učinkovitosti i napornog rada. Iako ih to čini nevjerojatno pouzdanima i izvrsnim zaposlenicima ili suradnicima, to može značiti da svakoj vezi pristupaju kao poslovnoj transakciji. Nijedan partner ne želi osjećati da ga netko promatra i važe ga na popisu prednosti i nedostataka. Jarac treba naučiti vjerovati svom srcu koliko i glavi kako bi pronašao pravu, trajnu ljubav.
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6. Blizanci: Imaju reputaciju neodlučnih i pretjerano emotivnih. Iako je to do određene mjere istina i može učiniti komunikaciju s njima zamornom, to također znači da vole svim srcem i ulažu svu svoju vjeru u ono što osjećaju. Kad Blizanci vole, potpuno se predaju. Apsolutno ništa ne skrivaju i daju sve od sebe partneru. Može biti zastrašujuće biti toliko voljen, ali ta razina ranjivosti je nešto što je vrijedno pohvale nekome poput Blizanaca.
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7. Lav: Ne postoji znak koji je toliko dinamičan i očaravajući kao Lav. Nevjerojatno su neovisni, samouvjereni i sigurni u sebe. Stoga je važno da svatko tko je s Lavom shvati da ga nikada nećete trebati. Ali oni su toliko magičan znak da je nemoguće ne biti privučen njime. Lavovi sve čine uzbudljivijim i zanimljivijim, pa ne čudi da ih svi vole.
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8. Ovan: Aktivan, uzbudljiv i svjetionik strasti, partnera stavlja u središte svog svijeta. Svoje partnere stavlja u prvi plan i trudi se biti im sve. Njihov navijač, partner u zločinu, rame na koje se mogu osloniti. Ovan teži biti osoba kojoj se može obratiti za sve što je osobi s kojom je potrebno. Tko bi mogao reći ne voljeti nekoga takvog?
| Foto: Fotolia
9. Bik: Jednostavno ne postoji znak odaniji i postojaniji od Bika. Kad voli nekoga, on je u tome na duge staze. Potpuno je predan i posvećen osobi koju voli. Ništa ne prepušta mašti, ništa ne ostaje u nekoj sivoj zoni. Sve je na stolu i uvijek imate jasnu ideju o tome gdje se nalaze. Takva vrsta predanosti i odanosti rijetka je i teško ju je pronaći, pa kada je pronađete, nije nešto što biste željeli pustiti.
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10. Vaga: Sve što želi jest da svi budu zadovoljni i sretni. To vrijedi za gotovo sve na Zemlji, ali posebno za ljude u koje je zaljubljena. Vaga bi se jako potrudila da se uvjeri da je njezin partner u dobrom stanju. Učinit će sve da usreći svoju osobu. Tako ih je lako voljeti jer vam pokazuju vrstu ljubavi koju je moguće dobiti od druge osobe, a to je nešto čemu treba stremiti.
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11. Ribe: Vjerojatno imaju najveće srce puno ljubavi. Duboko osjećaju, pune su emocija i nemaju problema s izražavanjem onoga što žele i trebaju od ljudi koje vole. Ribe sve stavljaju na stol. Ništa ne ostavljaju neizrečeno. Prošetale bi kroz vatru i natrag za osobu koju vole, a takva vrsta ljubavi je nešto što ćete doživjeti samo jednom u životu.
| Foto: Fotolia
12. Rak: Najveći njegovatelji i skrbnici, najvjerojatnije da će voljeti bezuvjetno od svih horoskopskih znakova. Toliko su blagonakloni, toliko strpljivi. Oni su znak na koji uvijek možete računati da će biti tu za vas, danju ili noću, bez obzira na sve. Rak savršeno ilustrira kako bi ljubav trebala izgledati i kako bismo se svi trebali voljeti.
| Foto: Fotolia