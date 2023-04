Hrabra poduzetnica iz Dubrave: 'Još prije 30. sam stala na čelo tvornice s bebom u nosiljci...'

Grčka božica pobjede čiju ljepotu, jednom kada ju je vidjela, nikad nije zaboravila, potom latice u bojama koje samo izuzetna mašta i nevjerojatno oko mogu zamiješati te sazviježđa i zakovice, sjetna gospođica sa šeširom i divlji konji usred cvjetnog polja, samo su neki od motiva zidnih tapeta koje proizvodi Josipa Maras (35) iz Zagreba u svom Studiju Wallart u Dubravi.

Riječ je o prvoj hrvatskoj tvornici tapeta koja je specijalizirana isključivo za dizajn i izradu specifičnih tapeta od kojih se ističu one u obliku murala kao produkt digitalnog slikarstva, vodootporne varijante i brojni drugi ukrasni oblici za dekoraciju zidnih elemenata. Svoj dugogodišnji talent za slikanje i viziju za uljepšavanje prostora, Josipa je pretvorila u uspješni biznis. Kako? Radeći po 16 sati dnevno, reći će vam ležerno.

- Znalo je proći po mjesec dana da nisam sjela na vlastiti kauč - smije se. Na putu do uspjeha prošla je kroz trnje unatoč kojem i dalje govori kako ništa ne bi mijenjala.

Nisu je shvaćali ozbiljno

- Nema dana da nešto nisam naučila. Bile su to četiri intenzivne godine u kojima sam u svakoj sekundi naučila po jednu malu lekciju - otkrila je Josipa. A sve zbog želje. Toliko je htjela pokrenuti baš ovo što ima danas da je ništa nije moglo zaustaviti na tom putu. Ni to što je žena, ni to što joj je suprug zbog posla često bio odsutan, ni to što je imala dvoje male djece.

- U početku me nitko nije shvaćao ozbiljno. Kako i bi? S djetetom sam u nosiljci obilazila tiskare i nudila im suradnju - smije se Josipa dok se prisjeća svojih početaka. Tada je, kaže, promijenila nekoliko tiskara dok nije našla onu pravu koja ju je pratila do pokretanja proizvodnje. Problem su bili i materijali. Oni kakvi su njoj trebali, nitko u Hrvatskoj nije proizvodio. Potom je trebalo nabaviti strojeve. Stvar se još više zakomplicirala.

Novi stroj je posložio cijelu priču

- Prvo smo nabavili jako lošu kombinaciju strojeva. Radili smo od jutra do sutra, a na kraju smo pola materijala bacili jer tapete nisu ispadale onakve kakve smo željeli. Bila je to najgora faza otkako sam pokrenula posao. Ali onda smo kupili novi stroj koji je posložio cijelu priču. Ta linija po prvi se put našla u ovom dijelu Europe. Samo je još jedan takav i to u Italiji - rekla je Josipa.

A tu su još bila i djeca. Najproduktivnija je, kaže, tada bila od 22 sata po do dva u noći jer su djeca tada spavala, a nju je unatoč umoru hvatala inspiracija. Stvari su profunkcionirale u lipnju prošle godine. Josipa danas ne može poreći svoj nepogrješiv osjećaj za biznis. Od početka je znala da tapete kao murali dok ih ona nije pokrenula nisu postojali u Hrvatskoj i bila je svjesna što znači biti prvi i jedini na nekom području. Pogotovo kad si spreman posao odraditi vrhunski. Dugo je istraživala tržište i ustanovila da sa svojim originalnim tapetama jednostavno ne može pogriješiti.

- Mislim da sam u konačnici uspjela zbog želje da pokažem što znam i fer pristupu prema klijentima - otkrila je Josipa.

Tako se Studio Wallart od 2015., otkad je otvoren kao obrt za usluge grafičkog i web-dizajna, bavi se umjetnošću. Naime, Josipa se od djetinjstva bavi slikarstvom i s godinama je ono postajalo njezina sve veća opsesija. Tada je pokrenula 'Marastracije', jednu od svojih najuspješnijih linija ilustracija, koje su s duhovitim porukama završile na zidovima mnogih dječjih soba.

Tapete kao medij za pokazivanje umjetnosti

- Tu je bio taj klik. One su me uvele u svijet digitalnog slikarstva koje me povezalo s interijerima. I upravo je ta simbioza digitalnog slikarstva i interijera na jesen 2018. rezultirala tapetama. Prvu liniju tapeta predstavila sam, sjećam se, na zagrebačkoj Ambienti na Velesajmu. Već tada su svi pokazali ogroman interes i svidjelo im se to što radim. Znala sam da sam na pravom putu i da želim tako nastaviti. Tapete su mi zapravo postale medij za prikazivanje umjetnosti - kaže Maras čiji je izložbeni studio u Dubravi, a tik do njega i tvornica tapeta, pravni sljedbenik obrta Studio Maras, osnovanoga 2015. Pokrenuli su cijelu jednu granu industrije i poslova. Pojavile su se i druge firme inspirirane Josipinim radom, tapetari su dobili pune ruke posla, proizvođači materijala i ljepila također.

Ona danas proizvodi i do tisuću četvornih metara tapeta, svakodnevno ih izvozi u Europu, SAD i na Bilski istok gdje krase zidove mnogih velikih hotelskih lanaca, turističkih i ugostiteljskih objekata, banaka, zlatarnica, vila i kockarnica. A ima i listu čekanja. Za personalizirane tapete trenutno se čeka sedam do osam mjeseci. Maras je otkrila i da se često susreće s vrlo neobičnim i kreativnim željama. Jednu od njih podijelila je s nama jer je nije mogla izbaciti iz glave.

- Naručitelj je bila jedna obitelj iz inozemstva, jako bogata koja se generacijama bavila rudarstvom. Zamolili su me da nacrtam 50 najpoznatijih građevina u obliku grafita. Sve su te građevine povezane s njima na određen način. Potom su još željeli da sve njihove zaposlenike nacrtam kao Minecrafte, likove iz popularne avanturističke igrice prepune kockastih likova koji podsjećaju na one načinjene od Lego kockica. Mogu reći da je to bila jedna od neobičnijih želja koju sam ikad čula - zaključila je Maras.

Josipa je opisala i sam proces nastanka svih umjetničkih djela na velikom.

- Prvo nacrtam nešto samo za svoju dušu. Potom složim paletu boja, uvijek prateći što je moderno. Onda tražim inspiraciju za stil kojim bih se vodila. Neke slike su gotove odmah, neke crtam mjesecima. Čudno je, zapravo, kako je uvijek potrebno različito vrijeme da se posloži ta kemija svega na slici da je mogu zaokružiti. Na kraju je podignem na neku od svojih platformi i čekam da se jave klijenti, arhitekti, privatni investitori i izaberu tapetu. Tapete radimo prema njihovim mjerama, a za izradu je potrebno od sedam do deset dana - kaže Josipa. Dodaje da izvoze 20 posto proizvodnje.

Nagrade ne može ni prebrojati

Josipa se danas može pohvaliti mnogim priznanjima struke, poput nagrade 'Stvaratelji za stoljeća' Međunarodnog ekonomskog foruma 'Perspektive', poduzetničkog Oscara, nominacije za prestižne 'German Design Awards 2022' te nagrade 'Archiproducts Design Awards – Longlisted' za tapetu 'Maslinik' kojom je, između ostaloga, ta tapeta i službeno proglašen jednom od najljepših na svijetu.

Ove godine smo dobili German Design Award special i Archiproducts design Award longlisted za tapetu Mramorni cvijet. To je doslovno kao da osvojiš svjetsko prvenstvo i ligu prvaka - ponosna je hrabra žena. Uskoro se seli i u novi prostor što ju neizmjerno veseli, iako je i to, kaže, još jedan izlazak iz zone komfora za nju i morat će se suočiti s brojnim strahovima, ali kao ni na samom početku karijere, ne sumnja da će se sve riješiti uz puno rada, kreativnosti, upornosti, odlučnosti pa čak i empatije. Otkriva da će uskoro početi izlaziti na sajmove po cijelom svijetu te da će na tome bazirati svoju budućnost. I ne misli uopće usporiti tempo.

- Neću nikad ići u mirovinu. Stvarat ću dok dišem - Josipina je poruka.

