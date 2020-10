Hrana koja pomaže u borbi s migrenom i kašljem: Đumbir, majčina dušica, kurkuma, med

Bake nam uvijek predlažu razne biljne pripravke ili namirnice koje će nam pomoći da brže ozdravimo. No izgleda da nisu bile u krivu jer neke biljke jako dobro ublažavaju simptome nekih bolesti

<p>Novo istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta Oxford pokazalo je da je doza meda protiv kašlja i prehlade bolja od lijekova koji se prodaju bez recepta. Istraživači su pozvali liječnike opće prakse da umjesto antibiotika prepišu prirodni lijek, dodajući je jeftinije rješenje uz bonus što nema loših nuspojava. U nastavku slijedi popis namirnica koje biste trebali nabaviti ako želite umjesto tableta koristiti prirodne lijekove.</p><h2>Med za kašalj</h2><p>Infekcije prsnog koša koje uzrokuju kašalj uglavnom su uzrokovane virusima, koje antibiotici ne mogu liječiti - a u nedostatku alternativa, liječnici ih i dalje propisuju. No Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava da prekomjerno uzimanje antibiotika može uzrokovati otpornost bakterija, što znači da bi infekcije poput upale pluća i tuberkuloze, koje se trenutno lako liječe, mogle ponovno postati ubojice.</p><p>Doktorica <strong>Charlotte Albury</strong>, koja je pomogla u provođenju studije, kaže: 'Liječnici često prepisuju antibiotike za infekcije gornjih dišnih putova, čak i kad mogu biti prilično sigurni da možda neće pružiti nikakvu kliničku korist. Ovo istraživanje nam pruža dokaze koji mogu pomoći liječnicima da budu sigurni u to kad predlažu ljudima med umjesto lijekova'.</p><h2>Đumbir za migrene</h2><p>Ova namirnica popularna je za liječenje nekoliko bolesti. Ona smiruje probavne smetnje, mučninu i uznemiren trbuh. No jedno je istraživanje pokazalo da bi mogla biti korisna i za ublažavanje glavobolje i migrene. Smatra se da đumbir pomaže oslobađanju serotonina, kemijske tvari koja pruža dobar osjećaj u mozgu - a niska razina povezana je s migrenom.</p><p>Povećavanje razine serotonina može olakšati bol smanjenjem upale i proširivanjem krvnih žila. Znanstvenici su testirali prah đumbira na 100 dobrovoljaca, uspoređujući 250 mg đumbira (otprilike žličicu) s lijekom sumatriptan, koji se prodaje pod robnom markom Imigran i Migraitan. Nalazi su pokazali da je djelotvornost đumbira statistički usporediva s lijekom jer olakšava simptome u roku od dva sata i to uz manje nuspojava.</p><h2>Kurkuma za bol</h2><p>To je začin koji vašem omiljenim curryju daje žutu boju, a u Indiji se koristi tisućama godina kao biljni lijek. Kurkuma sadrži kemikalije poznate kao kurkuminoidi, od kojih je najvažniji kurkumin. Taj aktivni sastojak djeluje protuupalno, a istraživanje je pokazalo da može pomoći u upravljanju artritisom i metaboličkim sindromom (koji uključuje dijabetes tipa 2, visoki krvni tlak i pretilost), kao i tjeskobu, ozljede od vježbanja i bolove u mišićima.</p><p>Stručnjaci sa Sveučilišta Central Michigan kažu: 'Relativno niska doza (oko 80 mg) može pružiti zdravstvene beneficije ljudima koji nemaju dijagnosticirana zdravstvena stanja'. </p><h2>Timijan (majčina dušica) za kašalj</h2><p>Još jedna prirodna super-namirnica koju biste trebali imati u svojoj kuhinji ili vrtu je timijan ili majčina dušica. Godinama se ovo cvijeće, lišće i ulje biljke koriste za liječenje stanja poput proljeva, bolova u trbuhu, artritisa i upale grla.</p><p>Jedno je istraživanje pokazalo da su ljudi s akutnim bronhitisom koji su pili sirup protiv kašlja od timijana i lišća bršljana učinkovitije (i brže) ublažili kašalj nego s placebo sirupom. Znanstvenici sa Sveučilišta Medicine Goettingen u Njemačkoj otkrili su da je ova kombinacija pomogla u smanjenju napadaja kašlja za 50 posto i to dva dana brže od ostalih ispitivanih mogućnosti liječenja, poput samog lista bršljana.</p><h2>Brusnica za urinarne infekcije</h2><p>Malo je žena koje nisu čule za ovaj lijek protiv urinarne infekcije. Smatra se da pijenje soka od brusnice može pomoći u ublažavanju boli, a to je potencijalni prirodni lijek kojeg treba isprobati. Istraživanja su pokazala da je vjerojatno potrebno malo više od samo čaše soka dnevno. Iako može pomoći u hidrataciji, što je važno kad imate urinarnu infekciju, dok brusnica dođe do vašeg mjehura, blagodati brusnice već su se probavile.</p><p>Međutim, utvrđeno je da aktivni sastojak u bobicama zaustavlja bakterije da se ne 'prikvače' za stijenku mjehura. Iako je potrebna prilično velika doza kako bi se zaustavile bakterije koje uzrokuju infekciju, jedno je istraživanje otkrilo da kapsule brusnice ipak bolje djeluju.</p><h2>Lavanda za tjeskobu</h2><p>Ako ste se ikad borili s nesanicom i 'guglali' koji lijekovi pomažu, velika je vjerojatnost da ste isprobali umirujuću aromu lavande. No ova biljka također može pomoći u ublažavanju simptoma tjeskobe, koja je jedan od najčešćih problema kod mentalnog zdravlja.</p><p>Stručnjaci s bečkog sveučilišta su 2014. otkrili da svakodnevno uzimanje kapsula lavande može ublažiti simptome anksioznosti - uz blagodati koje se osjete za samo dva tjedna. Više od 15 ispitivanja pokazalo je da kapsule mogu ublažiti simptome onima kojima je dijagnosticiran blagi oblik anksioznosti te da je liječenje bilo 'jednako učinkovito' kao i propisani lijekovi protiv anksioznosti.</p><h2>Pileća juha za prehladu</h2><p>Napokon postoje dokazi da zdjelica ukusne domaće pileće juhe liječi prehladu. Vruće tekućine, kao primjerice vruća voda i limun, kao i juhe, već dugo pokazuju da smanjuju nakupljanje sluzi. Također vam pomažu da ostanete hidratizirani, što podržava imunološki sustav da učinkovito djeluje.</p><p>Znanstvenici s Medicinskog centra Sveučilišta u Nebraski otkrili su da pileća juha također ima protuupalna svojstva, što bi moglo olakšati ozbiljnost respiratornih infekcija. Oni su proučavali učinak juhe na bijele krvne stanice odgovorne za imunološki sustav tijela i utvrđeno je da pileća juha zaustavlja potrebu da se one aktiviraju. Ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema ili uzimate lijekove, razgovarajte s liječnikom opće prakse prije dodavanja ovih namirnica prehrani, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12742917/natural-remedies-cure-pain-aches/" target="_blank">The Sun</a>.</p>