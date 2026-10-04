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SUPER TRIKOVI

Hrana vam se osušila ili izgubila svježinu? Evo kako je oživjeti

Bilo da se u stražnjem dijelu hladnjaka krije uvenuti peršin ili je štruca kruha postala tvrda kao kamen, ne morate ih uvijek baciti. Razumijevanje zašto hrana postaje ustajala i nekoliko kuhinjskih trikova može oživjeti vaše sastojke i smanjiti otpad
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Hrana vam se osušila ili izgubila svježinu? Evo kako je oživjeti
Iako je svježe najbolje, mnoge su namirnice i dalje sigurne za jelo čak i ako su izgubile teksturu. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Iako je svježe najbolje, mnoge su namirnice i dalje sigurne za jelo čak i ako su izgubile teksturu. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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