Hrana za bolji seksualni život: Banane daju snagu, a plava riba pomaže održati erekciju

Ako želimo kvalitetan seksualni život, jako je važno držati se zdravih životnih navika i voditi računa o tome kako se hranimo. Prije nego se pozabavimo namirnicama koje mogu djelovati kao afrodizijak, potaknuti libido i osigurati više akcije u krevetu, treba znati da nije svejedno ni to kako su namirnice koje biramo uzgojene ili proizvedene. Često ističemo da zdrava prehrana treba biti utemeljena na puno voća i povrća, no upotrebom pesticida i kemikalija kojima se ono tijekom uzgoja štiti od nametnika, doveli smo do toga da je zemlja osiromašena nutrijentima, pa voće i povrće danas imaju manje vrijednih sastojaka nego nekad, upozorava nutricionistica Sandra Marić Bulat.