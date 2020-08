Hrskavi sendvič sa sirom: Ovaj način je najbolji za pripremu

Priprema je jako jednostavna. Trebat će vam samo nekoliko sastojaka, a ako pratite ove korake dobit ćete najbolji zlatno-smeđi hrskavi sendvič sa sirom

<p>Hrskavi sendvič sa sirom često ispadne samo dobar umjesto sjajan. Umjesto savršeno hrskave zlatno-smeđe kore, često dobijemo kruh koji je vlažan ili previše natopljen.</p><p>Međutim,vrijeme je da prestanete biti zadovoljni samo dobrim sendvičem jer zaslužujete bolji. Ovo je sedam koraka kako napraviti savršeni hrskavi sendvič od sira.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (zdrave namirnice):</p><h2>1. Odaberite kruh po želji</h2><p>Možete odabrati bilo koji kruh jer on neće biti toliko važan koliko način na koji ćete ga pržiti. Bez obzira koji kruh odaberete, trebat će vam tanje kriške. Kriške izrežite na debljinu manju od 1.27 cm.</p><h2>2. Odaberite sir po želji</h2><p>Kao i kruh tako i sir odaberite po vašoj želji. Bilo koji sir će imati dobar okus ako slijedite ove korake. Također, koji god sir odabrali kriške izrežite na debljinu manju od 1.27 cm.</p><h2>3. Koristite veliku tavu</h2><p>Male tave su u osnovi beskorisne osim ako ne radite neka jednostavna jela kao lagane umake ili pržite jaja. Ako koristite malu tavu za pravljenje ovog sendviča imat ćete poteškoća s okretanjem sendviča.</p><h2>4. Pržite na niskoj temperaturi</h2><p> Ovo je najbolja temperatura za dovođenje vašeg kruha do hrskavog savršenstva i za savršeno rastapanje sira.</p><h2>5. Koristite maslac i majonezu</h2><p>Masnoća pomaže hrani u izvrsnom ukusu, a u slučaju sira s roštilja, dvije vrste masti osiguravaju super hrskavu koricu. </p><p>Uzmite pola maslaca i na srednje jakoj vatri premažite površinu tave. Zatim jednu stranu kruha premažite majonezom. Nakon toga popržite tu stranu u tavi. Dodajte koji god sir želite i sendvič preklopite s drugom kriškom kruha koju ste također premazali s majonezom.</p><h2>6. Provjeravajte i koristite lopaticu za ribu</h2><p>Bitno je da koristite ovu lopaticu jer ona pruža preciznost provjere je li se kruh prži do savršenstva i uz pomoć nje ćete najbolje okrenuti sendvič. </p><p>Kad dođe vrijeme za okretanje, samo gurnite duljinu lopatice ispod cijelog sendviča, dignite sendvič iz tave, dodajte preostali maslac, i jednim brzim i sigurnim pokretom prevrnite ga.</p><p>Zatim ponovite postupak, povremeno pritiskujući lopaticom sendvič kako bi se sir rastopio, sve dok sendvič ne dobije zlatno-smeđu boju.</p><h2>7. Poslužite ga uz juhu od rajčica</h2><p>Ono što je definitivno jasno je to da sjajni hrskavi sendviči od sira nikada sami po sebi nisu tako sjajni kao što su to u paru s juhom od rajčice, piše <a href="https://www.menshealth.com/nutrition/a30207909/best-grilled-cheese/?utm_campaign=socialflowFBMH&utm_source=facebook&utm_medium=social-media" target="_blank">Men's Health</a></p>