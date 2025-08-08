Seksologinja Petra Pinjuh najtraženija je hrvatska trenerica za odnose i intimu, a na seanse joj dolaze i mnogi naši poznati parovi. Uskoro ćete njene kolumne moći čitati i na 24sata.hr
DAJE SUPER SAVJETE PLUS+
Hrvati na ispovijedi kod naše seksologinje Pinjuh: 'Imam 45, a još nisam doživjela orgazam'
Čitanje članka: 3 min
Ljeto je na vrhuncu, a dok društvene mreže gore od snimki strasti s hrvatske obale - što poznatih, što nepoznatih parova - provjerili smo koliko su Hrvati spremni otvoreno pričati o problemima u spavaćoj sobi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+