Hrvati na ispovijedi kod naše seksologinje Pinjuh: 'Imam 45, a još nisam doživjela orgazam'

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 3 min
Seksologinja Petra Pinjuh najtraženija je hrvatska trenerica za odnose i intimu, a na seanse joj dolaze i mnogi naši poznati parovi. Uskoro ćete njene kolumne moći čitati i na 24sata.hr

Ljeto je na vrhuncu, a dok društvene mreže gore od snimki strasti s hrvatske obale - što poznatih, što nepoznatih parova - provjerili smo koliko su Hrvati spremni otvoreno pričati o problemima u spavaćoj sobi.

