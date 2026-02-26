Obavijesti

Lifestyle

Komentari 4
PONUDA U 'KUTKU' SUPERMARKETA

Zagrepčani oduševljeni novim hit mjestom za jelo: Hamburger, cola i pomfrit - samo 5 eura!

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Zagrepčani oduševljeni novim hit mjestom za jelo: Hamburger, cola i pomfrit - samo 5 eura!
Foto: Canva

U popularnoj Facebook grupi 'Ženski recenziRAJ' - osvanula je objava koja je oduševila mnoge čitatelje. Menu u kojem je hamburger, cola i pommes košta samo 5 eura - evo o čemu se radi

Admiral

Pozitivna recenzija se odnosila na Studenac, koji je nedavno dobio svoj kutak za posluživanje brze hrane. Ponuda se može uzeti u Studencu na Branimirovoj ulici i u Klaićevoj, a po reakcijama čitateljica objave grupe, mnogi priželjkuju da se otvori na više lokacija.

POGLEDAJ VIDEO: James Webb

Pokretanje videa...

James Webb 01:17
James Webb | Video: KanalRi

Uzela je po preporuci prijateljice

Žena koja je objavila recenziju objašnjava:

- Ima nekakav combo meni koji sam ja uzela pomfri i pileći pohani hambi sa sokom (morala sam uzeti i stripse jer ih generalno obožavam), a kolegica obožava beef pa si je uzela standardni beef. 

GUŽVA NA KNEŽIJI Hit u Zagrebu: Kod Ljupke su na pizzi cvjetača, šipak i lješnjaci!
Hit u Zagrebu: Kod Ljupke su na pizzi cvjetača, šipak i lješnjaci!

- Prvo naravno skeptična ali… Jedina greška na kraju priče je što si nisam uzela umak za pomfri i stripse. Hambi iznenađujuće fin, s nekakvim prefinim umakom koji ne mogu uopće razlučiti od čega je, za pomfri dobiješ malu sol, znači baš baš preugodno iznenađena!!!

PROMO Studenac predstavlja svoj adventski kalendar – 24 dana ekskluzivnih popusta
Studenac predstavlja svoj adventski kalendar – 24 dana ekskluzivnih popusta

Ne bi bilo uredu da ne pohvalim cure iz tog Studenca na Branimirovoj jer su mi stvarno objasnile u detalj!!

Komentari su kao i obično svakakvi. Iako, moramo priznati da je više onih koji su izrazili želju da probaju menu s odličnom cijenom koja se budimo realni, ne nudi nigdje.

- Probala sam u Klaićevoj, prefino je i prejeftino! - oduševljena čitateljica komentira.

- Definitivno ću probati, samo moram vidjeti jel ima kod mene u obližnjem Studencu. - javlja se druga čitateljica.

-Sviđa mi se ideja, za neki brzi snack ili ako hoćeš nešto prigristi, to bi trebalo biti u svakom Studencu. - komentira.

- Ne bi ni trebalo više koštati s obzirom da je riječ o brzoj hrani. - jedan je od rijetkih komentara, ali je izazvao reakciju drugih.

Foto: Facebook/Ženski recenziraj
PROMO Studenac zaključio ovogodišnje aktivnosti platforme „Narančasta ribica“
Studenac zaključio ovogodišnje aktivnosti platforme „Narančasta ribica“

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Šampioni rasprave: Ovi znakovi Zodijaka se najbolje svađaju
UVIJEK POBJEĐUJU

Šampioni rasprave: Ovi znakovi Zodijaka se najbolje svađaju

Astrolozi navode da, ukoliko se nađete usred svađe s nekim od zračnih horoskopskih znakova, sigurno nećete dobiti bitku. Takvim je znakovima pobjeda zajamčena baš svaki put
FOTO Bez filtera i srama: Ova influencerica pokazuje sve, a fanovi je zbog toga obožavaju!
IMA I SVOJ BREND KUPAĆIH

FOTO Bez filtera i srama: Ova influencerica pokazuje sve, a fanovi je zbog toga obožavaju!

Karina Irby je australska influencerica i poduzetnica koja je postala poznata po promoviranju prirodne ljepote na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu dijeli fotografije na kojima se vidi njezino tijelo bez uređivanja, uključujući celulit i ožiljke
Branimir (37) iz Osijeka: 'Noću sam imao temperaturu... i šok! Dva puta presadili su mi jetru'
RIJETKA BOLEST JETRE

Branimir (37) iz Osijeka: 'Noću sam imao temperaturu... i šok! Dva puta presadili su mi jetru'

Kad mi se stanje pogoršalo, potražio sam drugo mišljenje u KBC-u Zagreb i odmah su rekli rekli - primarni sklerozirajući kolangitis, priča Branimir Lončarić (37), iz Osijeka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026