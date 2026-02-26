Zagrepčani oduševljeni novim hit mjestom za jelo: Hamburger, cola i pomfrit - samo 5 eura!

Pozitivna recenzija se odnosila na Studenac, koji je nedavno dobio svoj kutak za posluživanje brze hrane. Ponuda se može uzeti u Studencu na Branimirovoj ulici i u Klaićevoj, a po reakcijama čitateljica objave grupe, mnogi priželjkuju da se otvori na više lokacija.

Uzela je po preporuci prijateljice

Žena koja je objavila recenziju objašnjava:

- Ima nekakav combo meni koji sam ja uzela pomfri i pileći pohani hambi sa sokom (morala sam uzeti i stripse jer ih generalno obožavam), a kolegica obožava beef pa si je uzela standardni beef.

- Prvo naravno skeptična ali… Jedina greška na kraju priče je što si nisam uzela umak za pomfri i stripse. Hambi iznenađujuće fin, s nekakvim prefinim umakom koji ne mogu uopće razlučiti od čega je, za pomfri dobiješ malu sol, znači baš baš preugodno iznenađena!!!

Ne bi bilo uredu da ne pohvalim cure iz tog Studenca na Branimirovoj jer su mi stvarno objasnile u detalj!!

Komentari su kao i obično svakakvi. Iako, moramo priznati da je više onih koji su izrazili želju da probaju menu s odličnom cijenom koja se budimo realni, ne nudi nigdje.

- Probala sam u Klaićevoj, prefino je i prejeftino! - oduševljena čitateljica komentira.

- Definitivno ću probati, samo moram vidjeti jel ima kod mene u obližnjem Studencu. - javlja se druga čitateljica.

-Sviđa mi se ideja, za neki brzi snack ili ako hoćeš nešto prigristi, to bi trebalo biti u svakom Studencu. - komentira.

- Ne bi ni trebalo više koštati s obzirom da je riječ o brzoj hrani. - jedan je od rijetkih komentara, ali je izazvao reakciju drugih.

Foto: Facebook/Ženski recenziraj