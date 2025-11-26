Hit u Zagrebu: Kod Ljupke su na pizzi cvjetača, šipak i lješnjaci!

Kada smo sjeli, na stolu je već bio postavljen jelovnik, a mi smo jedva dočekali vidjeti ponudu. I iznenadili se. Ako ste mislili da ovdje poslužuju obične pizze u napoletana stilu, grdno se varate
Pizzeria14 Ljupke Gojić Mikić na Knežiji otvorila se prije dva tjedna i već je postala pravi hit. Navala je bila toliko velika da su je morali privremeno zatvoriti zbog nedostatka namirnica, no brzo su se vratili u puni pogon. Nas je to potaknulo da otkrijemo što je to ovdje toliko posebno - što to privlači goste i zašto se o ovoj pizzeriji već toliko priča.
Već na samom ulazu čeka vas natpis ispisan na ploči u kojem stoji: 'Molimo vas pričekajte da vas smjestimo'. Mi smo već rezervirali stol dan prije (jer smo pretpostavljali što nas čeka), a ljubazna gospođa nas je uputila na mjesto gdje smo imali direktan pogled na kuhinju i pizza majstore koji vješto spremaju pizze, postavljaju ih na pladnjeve, a konobari ih brzinom munje raznose po restoranu.
Kada smo sjeli, na stolu je već bio postavljen jelovnik, a mi smo jedva dočekali vidjeti ponudu. I iznenadili se. Ako ste mislili da ovdje poslužuju obične pizze u napoletana stilu, grdno se varate.
Ponuda ovdje? Sve samo ne obična. Imaju 15 vrsta pizze i svaka ime svoje jedinstveno ime kao i jedinstvene sastojke. Tu su pizze sa šipkom, škampima, cvjetačom, čak i krumpirom... Naručili smo ih četiri - Quartorze, Vierzehn, Dekatessera i Juyon. Stigle su nam za desetak minuta, a mi smo krenuli u degustaciju.
Quatorze
Quatorze je pizza s četiri vrste sira, točnije ricottom, fior di latteom (mozzarellom), gorgonzolom, taleggiom i Grana Padanom. Iako su inače pizze s četiri vrste sira malo teže i masnije, kod ove to nije slučaj. Svježinu joj daje ricotta sir, tijesto je zaista lagano i mekano, a okusi su izbalansirani. To je baš jedna fina, nježna pizza koju ćete naručiti ako želite klasiku koja vas neće razočarati. Cijena joj je 12,90 eura.
Juyon
Iduća pizza koju smo probali bila je Juyon, pizza s fior di latteom, inćunima, kaduljom, gorgonzolom, šljivom u maraskinu, Grana Padano sirom i maslinama Kalamata. Ovo je totalna suprotnost od prethodne i sve je, samo ne nježna. Inćuni se osjete dosta intenzivno, što nije za svakoga, a balans joj daju slatke šljive u maraskinu. Kombinacija slatkog i slanog je inače odlična, ali ovdje je možda ipak bilo malo previše slanog. Ovu pizzu smo platili 15,50 eura.
Dekatessera
Vepar kobasica, tostirani lješnjaci, zlatni šampinjoni, gorgonzola, fior di latte i San Marzano DOP sastojci su pizze Dekatessere, koja nam je isto među boljima koje smo probali. Njena cijena je 16,50 eura, a moramo priznati da cijena opravdava okuse. Kao i kod svake pizze koju smo ovdje probali, tijesto je fino i prozračno, ali ovdje je bilo posebno to što je bila kremasta, sastojci su baš bili odlično ukomponirani, a okusi zlatnih šampinjona i lješnjaka su se fino isticali.
Vierzehn
Za istu cijenu od 16,50 eura isprobali smo i pikantnu pizzu Vierzehn, koja može biti i alternativa 'Slavonskoj', ako ste se zaželjeli tog đira. Pikantna kobasica, n'duja (ljuta talijanska kobasica), pepper dropsi (žuti i crveni), peperoncini mix i karamelizirani luk dali su savršen sklad okusa, ljutine i i slatkoće, pa je svaki zalogaj ove pizze bio lijepo zaokružen - dovoljno žestok, a opet uravnotežen. Zato sve ljubitelje ljutog - idealno!
Ostala ponuda
Iako smo se na kraju zaželjeli zasladiti desertom, Jolie Petite Tiramisua nažalost više nije bilo jer ga pripremaju u ograničenim količinama. To je uostalom i jedini desert u ponudi. Moramo naglasiti da osim ovako pojedinačnih pizza, možete naručiti i degustacijske gurmanske mini pizze koje dolaze na plati u tri komada za 30 eura. Njih je samo šest u ponudi (Fjorten, Ondort, Tizennegy, Vierzehn, Četrnajstica special i Fjorton).
Od ostalih delicija, na meniju se nalaze i panuozzo sendviči, točnije sendviči od pizza tijesta. Imaju tri vrste (Šalša, Špinica i Hrenka), a cijene su od 12 do 16,80 eura, a tu su i Gourmet salate kojih isto ima u tri varijante (Buča, Cikorija i Papričnjak), a koštaju od 15,50 do 17,80 eura.
Ukratko, Pizzeria14 je novo mjesto u koje ne idete 'samo na pizzu', nego i na iskustvo.
