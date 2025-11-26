Obavijesti

GUŽVA NA KNEŽIJI

Hit u Zagrebu: Kod Ljupke su na pizzi cvjetača, šipak i lješnjaci!

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 3 min
Kada smo sjeli, na stolu je već bio postavljen jelovnik, a mi smo jedva dočekali vidjeti ponudu. I iznenadili se. Ako ste mislili da ovdje poslužuju obične pizze u napoletana stilu, grdno se varate

Pizzeria14 Ljupke Gojić Mikić na Knežiji otvorila se prije dva tjedna i već je postala pravi hit. Navala je bila toliko velika da su je morali privremeno zatvoriti zbog nedostatka namirnica, no brzo su se vratili u puni pogon. Nas je to potaknulo da otkrijemo što je to ovdje toliko posebno - što to privlači goste i zašto se o ovoj pizzeriji već toliko priča.

Već na samom ulazu čeka vas natpis ispisan na ploči u kojem stoji: 'Molimo vas pričekajte da vas smjestimo'. Mi smo već rezervirali stol dan prije (jer smo pretpostavljali što nas čeka), a ljubazna gospođa nas je uputila na mjesto gdje smo imali direktan pogled na kuhinju i pizza majstore koji vješto spremaju pizze, postavljaju ih na pladnjeve, a konobari ih brzinom munje raznose po restoranu. 

Kada smo sjeli, na stolu je već bio postavljen jelovnik, a mi smo jedva dočekali vidjeti ponudu. I iznenadili se. Ako ste mislili da ovdje poslužuju obične pizze u napoletana stilu, grdno se varate.

Ponuda ovdje? Sve samo ne obična. Imaju 15 vrsta pizze i svaka ime svoje jedinstveno ime kao i jedinstvene sastojke. Tu su pizze sa šipkom, škampima, cvjetačom, čak i krumpirom... Naručili smo ih četiri - Quartorze, Vierzehn, Dekatessera i Juyon. Stigle su nam za desetak minuta, a mi smo krenuli u degustaciju.

Quatorze

Quatorze je pizza s četiri vrste sira, točnije ricottom, fior di latteom (mozzarellom), gorgonzolom, taleggiom i Grana Padanom. Iako su inače pizze s četiri vrste sira malo teže i masnije, kod ove to nije slučaj. Svježinu joj daje ricotta sir, tijesto je zaista lagano i mekano, a okusi su izbalansirani. To je baš jedna fina, nježna pizza koju ćete naručiti ako želite klasiku koja vas neće razočarati. Cijena joj je 12,90 eura.

Foto: 24sata

Juyon

Iduća pizza koju smo probali bila je Juyon, pizza s fior di latteom, inćunima, kaduljom, gorgonzolom, šljivom u maraskinu, Grana Padano sirom i maslinama Kalamata. Ovo je totalna suprotnost od prethodne i sve je, samo ne nježna. Inćuni se osjete dosta intenzivno, što nije za svakoga, a balans joj daju slatke šljive u maraskinu. Kombinacija slatkog i slanog je inače odlična, ali ovdje je možda ipak bilo malo previše slanog. Ovu pizzu smo platili 15,50 eura.

Foto: 24sata

Dekatessera

Vepar kobasica, tostirani lješnjaci, zlatni šampinjoni, gorgonzola, fior di latte i San Marzano DOP sastojci su pizze Dekatessere, koja nam je isto među boljima koje smo probali. Njena cijena je 16,50 eura, a moramo priznati da cijena opravdava okuse. Kao i kod svake pizze koju smo ovdje probali, tijesto je fino i prozračno, ali ovdje je bilo posebno to što je bila kremasta, sastojci su baš bili odlično ukomponirani, a okusi zlatnih šampinjona i lješnjaka su se fino isticali. 

Foto: 24sata

Vierzehn

Za istu cijenu od 16,50 eura isprobali smo i pikantnu pizzu Vierzehn, koja može biti i alternativa 'Slavonskoj', ako ste se zaželjeli tog đira. Pikantna kobasica, n'duja (ljuta talijanska kobasica), pepper dropsi (žuti i crveni), peperoncini mix i karamelizirani luk dali su savršen sklad okusa, ljutine i i slatkoće, pa je svaki zalogaj ove pizze bio lijepo zaokružen - dovoljno žestok, a opet uravnotežen. Zato sve ljubitelje ljutog - idealno!

Foto: 24sata

Ostala ponuda

Iako smo se na kraju zaželjeli zasladiti desertom, Jolie Petite Tiramisua nažalost više nije bilo jer ga pripremaju u ograničenim količinama. To je uostalom i jedini desert u ponudi. Moramo naglasiti da osim ovako pojedinačnih pizza, možete naručiti i degustacijske gurmanske mini pizze koje dolaze na plati u tri komada za 30 eura. Njih je samo šest u ponudi (Fjorten, Ondort, Tizennegy, Vierzehn, Četrnajstica special i Fjorton). 

Od ostalih delicija, na meniju se nalaze i panuozzo sendviči, točnije sendviči od pizza tijesta. Imaju tri vrste (Šalša, Špinica i Hrenka), a cijene su od 12 do 16,80 eura, a tu su i Gourmet salate kojih isto ima u tri varijante (Buča, Cikorija i Papričnjak), a koštaju od 15,50 do 17,80 eura.

Ukratko, Pizzeria14 je novo mjesto u koje ne idete 'samo na pizzu', nego i na iskustvo.

