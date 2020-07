Kristina iz SOS Dječjeg sela borila se za prestižnu nagradu: Osvojila sam najviše glasova!

Nagrada se svake druge godine uručuje po jednoj djevojci i mladiću za doprinos očuvanju prirode, a Kristina je vodila do samog kraja. Službeni rezultati bit će sljedeći tjedan

<p>Pri završetku natjecanja bila sam prva i vodila oko 20.000 glasova ispred natjecateljice iz Kazahstana, rekla nam je <strong>Kristina Ivanuš</strong> (21) koja se borila u finalu za prestižnu nagradu SOS Dječjeg sela.</p><p>Prema njihovoj službenoj stranici, rezultati će biti objavljeni početkom sljedećeg tjedna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ako stvarno dobijem nagradu, vrištat ću od sreće - govori.</p><p>Dodaje kako joj je velika čast predstavljati Hrvatsku i SOS Dječje selo Hrvatska na ovakav način. </p><p>- Presretna sam što sam ušla u uži odabir od osmero mladih iz SOS Dječjeg sela u svijetu - ističe Kristina kojoj je najveća podrška u životu sestra <strong>Anamarija </strong>(25), s kojom je došla u SOS Dječje selo Lekenik kad je imala četiri godine.</p><p>- Ona je i najponosnija. Osim nje, tu je i dečko Luka. Bez njih bi mi sve bilo puno teže - kaže.</p><p>Zahvalila se SOS Dječjem selu Lekenik što su napravili ovako veliki posao na njezinom putu u odrastanju. </p><p>- Zahvalila bih se i svim ljudima koji su glasali za mene i koji su mi pomagali ovih mjesec dana u dijeljenju moje priče. Nisam ni u snu mislila da će se cijela Hrvatska dignuti na noge. Srce mi je kao kuća, hvala svima još jednom od srca što ste glasali - govori ova hrabra djevojka.</p><p>Dodjela nagrade će biti u Austriji u Innsbrucku. </p><p>- Vrijeme još točno ne znam, saznat ću sljedeći tjedan kad dođu konačni rezultati - priča.</p><p>Nagrada se svake druge godine uručuje po jednoj djevojci i mladiću za doprinos očuvanju prirode, a Kristina je ekološki angažirana na čišćenju prirode i mora od otpada. Na natječaj za prestižnu Hermann Gmeiner nagradu prijavili su je odgajatelji iz SOS Dječjeg sela Lekenik.</p><p>- Razlog zašto su me prijavili za nagradu je taj što sam preboljela bolest i uspjela postići mnogo toga u životu. Htjeli su pokazati da i mi, djeca iz SOS sela to možemo - istaknula je.</p><p>Cijelo djetinjstvo borila se s teškom neurološkom bolesti. Riječ je o bolesti perifernih živaca, a simptomi su bili njeni česti padovi, trnci u nogama i brzo gubljenje snage u nogama. No ti problemi nikad joj nisu predstavljali problem jer je u bolnici i voljela biti, okružena sestrama koje su se uvijek požrtvovno brinule o njoj.</p><p>Tu joj je pomogla, tvrdi, i njezina velika ljubav, ronjenje.</p><p>- Bolest je krenula s mojih šest godina. Nisam mogla hodati. Doktori su mi preporučili da što više plivam u moru i izvodim vježbe, stoga mislim da mi je ronjenje olakšalo put ka ozdravljenju - otkrila je Kristina, koju prijatelji zovu Kika. S 18 godina rekli su joj da više nema dijagnozu i da je sada dobro.</p><p>Roniti je počela prije četiri godine. Prvi zaron, kaže, nikad neće zaboraviti jer joj je bilo izuzetno neobično disati pod vodom, a do sada je zaranjala već nebrojeno puta, a onaj najdublji bio je na Visu na dubini od 40 metara. Uživanje u podmorju je spojila s eko-akcijama kojima prikuplja otpad iz mora.</p><p>- Klub u koji sam učlanjena RK 'Roniti se mora' organizirao je akciju 'Think green' čišćenje podmorja od smeća na Pelješcu. Očistili smo oko pet tona smeća i stvarno je predivan osjećaj pomoći prirodi na ovakav način - kaže Kristina koja se bavi i podvodnom fotografijom i modelingom u vodi.</p><p>Sudjelovanjem na državnom prvenstvu ove godine Kristina čak ima prilike postati i reprezentativka Hrvatske u podvodnoj fotografiji te sudjelovati na predstojećem svjetskom prvenstvu.</p><p>Iako joj je želja bila postati kuharica, doktori su joj zabranili sva strukovna zanimanja zbog prevelikog opterećenja nogu pa je upisala ekonomsku školu u Velikoj Gorici. Danas studira marketing i komunikacije na Poslovnoj školi u Zagrebu i živi u studentskom domu Stjepan Radić na Savi. </p><p>- Dok traje akademska godina radim i u administrativnom odjelu revizorske kuće, te tako sama financiram svoje obrazovanje, uz naravno državnu stipendiju. Preko ljeta radim u jednom plasteniku s cvijećem u Sv. Filipu i Jakovu - rekla je.</p>