Hrvatice o piluli za pobačaj: 'Osjećate kad sve izlazi iz vas'

Nakon što je HALMED u siječnju odobrio stavljanje u promet lijek Mifegyne, koji se koristi kao abortivna pilula, ženama u Hrvatskoj pobačaj ovom metodom postaje dostupniji.

No pilule se mogu nabaviti isključivo u zdravstvenim ustanovama koje su registrirane za djelatnost ginekologije i porodništva, jer njihovo uzimanje nije jednostavno i zahtijeva mnogo brige oko pacijentice u bolničkim uvjetima, rekao nam je prof. dr. Mario Podobnik, vlasnik zagrebačkog Rodilišta Poliklinika Podobnik, koje već neko vrijeme omogućuje ženama da obave pobačaj abortivnim pilulama.

Prednosti i nedostaci

- Pacijenticama se nakon podrobnog pregleda najprije daje pilula Mifegyne, nakon čega idu kući i vraćaju se nakon 36 sati kako bi primile pilulu Mispregnol, koja izaziva kontrakcije i pobačaj. Tad žena mora ležati u bolnici pod strogom kontrolom barem nekoliko sati, a ponekad je potrebna i infuzija - pojašnjava prof. dr. Podobnik.

- Kao i svaki medicinski postupak, pobačaj uz pomoć medikamenata ima prednosti i nedostatke. Za razliku od kiretaže, koja je brže gotova, kod pobačaja lijekovima ne može se dogoditi perforacija maternice, komplikacija zbog koje žena može ostati bez maternice. Također, kod pobačaja pilulama mogućnost infekcije smanjena je na minimum - pojašnjava nam prof. dr. Herman Haller, predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka, državne bolnice koja je prva uvela u praksu ovakve pobačaje.

No, dodaje, među nedostatke ove metode ubraja se bol koja je cijelo vrijeme prisutna, kao i to što je pacijentica cijelo vrijeme emocionalno opterećena.

Foto: Dreamstime

Upravo to su nam posvjedočile dvije čitateljice koje su umjesto kiretaže izabrale upravo pobačaj pilulom.

- Imam 28 godina. Prije nešto više od šest mjeseci otkrila sam da sam trudna. Priča je krenula normalno. Bili smo oduševljeni trudnoćom jer sam prije toga išla u postupak potpomognute oplodnje, a ovo je bila spontana trudnoća i nisam očekivala ništa loše - priča jedna od žena koja je obavila pobačaj abortivnom pilulom u KBC-u Rijeka. Dodaje kako je vadila beta hcg (hormon kojim se dokazuje rana trudnoća) jedan dan, pa za dva dana, i pravilno se duplao, kako je i trebalo biti.

- No na prvom ultrazvuku, sa šest tjedana trudnoće, ginekologinja je vidjela gestacijsku vrećicu bez žumanjčane vrećice i bez ploda. Rekla je da možda ima nade da je oplodnja bila kasnije jer je spontana trudnoća pa će se ubrzo sve vidjeti. Išla sam i na drugi uređaj, no također se ništa nije vidjelo. Ploda nije bilo, beta hcg je bio visok i tad sam dobila dijagnozu: blighted ovuum, odnosno vještičje jaje. Takva trudnoća obično ne odlazi sama odmah, a i pitanje je u kojem bi se trenutku to dogodilo. U konačnici, to za mene više nije bila trudnoća, nego nešto što želim što prije izbaciti iz sebe - priča.

Samo sam se slomila

Dodaje kako bi za klasičnu kiretažu trebala dobiti uputnicu od ginekologa pa otići na pregled i cijelu proceduru u bolnici, što nije htjela prolaziti.

- U roku od tjedan dana nakon tog ultrazvuka pojavili su mi se nekakvi bolovi u maternici. Otišla sam na Hitnu u KBC Rijeka i tamo sam se slomila. Jednostavno sam se rasplakala. Vidjeli su u kakvom sam stanju i da mi je puna kapa svega - priča.

Kako je taj dan bio četvrtak, a u bolnici abortivne pilule daju samo od ponedjeljka do srijede, kako žene ne bi imale problema i komplikacija tijekom vikenda, kad su u bolnici samo dežurstva, mislila je da ništa neće obaviti, no liječnici su joj izašli u susret. Dali su joj tabletu u četvrtak i naručili da se javi u subotu, kad će dežurni liječnik odlučiti može li je uzeti i dovršiti postupak.

Progutala sam je, gorka je

- Pregledali su me i još jedanput potvrdili dijagnozu, a potom je sestra donijela tu tableticu Mifegyne. To je obična tableta kao i sve druge, relativno sitna. Rekli su mi da je stavim iznad zuba na zubno meso, između mesa i gornje usnice, da ne grizem i pustim da se lagano otapa oko 20 minuta. Malo je gorkastog okusa - prisjeća se te dodaje kako nije željela kiretažu jer je već prošla neke operacije i nije htjela još jednom prolaziti struganje maternice.

Foto: Dreamstime

- Dodatno, pričala sam sa ženama koje su prošle slično iskustvo i većina mi je savjetovala da pokušam s tom tabletom. Nasilno je, ali manje nasilno od kiretaže i oponaša nekakav prirodni tijek stvari jer izaziva kontrakcije maternice. U tim kontrakcijama se izbacuje ta gestacijska vrećica, a u mozak dolazi informacija da je to izašlo i nekako se lakše s tim nositi nego kad ste bez svijesti i samo se probudite u nekoj bolnici - govori nam tihim glasom.

Nakon prve tablete ništa nije osjetila. Liječnici su je upozorili da se odmah javi u slučaju da se jave bolovi ili krvarenje, no do subote nije osjećala nikakve simptome.

- Došla sam u dogovoreno vrijeme u bolnicu. Opet su me pregledali ultrazvučno i dali mi još dvije tablete Mispregnol, koje sam na isti način držala u ustima kao u četvrtak. Otopile su se nakon 20 minuta. U roku od 15 minuta počeli su baš jaki grčevi. Boljelo me toliko da nisam mogla ništa drugo nego se skvrčiti na krevetu i usredotočiti se na bol. Nisam čula ni vidjela nikoga i bila sam vrlo blijeda - prisjeća se.

Dodaje da je razlika između tih bolova i menstrualnog bola u tome što su ovo bile kontrakcije nalik na polutrudove.

Sve je otišlo u WC

- Boljelo me 7-8 sekundi baš jako, a onda bi 3-4 sekunde popustilo. I to je trajalo oko sat vremena. Krvarenje je počelo odmah s bolovima. Odlazila sam na toalet promijeniti uložak svakih 15-20 minuta. Imala sam ranije obilne menstruacije, tako da osjećaj nije bio ni po čemu poseban, osim kad sam bila na toaletu i shvatila da iz mene ispadaju komadi nečega - priča.

Liječnici su joj objasnili da je kraj cijelog postupka kad gestacijska vrećica ispadne.

- Osjećaj kad nešto izlazi prilično je grozan. Sve je otišlo u WC i liječnici nisu ništa pregledavali jer dijagnoza nije bila takva da se tkivo mora pregledati ili slati na analizu - kaže i dodaje da je sestra došla do nje dva puta dok je bila na WC-u.

- Rekla sam da me boli i odmah mi je dala lijek koji je počeo brzo djelovati. I dalje me boljelo, ali je bilo podnošljivije - priča. U bolnicu je došla oko 8 sati, tabletu je dobila oko 10, a kući je išla oko 15 sati.

Foto: 123RF

Prije otpusta liječnici su je još jednom pregledali i utvrdili da je sve čisto te da ne mora dodatno na kiretažu. Krvarenje je, kaže, trajalo još dva tjedna i bilo je obilno, a mjesec dana nakon što je završilo, bila je na kontroli. Sve je bilo u redu.

- Kad o svemu razmišljam, bilo bi lakše da su me samo uspavali, no nisam htjela nikakav oblik operacije. Smatrala sam da je ovo bolji način za mene - kaže dodajući kako bi, da joj se ponovi dijagnoza, bez dvojbe odabrala tabletu.

Druga žena s kojom smo razgovarali prošla je sličan postupak u ožujku prošle godine.

- Imam 32 godine. Ostala sam trudna, prvi put u životu. Jako sam se veselila, no na pregledu u 12. tjednu trudnoće liječnica je ustanovila da sam imala spontani pobačaj. Tad mi je rekla da neće raditi kiretažu nego da ću dobiti tabletu koja će potaknuti čišćenje.

Prvi put je čula za tu tabletu. Liječnica joj je objasnila da se kiretaža više ne radi ako nije potrebno, odnosno da se u ranim stadijima trudnoće može riješiti medikamentima, što je za ženu lakše i manje bolno.

Nisam htjela kiretažu

- Odmah mi je dala uputnicu i već sam sljedeći dan bila u bolnici u Puli. Pregledali su me te potvrdili dijagnozu i liječnik me pitao želim li čišćenje maternice kiretažom ili tabletu.

- Pitanje me jako zbunilo i prestrašilo jer nisam znala ništa ni o tableti ni o kiretaži, pa sam rekla da odluči sam jer je stručniji od mene - kaže sugovornica. Liječnik joj je objasnio da se tablete inače daju do 10. tjedna, njena trudnoća je bila već u 12. tjednu. No s obzirom na to da se plod već počeo rastvarati, nije velika masa, preporučio je da proba s tabletom.

- Nakon pregleda dobila sam tabletu Mifegyne. Popila sam je s čašom vode, nikakvih posebnih uputa nisam dobila. Rekli su mi da dođem za dva dana ponovno, da će me tad hospitalizirati - kaže. Liječnici su je upozorili da u idućih 24-48 sati može krenuti proces čišćenja te da može osjetiti grčeve, kao i da može krenuti krvarenje, a dobila je čak i tablete protiv bolova.

- No tijekom ta dva dana nisam imala nikakve simptome. U naručeno vrijeme došla sam u bolnicu. Moram reći da je osoblje bolnice bilo predivno u toj teškoj situaciji. Smjestili su me na odjel daleko od trudnica i rodilja, kako ne bih morala gledati druge majke. Bila sam sama u sobi, kako ne bih morala razgovarati s drugim ljudima i imala sam vremena u miru i intimi oprostiti se od svoje bebice - kaže sugovornica, koju je razgovor s nama o tom iskustvu slomio i rasplakala se.

Kaže kako su joj u bolnici najprije izvadili krv i obavili pretrage. Tad je dobila dvije tablete, ali vaginalno, u maternicu.

Tad je sve krenulo...

- Nakon sat vremena ležanja počeli su menstrualni bolovi. Bili su to snažni grčevi. Inače nemam jake menstrualne bolove i od muke sam se preznojavala u krevetu. Sestre su me obilazile svakih pola sata i stalno je netko bio uz mene, donosile su mi tablete protiv bolova i provjeravale jesam li u redu, boli li me. To je trajalo od 11, kad je počelo krvarenje i čišćenje - priča naša sugovornica. Na WC-u je osjetila da sve izlazi iz nje.

Foto: Getty Images

- Nisam željela gledati, bilo mi je prestresno i prebolno. Osjetite kad izađe iz vas, osjeti se pogotovo onaj prvi put kad sam morala ići na WC i tad je to sve krenulo u valovima i u komadima iz mene - priča žena, kojoj je to bila prva trudnoća. Kako se bližilo 15 sati, sve je pomalo prestajalo. Tad su je ponovno pregledali vaginalno i ultrazvukom te ustanovili da se u maternici zadržao manji grumen koji se nije očistio.

- Dobila sam još jednu tabletu, za koju su mi rekli da je stavim pod jezik dok se ne otopi. Više nije bilo jakih bolova. Otišla sam u WC, opet je nešto izašlo iz mene. Oko 19 sati liječnici su me pregledali i utvrdili da se sve očistilo, pa su me otpustili iz bolnice. Nisam više krvarila, nije bilo grčeva ni drugih teškoća - priča sugovornica. Ukupni oporavak potrajao je gotovo mjesec dana.

- Većinu vremena sam preležala jer, kad bih ustala na 20 minuta, počela sam osjećati prazan trbuh. Kažu da je takav osjećaj nakon porođaja. Sve me stezalo i probadalo. Nakon što sam nedavno čitala o traumama iz bolnica zbog kiretaže, mislim da sam u cijeloj nesreći imala i sreće - priča sugovornica. Naime, čini joj se da je lakše proći postupak tabletom te pretrpjeti bolove nego da netko struže i čupa iz nje na živo umrlu bebu.

Bol je još prejaka

- O bolu koji osjećam ne mogu ni pričati, i danas plačem kad se sjetim. No ženama bih preporučila da odaberu tabletu. Iskreno, da sad opet moram birati, opet bih odabrala tabletu. Naime, koliko god da je situacija sama po sebi stresna, mislim da ne bih odabrala da me uspavaju i da me čiste te nakon toga probude. Dok se pripremaš za postupak i dok se budiš iz narkoze, opet proživljavaš taj stres. Da opet moram, ne bih dvojila - zaključuje.

SEKSUALNA RADNICA LIZALA WC ŠKOLJKU I SVE SNIMILA: 'Ovo je toliko odvratno, zašto to objavljuješ?'