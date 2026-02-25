Hrvatska je top destinacija za transplantacije: Rade zahvate koji su rijetki u cijelom svijetu!

Hrvatska je među prvih pet zemalja svijeta po broju transplantiranih jetara na milijun stanovnika. Upravo transplantacija jetre u Hrvatskoj predstavlja jedan od najuspješnijih i najrazvijenijih programa transplantacijske medicine u jugoistočnoj Europi. Prva uspješna transplantacija jetre u Hrvatskoj učinjena je 1989. godine u KBC-u Zagreb, dok je sad referentni centar Ministarstva zdravstva za transplantaciju jetre KB Merkur.

Njihov Zavod za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti i Zavod za abdominalnu kirurgiju Klinike za kirurgiju KB Merkur imenovan je referentnim centrom Ministarstva na razdoblje od pet godina.

Iza te titule stoje zavidni rezultati KB Merkur u kojemu je u zadnjih 25 godina obavljeno preko 1800 transplantacija jetre.

Voditelj transplantacijskog tima i pročelnik Zavoda za abdominalnu kirurgiju u KB Merkur dr. Stipislav Jadrijević jedan je od vodećih kirurga, a tim pod njegovim vodstvom izveo je prvu u Hrvatskoj višestruku transplantaciju (jetra, gušterača i tanko crijevo).

To je rijedak kompleksan zahvat čak i u najnaprednijim europskim centrima. Nadalje, tim dr. Jadrijevića i dr. Danka Mikulića u Merkuru je ostvario i povijesne transplantacije više organa u jednom zahvatu, uključujući i slučajeve kada je pacijentu presađeno pet različitih organa istovremeno - želudac, tanko i debelo crijevo, jetra i gušterača, čime je ta bolnica svrstana uz bok najboljim centrima izvrsnosti za multiorgansku transplantaciju. Tako složen zahvat rijetkost je i na globalnoj razini.

Tim iz Merkura čini čuda

Jadrijević i njegov tim doprinose pozicioniranju Hrvatske u sam vrh transplantacijske medicine u Europi, uspješno provodeći složene zahvate koje obavljaju samo najstručniji centri.

Hrvatska je, ujedno, međunarodno prepoznata po visokoj stopi darivanja organa, kada neki organ zataji, jedina je nada presađivanje. Ključnu ulogu u organizaciji sustava ima Hrvatska donorska mreža te nacionalni transplantacijski koordinatori, dok je 2007. godine Hrvatska postala članica međunarodne organizacije Eurotransplant. Time je omogućen pravedniji i brži sustav raspodjele organa među državama članicama, što je značajno povećalo dostupnost jetre za hitne i prioritetne bolesnike.

Najčešće indikacije za transplantaciju jetre u Hrvatskoj uključuju cirozu jetre uzrokovanu virusnim hepatitisima (B i C), alkoholnom bolešću jetre, nealkoholnom masnom bolešću jetre, autoimunim bolestima te hepatocelularni karcinom u ranoj fazi. Postupak započinje detaljnom obradom i uvrštavanjem pacijenta na listu čekanja. Prioritet se određuje prema medicinskim kriterijima, najčešće MELD bodovima koji procjenjuju težinu zatajenja jetre. Operacija traje više sati i zahtijeva multidisciplinarni tim kirurga, anesteziologa i intenzivista. Nakon transplantacije pacijenti doživotno uzimaju imunosupresivnu terapiju kako bi se spriječilo odbacivanje organa. Zahvaljujući visokoj stručnosti timova i dobro organiziranom sustavu, jednogodišnje preživljenje bolesnika u Hrvatskoj usporedivo je s vodećim europskim centrima.