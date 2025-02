Hrvatska proglašena najboljom zemljom za posjetiti u 2025.

Milijuni putnika odlučili su – Hrvatska je apsolutni hit 2025. godine! Prekrasne plaže, povijesni gradovi, netaknuta priroda i jedinstvene nautičke rute donijele su joj titulu najbolje destinacije u Europi, piše European Best Destinations.

Svake godine milijuni turista otkrivaju ljepote starog kontinenta, a više od milijun putnika iz 158 zemalja ove su godine birali svoju top destinaciju. Hrvatska je pobijedila u jakoj konkurenciji i potvrdila ono što domaći i strani gosti već znaju – ona je pravi raj na Zemlji.

Od Zagreba do Jadrana, od planinskih vrhova do vinskih cesta, Hrvatska nudi nevjerojatnu raznolikost i doživljaj koji ostavlja bez daha. Kristalno čisto more, bogata povijest, gastronomija i gostoljubivi domaćini samo su neki od razloga zašto su putnici diljem svijeta odabrali upravo nju.

Evo tko se još našao na listi najboljih

Drugo mjesto osvaja Španjolska svojim živopisnim gradovima i beskrajnim plažama – od Barcelone i Madrida do sunčane Malage. Nakon nje slijedi Italija - vječni klasik sa svojim rimskim ruševinama, toskanskim vinogradima i čarobnim Venecijom.

Zatim Grčka koja nudi nezaboravne zalaske sunca na Santoriniju i povijesne znamenitosti poput Akropole. Na šestom mjestu našao se Portugal koji se može pohvaliti rajskim plažama Algarvea, dok Francuska, koja je zauzela sedmo mjesto na listi, oduševljava svojim vinima, dvorcima i romantičnim Parizom.

Osmo mjesto liste zauzela je Turska koja je pravi raj za avanturiste – od plutajućih balona u Kapadokiji do bazara u Istanbulu. Predzadnja je Njemačka koja nudi spoj povijesti i modernog urbanog ritma. Na desetom i ujedno zadnjem mjestu liste našla se Irska koja je idealna destinacija za one koji vole divlju prirodu, dramatične litice i pubove sa živom glazbom.