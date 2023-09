Hrvatske stručnjakinje: Pas uz odgovarajuću terapiju i dobru rehabilitaciju može dulje živjeti

U svijetu je to vrlo prisutan trend, no i u Hrvatskoj se primjećuje da raste udio vlasnika pasa koji su svjesni da će životinja koju udomljavaju živjeti 15-ak godina, te da se u zadnjim godinama njenog života mogu javiti zdravstveni problemi i komplikacije zbog kojih će psu trebati više brige i podrške. To se moglo primijetiti još 2007. godine, kad sam krenula u stjecanje prvih znanja o o fizioterapiji i rehabilitacijskom radu sa životinjama, kaže Deana Basar, dr. vet. med., vlasnica Centra za rehabilitaciju konja i kućnih ljubimaca, koja će na Real Dog Conference, koja se održava u Rakitju, 9. i 10. rujna, održati predavanje o tome je li eutanazija privilegija ili izgovor vlasnika da se riješe briga.

Dodaje kako zbog povećanog broja ljubimaca, posebno pasa, vjerojatno imamo veći broj vlasnika koji se kod prvih ozbiljnijih zdravstvenih problema sa psom odluče za eutanaziju, ponekad i radi vlastite komocije, no istodobno je i sve više veterinarskih ordinacija koje nude različite oblike rehabilitacije i podizanja kvalitete starijih i manje pokretnih životinja, odnosno sve više onih koji su spremni vlasnika uputiti tamo gdje može dobiti odgovarajuću pomoć.

Foto: real dog conference

- Važno je imati na umu da se kod mnogih vrsta rehabilitacije rezultati mogu vidjeti već nakon 2 do 3 tretmana. Vlasnici će prepoznati da se pas lakše kreće i da trpi manju bol te da je puno pokretljiviji nego što je bio i s takvim terapijama nerijetko se dugoročno može održavati stanje. Na primjer, imam sam psa koji je na prvi tretman došao još 2013. godine, kad su veterinari procijenili da se neće moći kretati još dugo. Još uvijek dolazi na terapije i – hoda, priča dr. Deana Basar.

Kaže kako pritom treba biti svjestan niza okolnosti koji mogu utjecati na odluke vlasnika zbog kojih se ponekad možda i mora pribjeći eutanaziji.

Foto: Dreamstime_

- Ni kod toga nije sve crno-bijelo. Naime, nije svejedno je li imate nepokretnog maltezera od 4 kilograma, ili nepokretnog tornjaka od 60 kilograma, čiji vlasnik možda živi u stanu bez lifta, ili ima dijete s posebnim potrebama. U nekim slučajevima jednostavno se mora razmisliti o tome kolika je dobrobit i za ljude i za samog psa ako mu se život produžava. Morate znati da je to vrlo neugodna odluka i za samog veterinara. Među ostalim, zakon kaže da eutanazija životinje nije dopuštena sve dok joj ima pomoći i nije lako donositi takve odluke – kaže Deana Basar. I to su, dodaje, stvari o kojima treba dobro razmisliti prije nego što se nabavi slatko štene koje isprva unosi ogromno veselje u kuću, ali s vremenom može postati opterećenje.

- Iako su moja iskustva vezana uz odgovornost vlasnika vrlo pozitivna, čini mi se da još uvijek ima situacija kad ljudi nespremni udomljavaju životinju. Rekla bih da se to češće događalo u vrijeme kad je započela pandemija Covida, kad su mnogi odlučili udomiti psa da ublaže to što su imali manje prilike za druženja i aktivan život. Ne bismo trebali osuđivati ni one koji donesu odluku o preudomljavanju, nakon što se okolnosti promijene pa se vlasnik vrati na posao na kojem provodi cijeli dan i nema volje ni vremena za šetnje koje su psu potrebne, ili se obitelj raspadne uslijed razvoda, pa nitko ne želi preuzeti brigu o psu. To je svakako bolje nego da ga se po cijeli dan ostavlja negdje vezanog na kratkom lancu – zaključuje sugovornica.

Foto: Dreamstime

Brojna istraživanja dokazala su da se određenim tehnikama dodira koje se primjenjuju u sklopu Tellington TTouch metode iscjeljivanja može utjecati na obnavljanje stanica kod čovjeka, a time i na ublažavanje brojnih zdravstvenih problema te potaknuti samoiscjeljivanje tijela. Ista ta tehnika daje odlične rezultate kod različitih životinja, pa čovjek koji ju nauči primjenjivati može uvelike pomoći u tome da njegov ljubimac dulje ostane zdrav i pokretan. Posebno dobri rezultati postižu se kod starijih pasa, kojima se značajno može produljiti kvaliteta života, uz manje boli i problema, kaže Slovenka Darja Žnidarčić, koja je već 30 godina jedina certificirana praktikantica i terapeutkinja Tellington Touch metode u našoj regiji, koja će u sklopu Real Dog Conference predstaviti metodu i nekoliko dana nakon toga održati praktičnu radionicu za uzgajivače i vlasnike pasa.

Foto: real dog conference

Medicinska sestra Darja Žnidarčić, koju je život odveo na put brige o životinjama, spomenutu metodu testirala je u radu s brojnim životinjama i uvjerila se da pomaže u ispravljanju nekih vrsta neželjenog ponašanja pasa (pretjeranog lajanja i griženja stvari, kod toga da vas pas vuče na povodcu ili nekontrolirano skače na ljude, kao i kod agresivnog ponašanja) te doprinosi umanjenja straha ili pretjerane uzbuđenosti i nervoze kod životinje. Također, vrlo je korisna kod ubrzavanja zacjeljivanja rana ili povreda, te nakon operativnih zahvata kod životinje. Metoda doprinosi i dubljem povezivanju čovjeka sa psom kako bi kvalitetnije mogao ‘osluškivati’ potrebe ljubimca, ističe sugovornica.

- Ljudi često nisu svjesni toga da se njihovo ponašanje i emocije odražavaju na životinju, pa ako su oni nemirni, često se događa da pas postaje hiperaktivan, nezainteresiran za suradnju i teško ga je držati pod kontrolom. Tellington TTouch potiče aktivnosti obje moždane polutke kod psa, čime se potiče ravnoteža njegovih emocija. Tako dolazi do toga da se umiri i postaje otvoreniji za to da posluša ono što tražimo od njega pa možemo kvalitetnije komunicirati s njim, pojašnjava. Inače, riječ je o relativno jednostavnoj tehnici kruženja prstima na koži ljubimca, uz primjenu različitog intenziteta pritiska, što se može primijeniti tako da metodu prakticirate po 30-ak sekundi nekoliko puta na dan, bez velikih priprema.