PRIRODNE LJEPOTE
Hrvatski biser našao se na listi idealnih jesenskih destinacija
Jesen je savršeno vrijeme za bijeg u prirodu i uživanje u miru, daleko od turističkih gužvi. Ove podcijenjene destinacije pružaju prekrasne prizore jesenskog lišća i nezaboravne trenutke za sve ljubitelje prirode
1. PINE CREEK GORGE, PENNSYLVANIA (SAD). Poznat kao Veliki kanjon Pennsylvanije, Pine Creek Gorge oduševljava dubokim kanjonima i šarenim šumama u jesen. Kanjon se proteže 47 km, a njegov najdublji dio doseže 450 metara.
| Foto: Wikipedia
Staza Barbour Rock u Tioga State Forestu pruža spektakularan panoramski pogled na jesenje boje, a posjetitelji mogu uživati u planinarenju, biciklizmu ili vožnjama konjima kroz netaknutu prirodu.
| Foto: Wikipedia
2. DUBUQUE, IOWA (SAD).
Dubuque se u jesen pretvara u slikoviti grad okupan bojama lišća. Najbolji pogled pruža Fenelon Place Elevator, najstrmija i najkraća željeznica na svijetu.
| Foto: Tripadvisor
S vrha se vidi rijeka Mississippi i šarenilo drveća, a mali grad nudi šarmantne kafiće i lokalne trgovine. Posjet ovom gradu kombinira prirodu i povijest na jedinstven način.
| Foto: Tripadvisor
3. LAPONIJA, FINSKA. Jesenske boje u Laponiji poznate su kao ruska, a sredina i kraj rujna nude savršenu priliku da uživate i u aurori borealis.
| Foto: Wikipedia
Šume i planine okićene vatreno-crvenim, žutim i narančastim lišćem stvaraju bajkovit ugođaj. Posjetitelji mogu brati bobičasto voće, skupljati gljive ili istraživati pješačke staze uz slapove i jezera.
| Foto: Wikipedia
4. LEXINGTON, KENTUCKY (SAD).
Lexington je poznat po konjima i burbonu, ali jesen donosi i predivne boje brežuljaka i farmi. Old Frankfort Pike nudi panoramske vožnje, dok ljubitelji adrenalina mogu probati zipline ture iznad krošnji drveća.
| Foto: Tripadvisor
Jesenske konjičke utrke u Keenelandu i šetnje stazom Town Branch Trail spajaju prirodu, sport i lokalnu kulturu.
| Foto: Tripadvisor
5. KATY TRAIL STATE PARK, MISSOURI (SAD).
Katy Trail je najduža rekreativna staza u SAD-u, dugačka 390 km, koja prati rijeku Missouri i povijesnu rutu Lewisa i Clarka. Jesenski krajolici duž staze pružaju mir i bijeg iz gradske vreve.
| Foto: David Arbogast
Staza je pogodna za pješačenje, biciklizam i jahanje, a usput se mogu posjetiti povijesni gradovi, kampovi i restorani.
| Foto: 123RF
6. NACIONALNI PARK CUYAHOGA VALLEY, OHIO (SAD).
Ovaj park je pravi raj za jesensku fotografiju zahvaljujući slapovima Brandywine i šarenim šumama.
| Foto: Tripadvisor
Posjetitelji mogu istraživati staze, voziti se panoramskim vlakom ili uživati u kajaku po rijeci Cuyahoga.
| Foto: Tripadvisor
Vrhunac se događa sredinom listopada kada crveni javori i bijeli hrastovi stvaraju spektakularan kontrast s bijelom pjenom slapova.
| Foto: Tripadvisor
7. GREENVILLE COUNTY, JUŽNA KAROLINA (SAD).
Greenville skriva jesenske boje u samom centru grada, u podnožju Blue Ridge Mountains.
| Foto: Pinterest
Najbolji pogled pruža Liberty Bridge u Falls Parku, koji povezuje pješačke staze i panoramske vidikovce.
| Foto: Pinterest
Ovdje možete kombinirati šetnju, opuštanje uz slapove i uživanje u lokalnoj gastronomiji i trgovinama.
| Foto: Pinterest
8. NACIONALNI PARK KILLARNEY, IRSKA
Killarney je raj prirode s jezerima, planinama i šumama u jesen.
| Foto: Pinterest
Posjetitelji mogu pješačiti po raznim stazama, promatrati jelene i uživati u netaknutoj prirodi.
| Foto: Pinterest
Povijesne atrakcije poput dvorca Ross i opatije iz 15. stoljeća dodaju šarm ovom području.
| Foto: Pinterest
9. GRIZEDALE FOREST, ENGLESKA.
Smješten u Lake Districtu, Grizedale Forest nudi staze za pješačenje, biciklizam i jahanje kroz šume koje u jesen mijenjaju boje u crvenu, narančastu i žutu.
| Foto: Pinterest
Uz prirodu, posjetitelji mogu istraživati umjetničku stazu sa skulpturama i novu zvjezdarnicu Grizedale, otvorenu 2025. godine.
| Foto: Pinterest
10. NACIONALNI PARK ERYRI (SNOWDONIA), WALES.
Snowdonia je dom najvišeg vrha Walesa, Yr Wyddfa (1.085 m). Jesenske boje najbolje su sredinom i krajem listopada, a park nudi raznolike staze za pješačenje, biciklizam i jahanje.
| Foto: Pinterest
Posjetitelji mogu uživati u planinama, šumama i jezerima, a staze su prilagođene i za manje iskusne planinare.
| Foto: Pinterest
11. NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, HRVATSKA.
Plitvička jezera su jedan od najstarijih i najvećih nacionalnih parkova u Hrvatskoj.
| Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL
Jesensko lišće stvara prekrasan kontrast s tirkiznim jezerima i slapovima, a park nudi staze za pješačenje, vožnju brodom i panoramskim vlakom.
| Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL
Posjetiteljima pruža iskustvo netaknute prirode i mirnog bijega od gužve.
| Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL