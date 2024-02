Hrvatski stručnjak o terapiji kojom su izliječili leukemiju i HIV: 'To nam daje veliku nadu'

Dobar je znak da se u liječenju leukemije kod pacijenata kod kojih je ona posljedica zaraze HIV-om sve češće primjenjuje nova vrsta ciljane adoptivne terapije matičnim stanicama. Teško je spekulirati o mogućim rezultatima takve terapije, no vijest da imamo pacijenta kod kojega je od terapije već prošlo pet godina daje nadu u to da možemo govoriti o čovjeku koji je ozdravio i tome da terapija djeluje. Naravno, treba ga pratiti i dalje, kaže prof. dr. sc. Boris Labar, naš ugledni internist hematolog, svojedobno pionir u liječenju matičnim stanicama u Hrvatskoj, komentirajući vijest o petom pacijentu u svijetu kod kojega su liječnici, liječeći leukemiju, uspjeli izliječiti i HIV.

Danas 68-godišnji Paul Edmonds iz Kalifornije, od HIV-a je obolio 1988., a 2018. godine dijagnosticirana mu je i leukemija (rak krvi). On je peti pacijent u svijetu kod kojega su liječnici primijenili liječenje posebnim matičnim stanicama, uzetima od donora kod kojega postoji genetska mutacija nazvana CCR5 delta -3. To je mutacija koju ima tek oko jedan posto ljudi u svijetu za koje je utvrđeno da se zbog nje ne mogu zaraziti HIV-om. Tako je Edmonds primio matične stanice ljudi koji su otporni na HIV. Pet godina nakon toga u njegovoj krvi nema tragova HIV-a niti leukemije, a to znači da se prema medicinskim kriterijima može smatrati zdravim čovjekom.

- Ne mogu puno govoriti o liječenju HIV-om, no kad sam ja počeo liječiti leukemije, imali smo samo jedan protokol - kemoterapiju i presađivanje koštane srži. Danas znamo da je to skup bolesti kod kojih postoje kromosomske promjene pa se sve češće liječi ciljano, tako da se djeluje na te promjene. Tako su i rezultati liječenja sve bolji, iako dio pacijenata i dalje ostaje neizliječen - komentira prof. dr. sc. Labar.

Dodaje kako djelovanje matičnim stanicama otpornima na HIV kod pacijenata koji su zaraženi HIV-om daje veliku nadu jer je riječ o terapiji koja je puno manje toksična nego lijekovi koji su se koristili do sada i negativno utjecali na zdravlje pacijenata.

- Kako je pacijent preživio pet godina, možemo govoriti i o izlječenju, iako pacijenta treba i dalje pratiti da bismo se u to uvjerili. No nema sumnje da će mlade generacije s vremenom dovesti i do novih unapređenja u primjeni te terapije, tako da su to značajni rezultati - zaključuje prof. dr. sc. Labar.

Stručnjaci iz SAD-a koji su radili na Edmondsovu liječenju kažu da je on zanimljiv pacijent zato što je pokazao da se remisija HIV-a može postići i u višoj životnoj dobi te terapijom nižeg intenziteta nego što je primijenjena kod četvero pacijenata prije njega.