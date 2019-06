Osječanin je krenuo po rekord: Pedalirat ću 29.000 kilometara

Malo je reći da Hrvoje Jurić (33) kreće u avanturu života. U subotu 8. lipnja krenuo je na put oko svijeta - i to biciklom.

- Pokušat ću oboriti Guinnessov rekord i prijeći 29.000 kilometara od zapada prema istoku. Početna i krajnja točka je Zagreb - rekao je Osječanin koji se na pedaliranje života otisnuo u 9 sati ujutro iz zagrebačke Ilice.

- Projekt se zove Giant World Tour. Na službenoj stranici nalazit će se tajmer koji će brojati vrijeme provedeno na putu - kaže i dodaje da će cijelim putem voziti električni bicikl.

- Ja sam prvi koji će električnim biciklom pokušati proputovati svijet - kaže pustolov i putopisac.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Polazište je Zagreb, ide se prema Sloveniji, pa prema Mađarskoj, Slovačkoj, Poljskoj. Kada prođe Latviju i Litvu ulazi u Rusiju kroz koju će putovati najviše, točnije 9700 kilometara u 34 dana.

- Svaki dan nastojat ćemo prijeći oko 300 kilometara – nada se.

Hrvoje neće biti sam. S njim ide i snimatelj Matija Pospihalj koji će bilježiti trenutke putovanja.

- Imamo veliki kombi u kojem imamo sve. Od tuša, kreveta, kuhinje i svega što nam je potrebno. Osim što će snimati, Matija će i voziti kombi - otkriva Hrvoje. .

Kada dođu do Vladivostoka letom idu u Australiju, zatim na Aljasku.

- Iz Aljaske vozim sve do istoka Kanade. Onda se letom vraćamo u Europu točnije na Portugal. Preko Španjolske, Francuske, Italije, Slovenije i Hrvatske vraćamo se u Zagreb - kaže avanturist.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Biciklom putuje od 2011. Dva puta je prešao Alpe, Od Londona do Istanbula trebalo mu je 30 dana. Tri puta je došao do najsjevernije točke Europe, do Sjevernog rta u Norveškoj.

- Od tri puta dva su bila zimi. To je bilo ekstremno i hladnoća je bila nezamisliva. Mišići su mi se smrznuli. Čak mi se i desno oko zatvorilo od hladnoće - prepričava nam Hrvoje jednu od svojih najluđih avantura.

Uz Hrvoja i Matiju u projektu sudjeluje još pet ljudi koji će pomoći u produkciji i praćenju službene stranice i Hrvojeve rute.

- Cilj mi je probati. Ovo je za mene najveći izazov do sada. Posebno me zanima kako će to sve ići u ruralnim područjima i nespretnim terenima - kaže.

Dobio je dva bicikla koji su posebno dizajnirani i rađeni prema njegovim mjerama i kaže kako dogodine izlaze u prodaju.

- Cijeli projekt imat će humanitarnu notu. Sa svim prikupljenim sredstvima omogućit ćemo potrepštine za one kojima je najpotrebnije - poručio je prije odlaska.