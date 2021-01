Priznajmo, neke teme za razgovor su malo neugodnije od drugih, ali razumijevanje i otvoreni um bi sve to promijenilo. Zato je ova majka odlučila pokušati izazvati javnost pokazujući kako razvija društvene navike kod svoje djece. I učinila je to na najprirodniji način - nonšalantno sugerirajući da bi bilo dobro da njezini sinovi nose tampone u ruksacima, a kao i mnogi današnji roditelji - podijelila je taj izazov s cijelim internetom.

Ovo su Micah i Elijah, a mama ih je naučila nositi stvari za mjesečnicu

Blogerica Tara Ahrens, majka četvero djece, podijelila je sliku na privatnoj Facebook stranici Pantsuit Nation koja je dosegla preko 65 tisuća lajkova. Na fotografiji su njezini sinovi u kupovini donjeg rublja, odnosno grudnjaka za njezine kćeri, a u opisu je stajalo: 'Moji su mi tinejdžeri danas pomogli u kupovini, što je uključivalo i kupovinu prvih grudnjaka njihove sestre - jer je rast grudi normalna pojava'.

Također je dodala da oba dječaka u ruksacima nose tampone i uloške u slučaju da ih zatreba neka od njihovih prijateljica. Na taj je način majka pokušala ukloniti rodni tabu.

Mama Tara odlučila je izbrisati rodni tabu o menstruaciji i krenula je od vlastite obitelji

Objasnila je svojim sinovima Micah i Elijah koliko posramljujuće može biti kada menstruacija počne te da to čak može biti i traumatizirajuće. U toj situaciji ženama je potrebna dobrota i razumijevanje koje im drugi pokazuju. Uz to, ona je također postavila pitanje zašto bi prirodni fizički procesi trebali biti na bilo koji način neugodni.

Naime, sama majka je bila nadahnuta pričom o muškarcu na Apalačkom putu koji je iz ruksaka dao tampon ženi koja je prokrvarila. Zato je jednog dana, dok se vozila u automobilu, odlučila ležerno to dati i svojim dječacima tinejdžerima i predložila im da bi trebali nositi tampon u ruksaku u slučaju da netko od njihovih prijateljica ima hitan slučaj. I kako je kasnije saznala, na kraju školske godine jedan od njezinih sinova zapravo je imao tu situaciju da je jednoj od njegovih kolegica bio potreban higijenski uložak, a ne tampon. Od onda je i on pazio da i on i njegov brat imaju kod sebe uloške.

Tara je također izrazila svoje razočaranje javnim školama koje nemaju na raspolaganju automate za hitnu slučajeve kod menstruacija. Prema Tarinom sinu Micahu, djevojčicama u školi isprva je bilo pomalo neugodno jer im je dao do znanja da ima zalihe za hitne slučajeve kako ga je savjetovala njegova mama, no na kraju su to prihvatile. Slijedio ga je i njezin drugi sin Elijah, koji je napravio isto - samo je ovaj put on dao do znanja svim svojim prijateljicama da ima zalihe za hitne slučajeve. Također je naglasio da mu se nekoliko dječaka rugalo, ali na kraju su se pomirili s tim.

Mamina misija je odgojiti svoje dječake kao prave muškarce

Slučaj roditelja koji je sa svojim sinovima otvoreno razgovarao o menstruaciji i to javno podijelio već je bila poznata pojava. Na neki način, Tarina objava bila je samo sljedbenik tog 'trenda', a primila je i ogromnu potporu za razbijanje tabua menstruacije. To je također potaknulo žene iz drugih generacija da podijele svoja iskustva iz mlađih dana kada bi neočekivano dobile menstruaciju i kako im je postalo neugodno u javnosti.

Ono što je Tara u komentarima primijetila bio je trend ponižavanja, srama i nemoći kada su takve situacije u pitanju, a iznenadili su je određeni komentari žena koje su priznale da muževi ili očevi ni na koji način ne bi otišli do trgovine po tampone ili uloške za menstruaciju i da oni misle bi se žene trebale same brinuti za svoje zalihe, piše Bored Panda.