Hrvatska je među najljepšim televizijskim lokacijama svijeta zbog Dubrovnika i Korčule

Američki časopis za putovanja Condé Nast Traveller među 20 najtelevizičnijih lokacija svijeta dvaput je uvrstio Hrvatsku zahvaljujući serijama Game od Thrones i Succession

<p>Članak pod nazivom <a href="https://www.cntraveller.com/article/beautiful-tv-series-locations">The most beautiful TV series locations in the world</a> nabraja 20 najpopularnijih televizijskih serija i lokacija na kojima su snimane, pa tako čak dvaput spominje Hrvatsku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vjenčanje glumaca iz Igre prijestolja</p><p>Posebno su istaknuli Dubrovnik koji u popularnoj seriji Game of Thrones predstavlja King's Landing te Korčulu i obalu koje su poslužile za snimanje luksuznog krstarenja u seriji Succession.</p><p>Condé Nast Traveller među najčitanijim je i najpriznatijim svjetskim magazinima specijaliziranima za putovanja, a Hrvatsku su često svrstavali među poželjna turistička odredišta. Tako su, primjerice, ove godine dodijelili veliku nagradu čitatelja otoku Hvaru kojeg su svrstali u top pet najboljih otoka Europe, odmah uz grčke otoke Folegandros, Zakintos i Kretu.</p><p>Condé Nast Traveller ističe kako je Hvar izvrsna destinacija za posjet tijekom cijele godine, najviše zbog toplih ljeta i blagih zima, te pojašnjavaju da je upravo ovo najsunčaniji otok u Hrvatskoj s više od 2800 sunčanih sati na godinu.</p><p>Uz to, američki dnevni list<a href="https://www.nytimes.com/article/coronavirus-travel-restrictions.html"> The New York Times</a> objavio je članak u kojem pojašnjava da je Hrvatska i dalje na popisu zemalja otvorenih za američke građane, a naglašavaju kako im je za ulazak u Hrvatsku potreban dokaz o rezerviranom smještaju, kao i negativan PCR test na korona virus ne stariji od 48 sati od ulaska u zemlju.</p><p> </p>