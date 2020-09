Ne odustajte od seksa: Može smanjiti rizik za ponovni infarkt

Iako iznenadni fizički napor, poput spolnog odnosa, može izazvati srčani udar, dugoročni rizik od srčanih problema smanjuje se redovitim tjelesnim aktivnostima, rekli su istraživači

<p>Mnogi ljudi nakon srčanog udara prestanu imati spolni odnos jer vjeruju da bi seks mogao uzrokovati još jedan inferkt. No istraživanje objavljeno u 'European Journal of Preventive Cardiology' kaže da seks smanjuje rizik od ponovljenog srčanog udara.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Istraživači su oko 20 godina pratili 495 parova i ustanovili da oni koji su održavali ili povećali učestalost seksualnih aktivnosti u prvih šest mjeseci nakon srčanog udara imaju 35% manji rizik od smrti od onih koji su prestali imati spolni odnos ili smanjili učestalost.</p><p>- Seksualnost i seksualna aktivnost važni su za dobrobit čovjeka - rekao je autor studije profesor <strong>Yariv Gerber</strong> sa Sveučilišta Tel Aviv u Izraelu u priopćenju za javnost.</p><p>- Vraćanje seksualnim aktivnostima ubrzo nakon srčanog udara percipira osobu kao zdravu, funkcionalnu, mladu i energičnu. To može dovesti do zdravijeg načina života općenito - govori Yariv.</p><p>Iako iznenadni fizički napor, poput spolnog odnosa, može izazvati srčani udar, dugoročni rizik od srčanih problema smanjuje se redovitim tjelesnim aktivnostima, rekli su istraživači. Iako se pokazalo da neke seksualne aktivnosti u nekim slučajevima pokreću probleme sa srcem, ljudi koji redovito vježbaju pod manjim su rizikom.</p><p>U istraživanju, 495 sudionika bilo je u dobi od 65 godina ili mlađih i hospitalizirani su zbog prvog srčanog udara 1993. godine. Prosječna dob bila je 53 godine, a 90% njih bili su muškarci.</p><p>Istraživači su otkrili da je nakon 22 godine umrlo njih 211 ili 43% od ukupnog broja sudionika. Zatim su uspoređivali čimbenike kao što su pretilost, tjelesna aktivnost i socioekonomski status kako bi utvrdili razliku u riziku od smrti i otkrili su da su ljudi koji su umrli postali žrtve drugih bolesti osim bolesti srca koju su već imali.</p><p>Yariv je rekao za <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/23/health/heart-attack-sex-study-scli-intl-wellness/index.html" target="_blank">CNN</a> da se ljudi koji se mogu popeti stepenicama, trčati ili prijeći kilometar bez poteškoća mogu vratiti seksualnim aktivnostima.</p><p>- Pacijenti bi trebali nastaviti seksualne aktivnosti što je prije moguće, po mogućnosti u roku od nekoliko dana nakon što ih otpuste iz bolnice - govori Yariv.</p><p>Međutim, svaki pacijent bi se trebao prvo posavjetovati sa svojim liječnikom prije nego se upusti u seksualne aktivnosti zbog ozbiljnosti srčanog udara, kao i zbog komplikacija.</p><p>Iako ovo istraživanje nije ispitivalo idealnu učestalost seksualnih aktivnosti, Yariv je rekao da je njegova istraživačka skupina prethodno pokazala da je čak i niska učestalost, manja od jednom tjedno, pokazala dobre rezultate u usporedbi sa skupinom koja nije imala seks niti jednom tjedno.</p><p>Seksualna aktivnost pokazatelj je boljeg oporavka zbog poboljšane tjelesne spremnosti, jačih odnosa supružnika i mentalne sposobnosti da se 'odmaknu' od početnog šoka događaja u roku od nekoliko mjeseci.</p><p>Oni koji vjeruju da su lošeg zdravlja manje vjerojatno će nastaviti sa seksualnim aktivnostima.</p><p>Yariv je također naglasio da ova studija ne pretpostavlja da je seksualna aktivnost jedini faktor koji utječe na smanjenje rizika od ponovnog srčanog udara.</p><p>- Za održavanje redovitog seksa potrebni su brojni fizički i psihosocijalni zdravstveni parametri. U svjetlu toga, korist od same seksualne aktivnosti još je uvijek predmet rasprave. Međutim, rezultati bi trebali pokazati pacijentima da ih ne bi trebao brinuti nastavak seksualne aktivnosti ubrzo nakon srčanog udara, zaključio je Yariv.</p>