I kod intimnih frizura postoje trendovi: Volite li više francuski đir, brazilku ili puni mjesec?

Uskoro dolazi vrijeme priprema za kupaće kostime i nabacivanje boje pod proljetnim suncem na bazenu ili nekom jezeru u blizini, kako biste se pripremili za odmor. A to, naravno, znači da bikini zonu treba osloboditi viška dlačica. Mnoge žene to će odraditi uz pomoć epilatora kod kuće, no za prvo 'šišanje' nije loše obratiti se stručnjacima u kozmetičkom salonu. Nakon toga ostaje vam samo briga oko održavanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Mama i kćer jedna drugoj depiliraju bikini zonu

Pokretanje videa ... 01:19 Mama i kćer međusobno si depiliraju bikinije | Video: 24sata/pixsell

Ako niste od onih koji si mogu priuštiti tretmane laserskog uklanjanja dlaka, depilacija voskom dobro je rješenje. Ako se pravilno koristi, koža bi trebala ostati nježna i svilenkasta i do mjesec dana nakon depilacije, kažu stručnjaci. Riječ je o metodi kojom se dlake uklanjaju s korijenom, pa će za rast novih dlaka trebati od tri do šest tjedana. No, važno je i koji 'model', odnosno tip depilacije izaberemo, što prije svega ovisi o tome koja se područja u vašoj intimnoj zoni dlačice pokrivaju, koliko su tamne i snažne te koliko ih se želite riješiti.

Evo razlika između pet najčešćih vrsta depilacije bikini zone:

Klasična bikini depilacija voskom

Podrazumijeva uklanjanje dlačica isključivo s područja koja su vidljiva kad odjenete kupaći kostim pa nije zgorega za depilaciju odjenuti model koji ćete nositi na plaži. Ovo opcija uklanja dlake sa bikini linije otprilike u širini četiri prsta sa strane, kao i širinu dva prsta na vrhu bikini područja. To je, zapravo, dobra opcija za sve početnike koji tek kreću na depilaciju i za one koji inače baš i nemaju problema s pretjeranim rastom dlačica u intimnoj zoni. Kažu da je ovo najčešći izbor skromnih žena koje se ne vole isticati, ali vole biti uredne.

Moderni/visoki bikini

U zadnje vrijeme sve su popularniji visoko rezani kupaći kostimi kakvi su se nosili osamdesetih godina prošlog stoljeća, što je stvorilo potražnju i za novim tipom depilacije – kombinaciji klasičnog bikinija i pomnije uređenog Venerinog brežuljka. Ova metoda podrazumijeva uklanjanje dlačica samo unutar ruba bikini gaćica i idealna je za žene koje preferiraju prirodniji look, ali žele biti uredne na plaži.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Francuski šik/strip depilacija

Ponekad se naziva i mini francuskim bikinijem, jer je ima elemente 'brazilke', ali ne u potpunosti. Trend se pripisuje Francuskinjama koje uvijek znaju kako biti šik, pa čak i kad je riječ o šišanju intimnog područja. Riječ je o depilaciji koja duboko zadire unutar bikini kostima, uz zadržavanje tanke i uređene linije dlačica na sredini vulve. Vrlo pogodno za ljeto i tange, a taj tip frizure kod partnerica navodno jako vole i muškarci. Kažu da ga češće biraju moderne žene koje vole na promjene, pa i one koje su pomalo pustolovne.

Brazilska depilacija

Mini brazilska depilacija uključuje potpuno uklanjanje dlačica s prednje strane. Ako se odlučite za ovu depilaciju, na stolu kod kozmetičara ležat ćete široko raširenih nogu te osjetiti nešto više boli jer obuhvaća i vrlo osjetljiva područja kože. No, stručnjaci kažu da u pravilnu njegu neugodan osjećaj relativno brzo prolazi. No, treba se pripremiti i na malo 'pikanja' ka dlačice ponovo počnu rasti – jako je važno da u to vrijeme vodite računa o tome da se ne dogodi urastanje dlaka. Pretpostavka je da ovaj tip depilacije biraju opuštene žene koje se dobro osjećaju u svojoj koži.

Foto: dreamstime/ilustracija

Holivudska depilacija

Holivudska depilacija podrazumijeva korak dalje, ili bolje rečeno – korak iza. Naime, uz uklanjanje dlačica s prednje strane intimne zone, podrazumijeva uklanjanje dlačica s područja stražnjice. Preporučuje se, naravno, onima kojima je to potrebno zbog načina na koji im dlake rastu.

Puni mjesec

Riječ je o pomalo neobičnoj intimnoj frizuri koja je popularnost stekla u zadnje vrijeme, a podrazumijeva potpuno uklanjanje dlačica s prednje zone, osim pravilnog kruga dlačica na Venerinom brežuljku. Ovo je prva 'novost' koja se u uređenju intimne zone pojavila u zadnje vrijeme, a žene navodno već traže i nešto otkačenije verzije – srce, zvijezdu ili slovo umjesto običnog kruga, to je bilo vrlo moderno početkom ovog stoljeća.