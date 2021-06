Brazilska depilacija ili popularno nazvana 'brazilka' metoda je uklanjanja dlačica s Venerinog brijega i to voskom. Svaka žena koja koristi vosak na nogama vrlo dobro zna koliko je to neugodno i bolno pa sad možete zamisliti kakav je osjećaj to napraviti na najintimnijem dijelu tijela. Ali, žene puno toga pretrpe za ljepotu.

POGLEDAJTE VIDEO: Bezbolna depilacija

Neke žene uklanjaju dlačice samo s bikini zone, a druge s cijelog Venerinog brijega zajedno sa svim dlačicama koje se protežu do anusa, a taj dio najmanje boli.

Prednost depilacije voskom je to što dlačice ne rastu toliko brzo jer se čupaju zajedno s korijenom kao ako se uklanjaju britvicom.

5 činjenica koje morate znati odlučite li se za brazilsku depilaciju:

Brazilska depilacija je dobar izbor u odnosu na britvicu jer dlake neće narasti nekoliko tjedana. Minimalna dužina dlaka prije depilacije morala bi biti oko 1,5 centimetara kako bi se mogle zalijepiti za vosak i iščupati. Nakon depilacije posegnite za gelom na bazi aloa vere koji će umiriti iziritiranu kožu.