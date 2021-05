Kao i na svaki drugi stil komunikacije, trebali biste pripaziti i na slanje poruka. Primjerice, znate da ne smijete zvati ljude kao odgovor na poruku (osim ako to ne zatražite), niti pisati sve velikim slovima. Treba znati slijediti protokol slanja poruka ili trpjeti posljedice.

Slično e-pošti, ponekad se značenje u poruci protumači pogrešno i tako namjerno uznemirite osobu kojoj ste slali poruke. Možda se zapravo ponašate pasivno-agresivno, a da to ni ne shvaćate.

Kako znati jeste li pasivno-agresivan pošiljatelj poruka?

Srećom, Jimmy Kimmel otkrio je pasivnu agresivnost u porukama. U nastavku pogledajte 13 najviše pasivno agresivnih poruka koje ljudi šalju (i što zapravo znače).

1. Koristite točku

Na primjer, ako na pitanje odgovorite s 'Naravno!' doimate se uzbuđeno i sretno, ali ako odgovorite s 'Naravno.' čini se da s negodovanjem na nešto pristajete.

'Možete li me sutra ujutro odvesti na aerodrom? Naravno.'. To znači da bih radije učinili gotovo sve, uključujući i pranje zuba svojoj mački, nego da vas odvezem na aerodrom.

2. 'K' (skraćenica od OK)

Upotreba 'K' znači da nije u redu, ali ćete se pretvarati da vam je u redu. 'K' je ekvivalent tinejdžeru koji koluta očima dok iznosi smeće.

3. 'Dap'

To znači da se slažete s tim da nešto učinite, ali preklinjete pošiljatelja poruke zato jer to nije sam učinio. 'Možeš li mi donijeti kavu? Dap.' znači: 'Mogu, ali imaš dvije noge. Zašto si je ne možeš donijeti sam?'.

4. 'Ha'

To znači: 'Shvaćam da se trudiš biti smiješan, ali nije ti uspjelo'.

5. Bilo kakav čudan emoji

To samo dovodi do zbunjivanja i na kraju frustracije čitatelja, posebno ako je on odgovor na izravno pitanje.

6. 'Fino' ili 'U redu je'

Znači upravo suprotno.

7. 'Bez brige'

To znači: 'Kažem ti bez brige, ali ono što zapravo mislim je 'idi k vragu'. Neću reći što zapravo osjećam, ali ću to držati u sebi dok ne eksplodiram'.

8. 'Nema veze'

Dovoljno rečeno. Itekako ima veze.

9. 'IDK' (Nez- skraćenica od 'ne znam')

Slanje ovakvih poruka znači da znate, ali vam se trenutno ne da pisati.

10. 'Dakle...'

Ovdje čitatelj treba bolje pripaziti što će odgovoriti ili se neće dobro provesti.

11. 'Što god'

To znači: 'Neću se ni najmanje truditi komunicirati s tobom'.

12. Uopće ne reagirate

Ako ne odgovorite na poruku, osobu koja je prima možete baciti u zbunjujuće stanje i natjerati ju da satima prolazi kroz svako moguće tumačenje vaše 'ne' poruke. Ako stvarno želite biti pasivno-agresivni, ne odgovarajte na postavljeno pitanje; već umjesto toga, potpuno promijenite temu, piše Your Tango.