U pravilu, većina kupovnih slatkiša ima dugi rok valjanosti. Čokolada, karamele i tvrdi bomboni mogu vrijediti najmanje devet mjeseci na sobnoj temperaturi ako su pravilno upakirani. No što ako se pločici čokolade bliži istek roka valjanosti, a ne želite je odmah pojesti? Ili imate slatkiše kojima želite produljiti rok valjanosti i do sljedeće godine? Dobra vijest je u činjenici da se dio njih sigurno može zamrznuti, piše Lifehacker.

Stručnjaci stoga savjetuju koje slatkiše možete staviti u zamrzivač, a kojima ondje nije mjesto. Prije stavljanja u zamrzivač svi slatkiši moraju biti dobro upakirani bilo u originalnoj ambalaži ili u vrećici i foliji sa što manje preostalog zraka. Idealne su vakuumirane vrećice.

Ove slatkiše možete zamrznuti

Čokolada na sobnoj temperaturi vrijedi jednako dugo kao i zamrznuta, pa se čini da je besmisleno stavljati je u zamrzivač, no to ovisi o lokaciji na kojoj se nalazite. Ako živite negdje gdje su izrazito visoke temperature i čokolada će se brzo otopiti, bolje je spremiti je u zamrzivač nego ostaviti na sobnoj temperaturi ili u smočnici. Tamna čokolada vrijedi od jedne do dvije godine, dok bijela i mliječna čokolada vrijede od osam do deset mjeseci.

Slično je i sa tvrdim i gumenim bombonima. Na hladnom, tamnom mjestu mogu vrijedi i do godinu dana, no ako im ne možete osigurati hladniju smočnicu, radije ih zamrznite.

Sveučilište Missouri Extension upozorava da se dio slatkiša u hladnjaku može promijeniti, odnosno da će masnoće iz čokolade utjecati na njezin izgled i stvoriti lagani omotač koji djeluje kao prašina. Također, na pojedinim bombonima mogu se pojaviti napukline.

Mnogi slatkiši koje ste izradili kod kuće također se mogu čuvati u zamrzivaču, a to uključuje fudge, karamele i slične slastice. Odvojite individualna serviranja i čvrsto ih zamotajte u foliju te zamrznite.

Ove slatkiše ne biste trebali zamrzavati

Sveučilište Missouri Extension ističe da višnje prelivene čokoladom nisu idealne za zamrzavanje jer je nadjev širi kad se ledi. The National Confectioners Association savjetuje da ne zamrzavate slatkiše koji sadrže voće ili orašide.

Ove slatkiše možete zamrznuti na kraće vrijeme

The National Confectioners Association kaže da čokoladne trufflese i toffeeje možete zamrznuti najviše na dva mjeseca. Budući da u hladnjaku vrijede jedva nekoliko tjedana, ovo je idealan način da im produljite svježinu. Savjeti za trufflese se razlikuju, pa tako neki preporučuju da zamrznute pojedete u roku tri mjeseca, dok ima i onih koji kažu da vrijede od 12 do 18 mjeseci.

Ako pripremate recept prvi put, svakako provjerite postoje li za njega savjeti oko smrzavanja, ili napravite test i sami provjerite koliko će potrajati u zamrzivaču. Svojstva ovise o sastojcima koje koristite, pa je zato ponekad teže pronaći jednoznačan odgovor. Kad je pak riječ o komercijalno pakiranim slatkišima, sve što može potrajati na sobnoj temperaturi, može se i zamrznuti.

Što ako ste slatkiše predugo držali u zamrzivaču?

Takvi slatkiši ne predstavljaju opasnost za zdravlje. Nećete se razboljeti ako pojete stare slatkiše iz zamrzivača, no vjerojatno su promijenili okus i teksturu pa više neće biti ukusni kao svježi.