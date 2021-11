Prije nego što nabavite zalihe svih vrsta mesa, ako već niste, važno je znati kako sigurno i pravilno pohraniti meso u zamrzivač. Idealna temperatura zamrzavanja je minus 18 stupnjeva jer sprječava rast mikroorganizama i inaktivira sve mikrobe, poput bakterija, kvasaca i plijesni, a koje inače znaju biti prisutne u hrani.

Stručnjaci kažu kako je potpuno sigurno zamrznuti meso u originalnom pakiranju. Međutim, planirate li ga čuvati u zamrzivaču dulje od dva mjeseca, tada je preporuka dodatno ga omotati plastičnom folijom ili staviti u vrećicu za zamrzavanje, ili jednostavno ga stavite u plastičnu vrećicu zajedno s ambalažom, prenosi goodhousekeeping.com.

Piletina i puretina

Prema FDA-i, američkoj Agenciji za hranu i lijekove, cijeli pilići i purani u zamrzivaču mogu biti do godinu dana. Zamrzavate li komade peradi poput prsa, bataka, zabataka i krila, trebali bi ih pojesti u roku od devet mjeseci, dok iznutrice ne bi smjele stajati zamrznute dulje od tri do četiri mjeseca.

Svinjetina

Sirova svinjetina slično se zamrzava kao govedina i drugo meso. Ako svinjetinu narežete na kockice i smrznete, tako može stajati četiri do šest mjeseci, a pečena četiri do 12 mjeseci. Prerađena svinjetina, poput slanine, kobasica, hrenovki, šunke i slično, ne smije ih držati u zamrzivaču dulje od jednog do dva mjeseca.

Govedina, teletina i janjetina

Kada je riječ o svježem mesu poput govedine, teletine ili janjetine, te vrste mesa mogu trajati i nekoliko mjeseci, ovisno o vrsti mesa. FDA kaže da se sirovi odresci mogu čuvati u zamrzivaču šest do 12 mjeseci. Kotleti, međutim, traju kraće zbog kostiju - od četiri do šest mjeseci. Pečeno meso može biti smrznuto između četiri mjeseca do godine.

Kuhano i preostalo meso

Kuhano meso ne održava svoju kvalitetu u zamrzivaču tako dugo kao sirovo meso. Prema FDA, kuhana jela od peradi i kuhana riba mogu se držati u zamrzivaču četiri do šest mjeseci, dok se druge vrste kuhanog mesa i jela od ostatka mesa (poput govedine, teletine, janjetine i svinjetine) ne smiju čuvati duže od dva do tri mjeseca.

Mljeveno meso

Neovisno o kojoj vrsti mljevenog sirovog mesa se radi, ne biste ga trebali držati u zamrzivaču dulje od tri do četiri mjeseca.

Riba i plodovi mora

Riba i morski plodovi malo su komplicirani kada su u pitanju preporučene smjernice za zamrzavanje. Nemasna riba ( npr. tuna, bakalar) može stajati zamrznuta šest do osam mjeseci, a masna kraće - od dva do tri mjeseca (npr. inćuni, skuša, losos, srdele). Ostali svježi plodovi mora, poput škampa, rakova i lignji, u zamrzivaču traju tri do šest mjeseci.

Sol i usitnjavanje skraćuju rok čuvanja mesa

- Zamrzavanje mesa kao metoda konzerviranja ima brojne prednosti u očuvanju svojstava mesa peradi čiji kemijski sastav karakteriziraju visokovrijedne bjelančevine, minerali i vitamini B kompleksa. Uspoređujući s ostalim postupcima konzerviranja, zamrzavanjem se najbolje očuvaju nutritivno vrijedni sastojci mesa - objašnjavaju u Hrvatskoj agenciji za hranu (HAH) o kvaliteti zamrznutog mesa peradi (pilećeg i purećeg).

Napomenuli su da dodavanje soli prije zamrzavanja, rasijecanje i usitnjavanje skraćuje rok trajanja zamrznutog mesa te da je izuzetno važno dobro ga zapakirati prije stavljanja u zamrzivač.

Savjeti kako pravilno odmrzavati meso

- Meso se polako odmrzava (pogotovo veliki komadi), najbolje u hladnjaku, jer su tako manji gubici vitamina i minerala. Međutim, povrće je bolje odmah staviti u kipuću vodu. Kruh treba odmrznuti u pećnici (ne i ostale namirnice). Odmrznuta hrana ima povećan broj mikroorganizama pa se zato ne smije ponovno zamrznuti jer se može pokvariti ili čak uzrokovati trovanje. Ako ledenica prestane raditi, najbolje je prva 24 sata hranu ostaviti unutra i ledenicu ne otvarati. Nakon toga hranu treba premjestiti - savjetuju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Rokovi čuvanja mesa u zamrzivaču po vrstama