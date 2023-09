Iako ima djevojku i posao, moj sin ničim nije zadovoljan. Često se živcira i ljuti na sve oko sebe

Poštovani Mevludine,

hoće li se moj sin promijeniti i vidite li mu napredak u životu? Iako ima djevojku i posao, ničim nije zadovoljan i često se živcira i ljuti na sve oko sebe.

šifra: srednji sin

Odgovor:

Sin vam je promjenjiva raspoloženja, tvrdoglav je i radi samo kako je on zamislio. Stalno mijenja poslove, sve mu smeta, ne voli da mu se šefuje, ne podnosi nikakve autoritete. No to će se promijeniti jer je sve to prolazna faza.

Trenutno je s pozitivnom i stabilnom djevojkom, koja misli s njim ozbiljno. Sin vam nije iskvaren, pozitivan je u duši i dobar. Veza će napredovati tijekom ove godine, a sinu vam stoji i novi posao.

Vidim da će ostati na novom poslu kroz neko dulje razdoblje te biti zadovoljniji i smireniji nego što je sad. Sve će mu se posložiti, kako na privatnom tako i na financijskom planu.

Djevojka mu donosi samopouzdanje koje mu je nedostajalo i daje mu dobre savjete. Krajem iduće godine vidim ih u braku, a očekuje ih i dvoje djece.