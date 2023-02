Nemate dovoljno mjesta u vašoj kuhinji? Evo kako to promijeniti

Nemoguće je skuhati dobre obroke u pretrpanoj kuhinji, a ukoliko to i pokušate, na kraju ćete stvoriti veći nered nego što bi nastao da ste radili u urednoj kuhinji. Promišljene ideje za kuhinjsko pohranjivanje koje su prilagođene neobičnostima vašeg prostora uvelike olakšavaju stvari: možete vidjeti sve začine odmah, svi lonci, tave i poklopci imaju svoje mjesto i ništa ne pada na vas kada otvarate vrata smočnice.Kada organizirate kuhinju, postoji iznenađujući broj elemenata o kojima treba razmišljati, od korištenja okomitog prostora i dubine polica do najboljih posuda za korištenje.

Profesionalni organizatori prostora podijelili su za HomesAndGardens najčešće pogreške s kojima se susreću u kuhinjskom pohranjivanju, kako bismo mogli ukrotiti naše kaotične kuhinjske elemente i stvoriti prostor u kojem uživamo.

1. Nema dovoljno ladica na izvlačenje

- Česta pogreška je nedostatak dovoljno ladica na izvlačenje u kuhinji. One mogu biti vrlo korisne za pohranu predmeta kao što su lonci, tave i daske za rezanje kojima može biti teško pristupiti u tradicionalnom ormariću - kaže Artem Kropovinsky, dizajner u njujorškom studiju za dizajn interijera Arsight.

Foto: DREAMSTIME

Kuhinjske ormariće možete rastaviti i organizirati drugačije dodajući im jednostavnu drvenu ladicu na izvlačenje Tako ćete uvijek imati na dohvat ruke ono što vam treba, a iskoristit ćete cijelu visinu ormarića.

2. Čuvanje artikala u originalnom pakiranju

Ponekad je lakše pohraniti stvari poput riže u originalnom pakiranju i samo zatvoriti vrećicu kopčom ili gumicom. Međutim, Caroline Robert, certificirana Konmarijeva konzultantica i profesionalna organizatorica u The Simplified Islandu naglašava kako je pakiranje u trgovinama dizajnirano da se ističe na policama trgovina mješovitom robom, ali kad je riječ o policama i smočnicama, ondje se ne bi trebali isticati.

- Uklonite ambalažu iz trgovine i koristite spremnike kad god možete kako biste smanjili vizualni nered i podigli prostor na viši nivo - preporučuje Robert.

3. Neodgovarajuće posude

Caroline Robert kaže da je najčešća pogreška u pohranjivanju hrane što vidi širok izbor spremnika za pohranu u jednoj kuhinji, zbog čega se stvara dojam neurednog prostora.

- Pokušajte spremnike za pohranu ograničiti na nekoliko stilova u nekoliko veličina - predlaže Robert.

Foto: DREAMSTIME

To će pojednostaviti skladištenje spremnika kada se ne koriste, a pomoći će organizirati hladnjak i održavati ga urednim. Robert smatra da je kuhinja jedina prostorija u kojoj je odabir pravih proizvoda za pohranu ključan. Inspirirajte se proizvodima za pohranjivanje za koje profesionalni organizatori kažu da ne mogu živjeti bez njih i odaberite predmete koji će vam omogućiti korištenje čak i teško dostupnih mjesta u vašoj kuhinji.

4. Ne koristite prostor iznad ormarića

- Trebaju li kuhinjski ormarići ići sve do stropa? Za bezvremenski izgled i pohranu, to svakako ima smisla. Među najčešćim pogreškama u kuhinjskom pohranjivanju je nedovoljno korištenje okomitog prostora. Ormari i police koji sežu do stropa mogu pružiti puno dodatnog prostora za pohranu - kaže Artem.

Mnogi iznad elemenata imaju prostor koji skuplja prašinu i prljavštinu, a ondje bismo mogli držati aparate koje rijetko koristimo, posuđe ili druge predmete za koje nemamo mjesta drugdje i rijetko ih koristimo. Trebaju vam samo ljestve kako biste mogli dosegnuti taj prostor.

Također, korištenje zidova oslobađa puno prostora na pultu, bez obzira na to postavljate li police ili koristite šipku i kuke.

5. Ne označavate stvari

- Mešu najčešćim pogreškama s kojima se susrećem je to što ljudi nemaju određeno mjesto za predmete ili namirnice u kuhinji. Kada predmeti nemaju svoje mjesto, obično završe razbacani po kuhinji, što dovodi do nereda i neorganiziranosti. Odlično rješenje je implementacija sustava označavanja i dodjeljivanje određenih područja ili spremnika za određene artikle - kaže Aaron Traub iz My Professional Organizer Dallas.

Foto: Dreamstime

6. Ne grupirate slične predmete

Aaron Traub kaže da ukoliko ne grupirate slične predmete zajedno, može biti teško pronaći ono što vam je potrebno. Zato kuhinja djeluje pretrpano i neorganizirano. Grupiranje svih zaliha za pečenje u jednom ormariću ili svih začina u jednoj ladici znatno će olakšati pronalaženje onoga što vam je potrebno.

7. Ne čistite nered

- Također je važno redovito čistiti i organizirati predmete kako kuhinja ne bi bila pretrpana - kaže Artem.

Svi gomilamo začine kojima je istekao rok trajanja te posude s davno izgubljenim poklopcima. Ako s vremena na vrijeme pregledate ladicu s priborom za jelo i očistite je od smeća, oslobodit ćete puno dragocjenog prostora i olakšati pronalaženje onoga što vam je potrebno. Predmete koje ne koristite prodajte ili darujte prijatelju, a one koji ne vrijede, bacite.

8. Uopće nemate sustav pohrane

Juliana Meidl profesionalna je organizatorica u Serenity At Home Detroit i kaže da je najveća pogreška koju primjećuje nepostojanje sustava za organiziranje stvari.

- Ulazimo u toliko domova u kojima ima više otvorenih vrećica s istim predmetom jednostavno zato što su izgubljene u stražnjem dijelu smočnice ili ormara. Kada ne vidite što imate, na kraju kupujete duplikate istog artikla - objasnila je Meidl.

Foto: Dreamstime

Rješenje je da držite slične namirnice zajedno na vidljivom mjestu kako biste uvijek znali što imate i što vam treba. To bi moglo biti označavanje spremnika i košara ili ugradnja više ladica nego stropnih ormarića.

9. Ne koristite proizvode za skladištenje

- Premještanje proizvoda za pečenje u hermetički zatvorene posude odličan je način da održite hranu svježom. Ove se posude mogu složiti jedna na drugu, što štedi prostor jer vam omogućuje da se riješite svih onih vrećica s hranom. Složite ih u kutove u smočnici i držite začine i boce na jednom mjestu. Lako ih je vidjeti i pristupiti im - kaže Meidl.

10. Zanemarujete dubinu police ili ormarića

Caroline Robert kaže da mnogi od nas griješe jer ne koriste dobro cijelu dubinu police ili ormarića. Postoji mnogo načina za organiziranje dubokih polica u smočnicama ili polica unutar ormara.

- Okretni tanjuri i duboke posude s kotačićima omogućit će vam da iskoristite prostor straga dok će predmeti biti lako dostupni - savjetovala je Robert.

Kako maloj kuhinji dodati više prostora za pohranu?

Male kuhinje postavljaju razne prepreke u dizajnu i zahtijevaju veću disciplinu. No postoji mnogo ideja za pohranjivanje u malim kuhinjama koje će vam pomoći da maksimalno iskoristite prostor. Na primjer, ako prostor dopušta, uvijek postavite otvorene police kako biste osigurali više površina za tanjure, zdjele i kuharice.

Foto: Dreamstime

Ako postoji nešto što ne koristite stalno, a što možete spremiti u ormarić u hodniku ili u drugoj prostoriji, učinite to i oslobodite više prostora. Organizatori ormarića učinit će unutrašnjost ormarića funkcionalnijom, popunjavajući prazan prostor i pomoći vam dobar pregled umjesto da slučajno završite s tri staklenke origana.

