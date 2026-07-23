Ide novi toplinski val: Vrijeme se mijenja pa lako zaboli glava

Baš kad su malo popustile visoke temperature, bez naznaka da bismo se vrlo brzo opet mogli "kuhati" na više od 30 stupnjeva, nagla promjena vremena kod mnogih je izazvala klasične posljedice - pojačan osjećaj umora, glavobolju, pospanost, a u nekim slučajevima i razdražljivost i nervozu. To se događa zbog nagle promjene vremena i oscilacija u tlaku zraka te zbog sparne atmosfere. Vrućina dovodi do naglog širenja krvnih žila, a pad temperature naglo ih sužava, što izaziva neugodu, dok tijelo troši više energije na rashlađivanje, uzrokujući iscrpljenost, pojašnjavaju liječnici.

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- Starije osobe i kardiovaskularni bolesnici posebno se trebaju čuvati, no ovakvo vrijeme može štetiti i ljudima sa psihičkim problemima, kao i kroničnim bolesnicima. Među ostalim, dijabetičari mogu imati problema s reguliranjem razine šećera u krvi. Sparina može smetati i astmatičarima te ljudima koji imaju problema s respiratornim alergijama, kao i osobama koje pate od migrena jer su tijekom ovakvih razdoblja napadi migrene češći. No određene simptome mogu osjetiti i mlađi i zdravi ljudi koji su osjetljiviji na promjenu vremena - kazao je nedavno za 24sata Dragan Soldo, obiteljski liječnik u Novom Zagrebu.

Tako je moguće da se jave pojačan umor, nesanica, odnosno poremećaj spavanja zbog sparine, pa i osjećaj anksioznosti, odnosno depresije, a neka istraživanja upućuju i na to da je stopa samoubojstava viša u vrijeme ovako naglih promjena vremena, ističe se u znanstvenom članku "Meteoropatija: pregled trenutnog stanja znanja", koji je u lipnju 2023. objavljen u Journal od Medicine and Life.

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Prvi korak u samopomoći je izbjegavanje izlaska po najvišim temperaturama te izbjegavanje većih fizičkih napora. Vodite računa o nadoknadi tekućine tako da cijeli dan pijete vodu, biljne čajeve ili voćne sokove bez mnogo dodanog šećera, i to više puta po nekoliko gutljaja. Kod bolova u vratu, ramenima i glavi pomažu lagane vježbe istezanja mišića, jačanja i izdržljivosti, no intenzitet i vrijeme vježbanja prilagodite svojim mogućnostima, ističu u preporukama u spomenutom članku.

Preporučuju i prehranu bogatu svježim voćem i povrćem te nastojanje da održimo redovan ritam odlaska u krevet i buđenja. Prema potrebi, prije spavanja možete posegnuti za magnezijem, koji pridonosi opuštanju mišića i tijela. A ujutro je dobro izložiti se ranojutarnjem suncu jer izloženost dnevnom svjetlu razbuđuje. Također, izbjegavajte masnu i tešku hranu jer povećava cirkulaciju probavnog trakta. I obavezno se držite propisane terapije za tlak, regulaciju šećera i drugih bolesti, odnosno ako primijetite da se osjećate lošije i da bi je možda trebalo korigirati, ne činite to bez prethodnog savjetovanja s liječnikom, ističe dr. Soldo. Naime, izostanak redovne terapije može otežati nošenje s promjenama vremena i izazvati dodatne komplikacije.