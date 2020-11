Idealna orhideja za svaku stranu svijeta: Phalaenopsis je idealan za istočne prozore

Iako se u našim krajevima najviše prodaju Phalaenopsisi, postoji niz predivnih orhideja koje će vam uljepšati prozore. Ali upravo po njima i strani svijeta ih treba birati

<p><strong>U prirodi postoji čak 25.000 različitih orhideja</strong>, a svaka od njih ima posebne zahtjeve. No mnoge od njih možete uzgojiti sami. Ipak, treba posvetiti nešto više pažnje nego "običnom" sobnom bilju. Najvažnije je pripaziti da dobivaju dovoljno svjetla, a mjesto za orhideju odredite prije kupnje - nemojte najprije nabaviti orhideju, a onda razmišljati kamo s njom. Svaka vrsta orhideje ima mjesto koje joj najviše odgovara, a detalje možete saznati od uzgajivača.</p><p><strong>Raspitajte i o zahtjevima pojedine vrste</strong> - neke je teško uzgajati bez većih investicija, a druge uopće nisu zahtjevne. Provjerite listove orhideja - listovi ne smiju biti oštećeni, žuti na vrhovima, isušeni, moraju se sjajiti i biti napeti. Ako možete, provjerite korijenje - ono ne bi smjelo viriti iz posude, a trebalo bi biti svježe i zeleno, nikako trulo. Prednost dajte biljkama koje imaju više cvjetnih stapki kako biste dulje uživali u cvjetanju i provjerite ima li na njoj kakvih nametnika.</p><p><strong>Važno je paziti da nema propuha</strong>, a što je u kući viša temperatura, to i sadržaj vlage u zraku treba biti veći. Orhidejama se pore otvaraju na toplini pa se mogu isušiti ako je zrak suh. No ako je orhideja koju ste kupili ili dobili u punom cvatu sad izgubila cvjetove, ne zabrinjavajte se - uz pravilnu njegu te orhideje mogu za nekoliko mjeseci ponovno procvjetati.</p><p><strong>Idealno mjesto za različite vrste orhideja</strong><br/> Sjeverni prozor - Angraceum, Anguloa clowesii, Odontoglossum, Paphiopedilum i Stanhopea<br/> Južni ili zapadni prozor - Cattleya, Laelia, Oncidium i Zygopetalum<br/> Istočni prozor - Phalaenopsis</p>