Ideje što djeci staviti u čizmicu za Svetog Nikolu, a da nisu uobičajene igračke i slatkiši

Sveti Nikola samo što nije stigao, no ponestalo mu je ideja oko toga što bi mogao donijeti vašem klincu? Najjednostavnije bi bilo otići u prvu trgovinu i nakrcati košaricu slatkišima, pa zatrpati čizmicu time. Dijete će se tome sigurno radovati, no ako mislite da ćete poslije toga bezbroj puta ponavljati da 'ne treba sve slatkiše pojesti odjednom' te da 'pazi na zube', možda je bolje kloniti se jednostavnog rješenja. Što, naravno, ne znači da su jedino rješenje mobitel, ili tablet.

Imajte na umu da nije važna cijena dara, već je smisao darivanja pokazati ljubav i poštovanje prema osobi koju darujemo. Tako i dijete treba učiti da treba biti zahvalno i za igračku koju je priželjkivalo, ali i za nešto što možda i nije očekivalo u čizmici, poput paketa novih čarapa, nove pidžame, rukavica ili jakne. Budite jasni: Sveti Nikola lako je mogao čuti kad ste s nekim razgovarali o tome da mu je baš to potrebno, pa se potrudio pronaći pidžamu baš za njega. A izbor dara, naravno, ovisi o dobi djeteta.

Tako su za mališane do dvije godine dobar izbor sve vrste šuškalica ili muzičkih igračaka, pa potražite nešto takvo. Vodite računa da je riječ o igrački koja ne šuška i ne zvoni prejako, jer se malo dijete toga može i uplašiti. Odličan su izbor slikovnice - potražite one plastificirane, koje se mogu stavljati u usta te one sa edukativnim sadržajem.

Priče o životinjama i slikovnice s predmetima uz koje se uče slova djeci su uvijek zanimljive, a i korisne, jer uz čitanje tih priča potičete ih na učenje riječi i jezika, razlikovanje boja, brojanje i slično. Dobro su došle i jednostavne slagalice od drveta, s elementima različite veličine i boja, kod kojih dijete mora spajati kockice u pravilnom redoslijedu, ili složiti više različitih oblika - kockice, trokute, piramide i slično - u jednu cjelinu.

Osim što tako vježba motoriku, to je dobra vježba za logičko povezivanje i učenje strpljenja. Sličan efekt imat će i puzzle, samo vodite računa da izaberete slagalicu s relativno malo elemenata, kako ne bi bila preveliki izazov za dijete.

Mališanu u dobi do pet godina, možete nabaviti veći izazov: Puzzle s više elemenata, memory igru koja potiče natjecateljski duh i vježba pamćenje i logičko razmišljanje. To su djeca koja već prihvaćaju interakciju, pa je super ako mogu igrati memory sa starijim bratom ili sestrom, ili ste spremni izdvojiti koju večer za to.

Petogodišnjaci će se sigurno razveseliti slagalicama sa brojevima i slovima, uz pomoć kojih mogu sastavljati riječi i vježbati jednostavno zbrajanje i oduzimanje. Dobar izbor su i nešto kompliciranije slagalice, ili setovi iz kojih se uče dijelovi tijela i slično. Dobar izbor su i Lego kockice, odnosno slične 3D slagalice od kojih se može izgraditi grad, neki stroj, napraviti pista za avione i slično.

Dijete u dobi od 5 godina razveselit će se i darovima koji su jednokratne prirode, primjerice kartama za kazališnu predstavu za djecu, ili za dječji film u kinu, na koje može otići s djedom ili bakom, ili članskom iskaznicom za kvartovsku knjižnicu. Petogodišnjaci se vole družiti s odraslima i oponašati ih, pa je to dobro vrijeme za razvijanje ljubavi prema knjizi. Osim toga, u knjižnici se odvijaju i brojne aktivnosti zgodne za djecu, što i vama može biti korisno: Dok klinac uživa u nekoj radionici, moći ćete u miru popiti kavu.

Predškolce i klince u prvim razredima osnovne škole dobro je učiti na knjigu, pa prošetajte knjižarama i razmislite o daru. Djeca te dobi još uvijek nemaju dovoljno strpljenja za čitanje dječjih romana, odnosno knjiga s puno stranica, no vjerojatno će rado uzeti u ruke knjigu kratkih priča.

U mnogim se knjižarama mogu pronaći vrlo zgodne knjige s pričama o važnim ženama, odnosno muškarcima iz povijesti, prilagođene baš tome uzrastu. Te će knjige potaknuti dijete na vježbanje čitanja, ali i doprinijeti tome da usvoji neka znanja iz opće kulture, koja će mu kasnije zasigurno koristiti i u školi.

Djecu te dobi sigurno će razveseliti i mali 'uradi sam' setovi za izradu prvog teleskopa, za gradnju sustava planeta u svemiru, kao i knjige s odgovorima na najčešća pitanja koja ljudi postavljaju jer ne znaju odgovore.Dobar izbor su i setovi za pojedina zanimanja, na temelju kojih se mališan može igrati doktora, kuhara ili vatrogasca, ili - klauna, zašto ne? Bitno je da je riječ o setu koji potiče njihovu maštu i pomaže im da nauče čime se pojedina profesija bavi.

Dobar izbor su i atlasi i karte s informacijama o pojedinim zemljama svijeta. No, ne zaboravite da je riječ o djeci koja bi se pomalo trebala učiti samostalnosti u životu; zato nećete pogriješiti niti ako im darujete neki set alata za sitne popravke po kući, ili manje radove u vrtu, odnosno kuharicu sa receptima koje mogu spraviti djeca. Naravno, sve je to osnova za vrijeme koje ćete provesti zajedno popravljajući stvari po stanu, ili u kuhinji.

