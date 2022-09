Ideje što napraviti sa starim kruhom - od slasnih deserta i glavnih jela do krušnih mrvica

Šteta je bacati kruh. Osim što ćete uštedjeti novac ako ostatke iskoristite u novim receptima, dobit ćete i nove ukusne slatke i slane obroke.

Adekvatnim čuvanjem možete izbjeći njegovo prijevremeno kvarenje i produžiti mu valjanost. Ako je rok trajanja kruha jedan dan, onda ga možete držati u vrećici na sobnoj temperaturi, a onaj koji može trajati i do nekoliko dana skladištite u hladnjaku u pamučnoj krpi.

POGLEDAJTE VIDEO o tradiciji pripreme kruha:

Nakon vađenja iz hladnjaka i rezanja, kruh možete zagrijati u pećnici ili u mikrovalnoj pećnici. Ovu namirnicu također možete i zamrznuti, tako što ćete ga staviti u vrećicu i čuvati ga do mjesec dana, a odmrznut ćete ga na sobnoj temperaturi ili zagrijavanjem.

Iako se može skladištiti u plastičnoj vrećici, treba biti oprezan jer nakon par dana može doći do stvaranja plijesni. Preporučuje se kruh držati na tamnom i suhom mjestu da ne bi izgubio arome, stvrdnuo se i osušio.

Planirajte jelovnik tako da višak kruha iskoristite. Stari kruh možete brzo i jednostavno pretvoriti u slastan i brz desert ili ukusnu pizzu, složenac ili faširance.

Pizza od starog kruha

Potrebno vam je šest tanko narezanih šnita starog kruha, 3 dl mlijeka, 3 jaja, umak od rajčice, šunka, sir, origano, papar te sol.

Šnite starog kruha poredajte po limu za pečenje kojeg ste obložili papirom za pečenje. Izmiješajte mlijeko s jajima i posolite te prelijte preko kruha, premažite umakom od rajčice, posložite šunku, sir i začine. Pecite oko 15 minuta na 250 stupnjeva.

Knedle od kruha

Treba vam jedan bijeli kruh, 500 ml mlijeka, 1 crveni luk, 2 žlice suncokretovog ulja, 1 jaje, pšenično brašno, 50 g slanine, peršin i sol.

Kruh izrežite na manje kockice. U posebnoj posudi na ugrijanom ulju propržite sitno nasjeckan luk da zažuti. U poprženi luk ubacite kruh, dodajte peršin, jaje, kipuće mlijeko i prethodno nasjeckanu i poprženu pancetu. Dobro promiješajte. Dodajte brašna da se sve poveže te pobrašnjenim dlanovima oblikujte okruglice i kuhajte ih u slanoj vodi desetak minuta.

Juha od starog kruha

Trebaju vam četiri kriške staroga kruha, 1 l vode, 1 žlica masnoće, odnosno masti ili ulja, 1 žlica Vegete, sol i papar te peršin.

Stari kruh izrežite na kockice veličine 1 do 2 cm. Popržite na masnoći da dobije rumenu boju uz miješanje da ne izgori. Potom prelijte s hladnom vodom i kratko prokuhajte. Dodajte Vegetu i ostale začine po želji.

Krušne mrvice

Stari kruh izrežite na šnite i i ostavite vani da se osuši. Također ga možete i isušiti pečenjem u pećnici. nakon što je dovoljno suh, usitnite ga u sjeckalici ili suhe šnite stavite u vrećicu i preko nje prelazite valjkom za tijesto.

Osim od kruha, mrvice možete raditi i od starog peciva. Ako svakodnevno bacate četvrtinu kruha, to godišnje ispadne otprilike 64 kilograma, a to ste mogli pretvoriti u mrvice, koje ionako kupujete. Pola kilograma krušnih mrvica stoji oko 15 kuna.

Kockice za juhu

Od starog kruha možete napraviti i kockice za juhu. Narežite ga na kockice, prepržite i ubacite u tanjur juhe neposredno prije jela. U tom slučaju u juhu ne trebate koristiti rezance.

Složenac od kruha

U protvan stavite stari kruh izrezan na šnite, a na njega posložite dinstano mljeveno meso ili dinstano povrće ili nešto treće po želji pa na to ponovno stavite šnite kruha.

Kad posložite sve, prelijte smjesom od vrhnja, malo mlijeka, dva jaja i soli po želji, odnosno smjesom od 2,5 dcl mlijeka, tri jaja i soli. Na kraju pospite složenac ribanim sirom i pecite u pećnici dok ne porumeni.

Faširanci od kruha

Recept je jednostavan. Namočite stari kruh u toplu vodu i ostavite dok ne omekša. Dobro ga ocijedite rukama i stavite u posudu u koju ćete dodavati druge sastojke. Dodajte začine, sol, papar i ostalo po želji, faširano meso, jaje, peršin, malo sitno naribane mrkve i to dobro umijesite. Pravite kuglice, malo ih spljoštite i uvaljajte u krušne mrvice. Pecite na ulju u vrućoj tavu i ili u pećnici na masnom papiru.

Faširance možete peći u u pećnici. To je dobar način za sve koji paze na liniju jer jelo neće biti masno. U tom slučaju ih nakon pečenja premažite s malo ulja. Gotovi su kad porumene. U pećnici je to otprilike za 20 minuta do pola sata na temperaturi od 180 do 200 stupnjeva. U sredini pečenja ih okrenite.

Zalogajčići bez mesa

Na sličan način možete napraviti i zalogaje bez mesa. Tad dodajte sitno ribani krumpir, možda malo svježeg sira, parmezana ili pasiranog slanutka, graha itd. Uglavnom, uz malo mašte dobit ćete ukusan obrok od kruha koji bi inače bacili.

Desert od kruha

Stari kruh narežite na šnite ili kocke. U posebnu posudu pomiješajte mlijeko, jaja, šećer, vanilin šećer, malo ruma i cimeta, ribanu koricu limuna, pekmez, naribane jabuke ili drugo voće te grožđice, po želji. Potom u protvan složite red kruha i prelijte s pola smjese i tako drugi red, treći...

Pecite na 180 stupnjeva dok ne porumeni. Ako želite da kolač bude sočniji kolač, stavite više mlijeka, a želite li da je manje sladak koristite manje šećera.

'Puding' od starog kruha

Za puding od kruha možete iskoristiti bilo koji stari kruh, pecivo, kroasan... Osim starog kruha potrebno vam je 250 ml mlijeka, 50 g šećera, 2 jaja, vanilin šećer, limunova korica, cimet, sol, grožđice (po želji).

Pećnicu zagrijte na 170 °C. Kruh natrgajte na manje komade te napunite 4 male posude za pečenje ili jednu veliku koje ćete prethodno premazati maslacem. Umutite jaja sa šećerom, malo soli, cimetom, vanilin šećerom i limunovom koricom. Dodajte mlijeko i promiješajte te po želji možete ubaciti i grožđice. Napunjene posude prelijte smjesom jaja i mlijeka te pustite malo da komadići upiju tekućinu pa ih prelijte ostatkom smjese. Pecite 20 do 45 minuta, ovisno o pećnici, ili dok kruh ne porumeni. Desert će biti kompaktan kao puding.

Kolač od kruha i pekmeza

Potrebno vam je oko 200 g starog kruha narezanog na šnite, 50 g omekšalog maslaca, 4 žlice pekmeza okusa po želji, 60 g grožđica, 2 žumanjka, 2 jaja, 40 g šećera, 300 ml mlijeka, 300 ml slatkog vrhnja, liker po želji za aromu te šećer u prahu za posipanje.

Premažite protvan maslacem. Svaku šnitu kruha namažite maslacem i pekmezom. Posložite u protvan tako da svaka šnita stoji na dijelu druge. Kad ste gotovi s prvim redom, posipajte ga grožđicama pa slažite sljedeći red. Izmiksajte žumanjke i cijela jaja pa dodajte mlijeko, vrhnje i liker. Tu smjesu prelijte preko kruha, malo ga pritisnite prema dolje da upije smjesu i ostavite 15 minuta, potom stavite u pećnicu na 180 stupnjeva i pecite oko 40 minuta.

Inače se desert može pripremiti tako tako što ćete manji protvan s kolačem staviti u veći u kojeg se ulije vruća voda te se tako stavi u pećnicu. Možete pokušati i bez toga.

Kolač je gotov kad se krema stisne, a on dobije lijepu zlatno rumenu boju. Nakon što je pečen, premažite ga smjesom pekmeza i malo vode koju ste prethodno zagrijali, a kad se ohladi pospite ga šećerom u prahu.

