Zima, zima, nije lav, ne boji se tko je... zaljubljen. No, obzirom da su hladni dani, treba imati na umu par ideja za to kako organizirati spoj na kojem ćete se zabaviti i bolje upoznati. S obzirom da se moramo držati mjera vezanih uz Covid-19, svakako ih imajte na umu prije odluke da se nađete na nekom sajmu i popijete kuhano vino, i ne zaboravite ponijeti masku koja je potrebna u zatvorenom prostoru. I prisjetite se toga da neke stvari možete raditi samo zimi.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako prepoznati da se sviđate muškarcu

Evo nekoliko ideja za dobar provod i savjeta kako da ga ne pokvarite:

1. Mini golf ili stolni nogomet

Ako imate jaku natjecateljsku crtu, prvi spojevi nisu vrijeme da bacite protivnika na koljena tako da zapamti poraz za sva vremena. Glavni motiv za igru treba biti zabava i upoznavanje, a ne to da se posvađate već na prvom spoju.

2. Sanjkanje

U socijalnoj psihologiji postoji pojam koji se naziva 'pogrešno pripisivanje uzbuđenja'. To je postupak u kojem ljudi pogrešno shvaćaju što ih uzbuđuje. E, sad, kako se to odnosi na sanjkanje? Sanjkanje je uzbudljivo i zabavno, podići će vam adrenalin i ubrzati srce, pa partner može pomisliti da ste se zacrvenjeli i srce vam lupa - zbog njega. No, to je svakako dobra zabava - a sve što trebate je pronaći obližnje mjesto gdje ima snijega ili sanjkalište.

3. Obilazak muzeja ili galerija - online

Začinite malo ovaj izlazak time da partnera odvedete u galeriju ili na izložbu koja se otvara, ali u karantena verziji. To je prilika da pokažete što ste naučili o povijesti umjetnosti na fakultetu i malo se pravite pametni. No, prije nego što izaberete izložbu, raspitajte se kod partnera kakvu umjetnost voli, odnosno provjerite da sličnu izložbu već nije pogledao. Najmanje vam ovakvu ideju pokvari dosada.

4. Izradite nešto zajedno

Da moderne zime nisu uglavnom bez snijega, bilo bi lako - rekli bismo da čim napada izađete van i zajedno izgradite snjegovića. Ovako, potrudite se osmisliti što biste mogli izgraditi zajedno (kućicu za pse ili mace lutalice, na primjer?). Tako ćete istražiti svoju kreativniju stranu i moći vidjeti kako funkcionirate kad treba surađivati cijelo popodne..

5. Degustacija vina

Ne morate biti somelijer, dovoljno je izabrati neku vinsku cestu u blizini mjesta gdje stanujete i provjeriti kad je vrijeme prezentacije. Bit će zanimljivije ako partner voli vino i ne zna mnogo o njemu. I vinoteke u gradu ponekad organiziraju besplatne degustacije. To je prilika da pronađete vino koje vam se oboma sviđa, te da to postane 'vaše vino'. Kupite li jednu bocu, to može biti prilika za romantičan dogovor da ćete ju otvoriti na neku od godišnjica. Ako zbog korone ne postoji mogućnost degustacije vina - napravite nešto slično sami kod kuće.

6. Idite u zimski shopping zajedno

Nije stvar u shoppingu, nego u atmosferi koja se njega stvara, a dodatni je plus sezona sniženja. Osim toga, ako inače niste vješti u izboru odjeće ili poklona za nekog, to je dobra prilika da podijelite intimu - ispričajte jedno drugome priču o svojim roditeljima, sestrama i braći, kako bi vam partner predložio idealan poklon za njih. Tako ćete podijeliti i neke detalje o sebi, svom odrastanju i navikama, koje inače možda ne biste podijelili.

7. Kuhajte zajedno

Istraživanje je pokazalo da je sposobnost kuhanja jedna od najprivlačnijih osobina koju muškarci vole kod žena, ali i - obrnuto. Pokažite partneru da ste se spremni potruditi oko njega, pa dogovorite ručak ili večeru u vašoj izvedbi. Idite na nešto jednostavno i fino, poput domaće pizze (ne smrznute!) ili pečenog mesa s prilogom, jer to svi vole. Druga je mogućnost da odlučite isprobati recept koji još niste probali, pa zamolite partnera da vam pomogne. Uvijek je zabavno raditi neke stvari zajedno, a najbolje ćete se zabaviti ako obrok - ne uspije najbolje.

8. Društvene igre

Čini se dosadnim, ali i običan 'Čovječe, ne ljuti se', Monopoly, 'Scrabble' i slične igrice mogu biti dobra prilika da se upoznate, ali i da organizirate druženje s još jednim parom, ili vašim najboljim prijateljima. To je, na primjer, dobra prilika da upoznate novog partnera sa sestrom ili bratom, ili s najboljim prijateljima, bez neugode oko upoznavanja i osjećaja da vas prijatelji partnera procjenjuju.

10. Zajedničko vježbanje

Ako zajedno krenete trčati ili voziti bicikl, to može produbiti vašu vezu, ali i pomoći vam u treningu, jer će zaljubljenost i prisutnost partnera učiniti svoje. Prema istraživanju, ljudi koji vježbaju s partnerom osjećaju se sretnije i energičnije od onih koji vježbaju sami. Također, postoji nešto seksi u tome što se zajedno znojite, a nije povezano s krevetom. Naravno, to je prilika da se kasnije zajedno otuširate.

11. Sudjelujte u kvizu

Provjerite voli li partner takva natjecanja, no kviz također može biti dobra prilika za druženje. Sve je više online kvizova ili sami organizirajte jedan, pa je to zgodna prilika da se ugodno zabavite. Potražite kviz s temom koja vam oboma odgovara i - uživajte. To je i dobra prilika da porazgovarate o hobijima, stvarima koje volite i koje su vam strast.

12. Čitajte zajedno

Žene vole muškarce koji čitaju knjige, pokazuju istraživanja. Ako oboje volite čitati, pronađite u lokalnoj knjižnici knjigu koju ćete preporučiti partneru i obrnuto. Tako nakon čitanja možete porazgovarati o knjigama. I to je način da se bolje upoznate.

13. Piknik u dnevnoj sobi

Ako je vani toliko hladno da nije za šetnju ili piknik, organizirajte piknik u svojoj dnevnoj sobi. Dekica na podu, boca vina, nekoliko upaljenih svijeća oko vas, pladanj s malo sira.. to je sve što vam treba. Najbolji dio? Nema mrava i ništa vas ne žulja. Osim toga, ako ste nešto zaboravili spakirati u košaricu za piknik, lako je 'skočiti' po to.

14. Pobjegnite iz grada

Čini se da to nije rješenje za prvi spoj, no okolica vašeg pruža mnogo prilike za to da dan provedete u prirodi, daleko od gužve. Ako ste u vezi već dulje vrijeme, provjerite bi li partner pristao na to da vikend provedete zajedno, pa rezervirajte neko lijepo putovanje.

15. Karaoke večer

To je uvijek zajamčena zabava, a na prvim spojevima i prilika da partneru otkrijemo svoju ranjivu stranu. Jer, čak i da ste jako dobar pjevač, osjećat ćete se malo glupo. To je jednostavno priroda karaoka. No, to je zgodna zabava za dane kad je prehladno za izlaske, jer ćete ih organizirati u svojoj dnevnoj sobi. Sačuvajte neke snimke, jer je to lijepa uspomena na dane kad ste se tek upoznavali.

16. Pecite zajedno kolače

Dok vi pečete medenjake, partner ih može ukrašavati. Dom vi ukrašavate medenjake, partner bi mogao oprati suđe. Dok vi perete suđem partner bi mogao - grickati ono što ste ispekli. To je odlična prilika da istražite kakve okuse oboje volite te kako funkcionirate zajedno kad su pred vama neki složeniji zadaci.

17. Prošećite plažom...

Da, da - odličan izbor za zimski spoj, čak i ako do plaže imate stotinjak kilometara. Prije svega, imat ćete cijelo mjesto i cijelu plažu za sebe, jer je malo ljudi koji zimi izlaze u takve šetnje, pa će to biti vrlo romantično. Osim toga, svježi morski zrak i zimsko sunce osnažit će vas i tako šetnju pretvoriti u prekrasnu uspomenu.

18. Pogled u zvijezde

Vjerojatno niste znali da se zvijezde zimi zapravo najbolje vide? Dakle, pripremite deku, termosicu kave ili čaja i krenite u svoju astronomsku avanturu. Preuzmite aplikaciju za promatranje zvijezda kako biste znali što gledate. Ako je vani zaista jako hladno, to je odlična zabava za balkon ili terasu, tako da se možete povući u stan kad postane prehladno.

19. Domaća filmska večer

Opskrbite se kokicama i slatkišima i izaberite film koji niste gledali. Neka to ne bude priča koja se mora baš napeto pratiti, jer ćete sigurno htjeti razgovarati uz film i izgubit ćete nit. Može to biti i neki dobar ili loš horor, ili akcijski film. U oba slučaja, sigurno ćete se dobro nasmijati.

20. Dan za wellness

Zašto ne? Poslije podne koje ćete zajedno provesti na ugodnoj masaži, u jacuzziju i slično, može biti odlična prilika da se opustite i zaboravite na svakodnevne brige. Tako ćete biti puno otvoreniji i opušteniji za razgovor u okviru kojega ćete se povezati, donosi Men's Health.