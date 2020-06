Ovaj astro znak će se najčešće odvažiti na seks na prvom spoju

Vodenjaci su, prema astrološkoj analizi, najspremniji na 'ići do kraja' s nekim koga su tek upoznali, ako osjete da je 'kemija' jaka, a takvom se ponašanju najviše protive Vage

<p>Više od 15 posto Vodenjaka kaže da kod njih prvi spoj obično završava seksom, zato jer žele znati valja li taj aspekt odnosa te ima li smisla nastaviti se viđati, pokazalo je istraživanje online dating web stranice Plenty of Fish.</p><h2>Najspremniji su</h2><p>Osim toga, pripadnici ovog horoskopskog znaka žele provjeriti ima li seksualne kemije te ne vide ništa loše u ranom stupanju u odnose, gdje se prvenstveno pouzdaju u svoj instinkt. To će prvenstveno učiniti ako im se netko doista sviđa, što kod njih može biti često.</p><h2>Ni Ribe nisu daleko</h2><p>Drugi po redu horoskopski znak koji je voljan 'ići do kraja' na prvom spoju su Ribe, a 11 posto pripadnika ovog znaka priznalo je kako im je to praksa.</p><h2>Vage su 'najčednije'</h2><p>Najmanje šanse seksu na prvom spoju daju Vage, koje smatraju takvo ponašanje bezveznim, oni vole igre zavođenja i iščekivanja, a važno im je i dobiti osjećaj poštovanja te stvaran uvid u slaganje osobnosti.</p><p>Osim toga, ovo je istraživanje pokazalo da se barem 37 posto ljudi 'vodi' horoskopom, barem u ljubavnim stvarima, a 20 posto njih kaže da ne bi davali potencijalnom partneru šansu ako si njihovi astrološki aspekti nimalo ne odgovaraju, piše <a href="http://Osim toga, ovo je istraživanje pokazalo da se barem 37 posto ljudi 'vodi' horoskopom, barem u ljubavnim stvarima, a 20 posto njih kaže da ni biti davali potencijalnom partneru šansu ako si njihovi astrološki aspekti nimalo ne odgovaraju, piše The Sun.">The Sun.</a></p>