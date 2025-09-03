Isprobajte! Privatni chef otkrio tajne ultra bogatih, ali i recepte za jela koja im sprema

Ako ste bogati i slavni, ništa na odmoru nije obično, pa tako ni hrana. Celebritiji često angažiraju privatne chefove koji su stalno u pripravnosti kako bi zadovoljili svaku želju, ma koliko neobična ili hirovita bila.

Jedan chef s tropskog otoka, iza kojeg stoji iskustvo u vrhunskim restoranima, podijelio je svoje priče, naravno anonimno kako ne bi došao u probleme sa svojim poslodavcima, za Huffpost. Ponekad mu daju slobodu da stvara kulinarske male umjetnine, a ponekad su zahtjevi suludo precizni, pa i nemogući.

Foto: 123RF

Glumica veganka s listom zahtjeva bez kraja

Bez mesa, mliječnih proizvoda, soli i glutena, njezina prehrana isključuje gotovo sve. Najveći problem je što često promijeni mišljenje tek nakon što je jelo satima pripremano, pa se sve mora raditi iznova. Chef strpljivo kuha, jer „tu smo da ugodimo“.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:11 Abigail je iz SAD-a došla u Zagreb na studentsku razmjenu. Oduševile su je studentske menze | Video: 24sata Video

Specijalitet: povrtni curry s tofuom i kokosom, uz jasmin rižu.

Sastojci (za 4 osobe)

Za curry:

400 g čvrstog tofua

2 žlice biljnog ulja (kokosovo ulje ili suncokretovo)

1 crvena paprika, narezana na trakice

1 tikvica, narezana na polumjesece

2 mrkve, tanko narezane

150 g brokule, podijeljene na cvjetiće

1 srednji luk, sitno nasjeckan

2 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

Komadić svježeg đumbira (oko 2 cm), nariban

2 žlice crvene curry paste (po želji blage ili ljute)

400 ml kokosovog mlijeka iz konzerve

200 ml povrtnog temeljca ili vode

2 žlice sojinog umaka (bez glutena ako treba)

Sok jedne limete

Svježi korijander za posipanje

Za prilog:

300 g jasmin riže

600 ml vode

Prstohvat soli

Priprema

Pripremite rižu. Jasmin rižu dobro isperite pod mlazom hladne vode dok voda ne postane bistra. Stavite je u lonac s vodom i prstohvatom soli. Kad zavrije, smanjite vatru, poklopite i kuhajte 12–15 minuta dok voda ne ispari i riža ne postane mekana i mirisna.

Pripremite tofu. Tofu ocijedite i lagano pritisnite kuhinjskim papirom kako bi izašla višak vlage. Narežite na kockice od oko 2 cm. U velikoj tavi ili woku zagrijte ulje i pržite tofu na srednje jakoj vatri dok sa svih strana ne postane zlatno-smeđi. Izvadite ga na tanjur i ostavite sa strane.

Povrće i začini. U istoj tavi dodajte još malo ulja po potrebi. Pirjajte luk dok ne omekša, zatim dodajte češnjak i đumbir. Nakon minute dodajte curry pastu i kratko je prepržite da otpusti aromu.

Dodavanje kokosovog mlijeka. Ulijte kokosovo mlijeko i povrtni temeljac, dobro promiješajte pa dodajte papriku, tikvicu, mrkvu i brokulu. Kuhajte 8–10 minuta, dok povrće ne omekša, ali ostane hrskavo.

Završni dodiri. Vratite tofu u tavu, dodajte sojin umak i sok limete. Lagano promiješajte i probajte – po želji dodajte još soli, papra ili chili pahuljica za jačinu.

Posluživanje. Curry poslužite preko jasmin riže, posuto svježim korijanderom.

Glazbenik izgubljen u prehrani

On je sjajan glazbenik, ali užasno loš kad treba izabrati što jesti. Umjesto istraživanja otoka, dane provodi zaključan u vili, okružen dimom i vlastitom glazbom. Traži „samo osnovnu hranu“, ali teško objašnjava što to znači.

Specijalitet: BBQ svinjska rebra i šarena blitva.

Sastojci (za 4 osobe)

Za svinjska rebra:

1,5 – 2 kg svinjskih rebara

2 žlice maslinovog ulja

1 žlica dimljene paprike (slatke)

1 žličica mljevenog kima

1 žličica češnjaka u prahu

1 žličica soli

½ žličice svježe mljevenog papra

200 ml BBQ umaka (kupovni ili domaći)

Za šarenu blitvu:

500 g šarene blitve (stabljike u više boja ako su dostupne, npr. žute, crvene, zelene)

2 žlice maslinovog ulja

2 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

½ žličice pahuljica chili paprike (po želji)

Sok pola limuna

Sol i svježe mljeveni papar

Priprema:

Rebra

Priprema mesa. Rebra očistite od viška masnoće i skinite tanku opnu s donje strane (to će ih učiniti mekšima).

Marinada. U maloj zdjeli pomiješajte maslinovo ulje, dimljenu papriku, kim, češnjak u prahu, sol i papar. Tom mješavinom dobro premažite rebra. Ostavite ih da odstoje barem 1 sat (idealno preko noći u hladnjaku).

Pečenje. Pećnicu zagrijte na 150 °C. Rebra stavite u posudu za pečenje, prekrijte aluminijskom folijom i pecite 2 – 2,5 sata, dok ne postanu mekana.

Završnica. Izvadite rebra, premažite BBQ umakom i pecite ih još 15 minuta na 200 °C (ili završite na roštilju za dodatnu aromu dima).

Blitva

Priprema povrća. Odvojite stabljike od listova. Stabljike narežite na tanke trakice, a listove na veće komade.

Pirjanje. U velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje. Dodajte češnjak i kratko ga popržite dok ne zamiriše, zatim ubacite stabljike blitve i pirjajte 3–4 minute.

Dodavanje listova. Dodajte listove blitve i po želji chili pahuljice. Pirjajte još 2–3 minute, dok listovi ne uvenu, ali zadrže boju.

Završni okus. Začinite solju, paprom i svježim limunovim sokom.

Posluživanje

BBQ rebra poslužite uz pirjanu šarenu blitvu kao kontrast: meso će donijeti bogat, dimljen i karameliziran okus, dok će blitva unijeti svježinu i laganu gorčinu.

Party djevojka koja vilu pretvara u klub

Zabava traje danju i noću, a bar nikad nije prazan. Impulzivna, s društvom koje u kuhinji zna ostaviti i opuške u zdjelama s hranom. Ponekad entourage zna biti bezobrazniji od same zvijezde, pokazujući koliko malo cijene trud osoblja.

Specijalitet: pizza buffet s domaćim tijestom.

Sastojci (za 6–8 manjih pizza)

Tijesto:

500 g glatkog brašna

325 ml mlake vode

7 g suhog kvasca (ili 20 g svježeg)

2 žlice maslinovog ulja

1 žličica soli

1 žličica šećera

Osnovni umak od rajčice:

400 g pelata (ili pasirane rajčice)

2 žlice maslinovog ulja

2 režnja češnjaka

1 žličica origana

sol, papar, prstohvat šećera

Prijedlozi nadjeva (po želji kombinirati):

Mozzarella, burrata ili ribani sir (gouda, grana padano)

Šunka, pršut, salama, pečena piletina

Povrće: cherry rajčice, tikvice, paprike, šampinjoni, crveni luk, rikola

Masline, kapari, artičoke, inćuni

BBQ umak ili pesto kao alternativa rajčici

Priprema

Tijesto

U zdjelu stavite mlaku vodu, kvasac i šećer. Ostavite 5 minuta dok se ne zapjeni.

Dodajte brašno, sol i maslinovo ulje pa umijesite glatko tijesto.

Tijesto pokrijte krpom i ostavite da se diže 1 – 1,5 sat, dok se ne udvostruči.

Nakon dizanja, podijelite ga na 6–8 kuglica za mini pizze. Razvaljajte svaku na tanko, prema željenoj veličini.

Umak

Na maslinovom ulju lagano popržite sitno nasjeckan češnjak.

Dodajte pelate, posolite, popaprite, ubacite origano i prstohvat šećera.

Kuhajte 15 minuta dok se ne zgusne.

Slaganje pizza

Pećnicu zagrijte na 250 °C (ili najjače što može). Ako imate kamen za pizzu – još bolje.

Svaku bazu premažite tankim slojem umaka od rajčice.

Dodajte mozzarellu i ostale nadjeve po želji.

Pecite 7–10 minuta dok rubovi ne postanu hrskavi, a sir se ne otopi i lagano zapjeni.

Posluživanje buffeta

Pizze narežite na trokute i poslužite na velikim daskama ili pladnjevima.

Organizirajte stol po „stilovima”:

Klasične (margherita, quattro formaggi, funghi)

Mesne (pepperoni, BBQ chicken, pršut s rikolom)

Vege (tikvice, paprika, cherry rajčice, masline)

Za svježinu poslužite dodatke: svježu rikolu, listiće bosiljka, maslinovo ulje s čilijem.

Pop zvijezda koja traži okus doma

Zahtijeva Tex-Mex klasike jer je to podsjeća na djetinjstvo i obitelj. U kuhinji se ponaša kao domaćica, rado svraća da pita za recept i razgovara s osobljem. Dokazuje da slavne osobe ne jedu uvijek luksuzno, nego samo plaćaju puno više za iste stvari.

Specijalitet: enchilade s pečenom piletinom.

Sastojci (za 4 osobe)

Za piletinu:

500 g pilećih prsa ili zabataka bez kostiju

2 žlice maslinovog ulja

1 žličica dimljene paprike

1 žličica mljevenog kima

1 žličica čilija u prahu (po ukusu)

sol i papar

Za umak od rajčice (enchilada sauce):

2 žlice ulja

2 žlice brašna

2 žlice mljevene paprike (slatke ili ljute)

1 žličica mljevenog kima

1 žličica češnjaka u prahu

1 žličica origana

500 ml pilećeg temeljca

250 ml pasirane rajčice

sol i papar

Za punjenje i slaganje:

8 tortilja (pšeničnih ili kukuruznih)

1 crvena paprika, narezana na trakice

1 manji crveni luk, narezan na ploške

200 g ribanog sira (cheddar, gouda ili mješavina)

svježi korijander (ili peršin), kiselo vrhnje i avokado za posluživanje

Priprema

1. Pečena piletina

Piletinu prelijte maslinovim uljem, posolite i začinite dimljenom paprikom, kimom, čilijem, soli i paprom.

Pecite u pećnici na 200 °C oko 25 minuta (ili dok se ne ispeče do kraja).

Ohladite par minuta pa natrgajte na trakice.

2. Umak

U lončiću zagrijte ulje, dodajte brašno i kratko popržite da dobijete svijetlu zapršku.

Dodajte papriku, kim, češnjak u prahu i origano, pa odmah ulijte temeljac i pasiranu rajčicu.

Miješajte dok se ne zgusne u glatki umak. Začinite solju i paprom.

3. Slaganje enchilada

Svaku tortilju premažite tankim slojem umaka.

Dodajte natrganu piletinu, papriku, luk i malo ribanog sira.

Zarolajte tortilje i slažite ih u nauljenu vatrostalnu posudu.

Prelijte preostalim umakom i obilno pospite sirom.

4. Pečenje

Pecite u pećnici na 180 °C oko 20 minuta, dok se sir ne otopi i lagano ne zapeče

Milijarderska obitelj koja cijeni jednostavnost

Za njih riječ budžet ne postoji. Ostaju mjesecima i puštaju chefu da sam odlučuje što će kuhati. Jedino pravilo: svaki obrok mora biti poslužen za stolom, obiteljski. I dok se „prosječno bogati“ često ponašaju oholo, pravi milijarderi pokazuju najviše ljudskosti.

Specijalitet: kraljevski kolači od raka, porterhouse odrezak i pire od ljubičastog krumpira, piše Huff post.

1. Kraljevski kolači od raka

Sastojci (za 4 osobe):

400 g mesa kraljevskog raka (ili običnog, ako je dostupno)

1 jaje

3 žlice majoneze

1 žlica senfa (dijon)

1 žlica Worcestershire umaka

1 žličica Tabasco umaka (po ukusu)

1 žlica sjeckanog svježeg peršina

1 manji mladi luk, sitno narezan

100 g panko krušnih mrvica

sol i svježe mljeveni papar

maslac i ulje za prženje

Priprema:

U zdjeli pomiješajte majonezu, senf, Worcestershire, Tabasco, peršin, mladi luk i jaje.

Nježno umiješajte meso raka i polovicu krušnih mrvica, pazeći da se meso ne raspadne.

Oblikujte male kolače (pljeskavice) i uvaljajte ih lagano u preostale mrvice.

Pecite na tavi s malo ulja i maslaca 3–4 minute sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu boju.

2. Porterhouse odrezak

Sastojci:

2 porterhouse odreska (oko 700 g svaki, debljine 4–5 cm)

krupna morska sol i svježe mljeveni crni papar

2 žlice maslinovog ulja

2 grančice ružmarina

3 režnja češnjaka, zgnječena

50 g maslaca

Priprema:

Odreske izvadite iz hladnjaka barem 30 minuta prije pečenja.

Utrljajte ih maslinovim uljem, posolite i popaprite.

Pecite na jako ugrijanoj tavi ili roštilju 4–5 minuta po strani za medium-rare (ovisno o debljini).

Pred kraj dodajte maslac, češnjak i ružmarin, pa zalijevajte meso otopljenim maslacem.

Odmorite meso 10 minuta prije posluživanja.

3. Pire od ljubičastog krumpira

Sastojci:

600 g ljubičastog (okinawanskog ili sličnog) krumpira

50 g maslaca

100 ml toplog mlijeka ili vrhnja

sol i papar

Priprema:

Krumpir ogulite, narežite na kocke i kuhajte u posoljenoj vodi 20 minuta, dok ne omekša.

Ocijedite i zgnječite ga u pire.

Dodajte maslac i postupno ulijevajte mlijeko/vrhnje dok ne dobijete kremastu teksturu.

Začinite solju i paprom.