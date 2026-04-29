Igrajte i osvojite ljetovanje u mirnom Zaton Holiday Resortu

U četvrtak, 30. travnja 2026. krećemo s novom nagradnom igrom "U 24sata osvoji ljetovanje za obitelj", u kojoj možete osvojiti fantastičan sedmodnevni smještaj u Deluxe Family mobilnoj kući za četveročlanu obitelj u Zaton Holiday Resortu, uz uslugu polu-pansiona.

Nagrada je namijenjena četveročlanoj obitelji (dvije odrasle osobe i dvoje djece) te uključuje polupansion, boravišne pristojbe i svakodnevno korištenje seta ležaljki i suncobrana.

Zaton Holiday Resort, smješten u zelenoj oazi ninske rivijere, odlična je destinacija za obiteljski odmor na Jadranu, poznata po dugoj pješčanoj plaži, toplom plitkom moru i bogatoj ponudi sadržaja. Spoj mediteranskog okruženja, vrhunske infrastrukture i raznovrsnih sadržaja čini ga savršenim izborom za goste svih generacija. Gostima su na raspolaganju dva bazenska kompleksa s toboganima i dječjim zonama, mini golf, sportska igrališta te animacijski programi koji osiguravaju dinamičan i sadržajan boravak tijekom cijelog dana.

U nagradnoj igri koja traje do 6. svibnja mogu sudjelovati čitatelji novina i pretplatnici digitalne pretplate 24 Oranž koji pošalju ispunjene kupone iz novina ili oni koji imaju aktivnu godišnju 24 Oranž pretplatu i prikupe kodove iz PLUS+članaka te ih sa svojim podacima pošalju na našu adresu.

Čitatelji dnevnih novina 24sata u nagradnoj igri sudjeluju prikupljanjem kupona koji će se svakodnevno objavljivati od 30. travnja. Joker kupon izlazi 6. svibnja. Za prijavu je potrebno sakupiti pet kupona ili četiri kupona i joker te ih poslati na adresu: P.P. 870, 10 020 Zagreb, s naznakom: 24sata nagradna igra - "U 24sata osvoji ljetovanje za obitelj".

Pretplatnici 24 Oranža s godišnjom pretplatom kodove će pronalaziti od 30. travnja na kraju posebno označenih PLUS+ članaka na portalu 24sata.hr. Joker kod bit će objavljen 6. svibnja. Nakon prikupljenih pet kodova ili četiri koda i joker koda, potrebno ih je unijeti u obrazac unutar korisničkog sučelja 24 Oranža te ispuniti prijavu s osobnim podacima.

Papir s upisanim kodovima i email adresom kojom je kupljena pretplata također treba poslati na adresu P.P. 870, 10 020 Zagreb, s naznakom: 24sata nagradna igra - "U 24sata osvoji ljetovanje za obitelj". Jedna aktivna godišnja pretplata vrijedi za jednu prijavu, a višestruke prijave bit će poništene. Izvlačenje dobitnika održat će se 22. svibnja nakon 10 sati u prostorijama 24sata pred tročlanom komisijom.

Nagradu je moguće realizirati u razdoblju od 1. lipnja do 1. srpnja 2026. godine te od 22. kolovoza do 23. rujna 2026. godine, ovisno o raspoloživosti u trenutku slanja upita za rezervaciju. Sve dodatne usluge koje dobitnici eventualno koriste, a nisu uključene u nagradu, podmiruju se na recepciji o vlastitom trošku. Organizator ne snosi troškove prijevoza do i od destinacije, kao ni bilo kakve druge troškove koji nisu izričito navedeni kao dio nagrade.

Zašto posjetiti Zaton Holiday Resort?

Idealna destinacija za aktivan i opuštajući odmor na Jadranu Smješten u srcu zelene oaze ninske rivijere, Zaton Holiday Resort već desetljećima predstavlja jednu od najprepoznatljivijih destinacija za obiteljski odmor, rekreaciju i boravak u prirodi. Spoj mediteranskog okruženja, vrhunske infrastrukture i bogate ponude sadržaja čini ga savršenim izborom za goste svih generacija. Resort se ponosi dugom pješčanom plažom nagrađenom Plavom zastavom, koja zbog plitkog i toplog mora pruža idealne uvjete za obitelji s djecom. Uz more i prirodni hlad borove šume, gostima na raspolaganju stoji širok spektar aktivnosti - od sportskih terena, biciklističkih i trim staza, pa do adrenalinskih i vodenih sportova. Posebna pozornost posvećena je sadržajima za zabavu i opuštanje. Dva bazenska kompleksa s toboganima i dječjim zonama, mini golf, sportska igrališta te animacijski programi osiguravaju dinamičan i sadržajan boravak tijekom cijeloga dana. Resort kontinuirano ulaže u razvoj ponude, pa tako dodatno obogaćuje iskustvo gostiju novim sadržajima i modernim konceptima odmora.

Smještajna ponuda iznimno je raznolika - od prostranih parcela za kampiranje u prirodnom hladu, preko moderno opremljenih mobilnih kuća i apartmana, pa sve do novog koncepta glampinga koji donosi spoj luksuza i boravka u prirodi. Svaka opcija prilagođena je različitim potrebama i željama gostiju, uz visoki stupanj udobnosti i raznolikosti smještajnih kapaciteta. Gastronomska ponuda dodatno upotpunjuje doživljaj, s restoranima i barovima smještenima na različitim lokacijama unutar resorta, koji nude lokalne specijalitete i mediteransku kuhinju u opuštenom ambijentu. Zaton Holiday Resort ističe se i kao izvrsna polazna točka za istraživanje Dalmacije - od povijesnih gradova Zadra i Nina do prirodnih ljepota nacionalnih parkova Paklenica, Kornati i Krka. Kombinacija prirode, kvalitete smještaja, bogatih sadržaja i kontinuiranog razvoja čini Zaton Holiday Resort jednom od vodećih destinacija za odmor na hrvatskoj obali.

