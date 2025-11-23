Ilustratorica Nikolina Žabčić otvorila suvenirnicu posvećenu svojim radovima o Zagrebu

U Zagrebu je u subotu održano svečano otvorenje suvenirnice 'Zagrli Zagreb' iza koje stoji mlada umjetnica i ilustratorica Nikolina Žabčić. Riječ je o mjestu gdje će svi zainteresirani moći kupiti razglednice, torbe i kalendare s Nikolininim ilustracijama, a isto tako i same ilustracije u različitim formatima, a sve je posvećeno Zagrebu, Nikolininom rodnom gradu čija je mjesta i prizore pretvorila u umjetnička djela.

Prostor na adresi Ilica 74 na otvorenju je bio dupkom pun, a posjetitelji su navraćali tijekom čitavog poslijepodneva kako bi pogledali Nikolinine ilustracije i čestitali umjetnici na još jednom uspješnom koraku u njezinoj karijeri.

Otvorenje salona i dućana 'Zagrli Zagreb' mlade ilustratorice Nikoline Žabčić | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- U ovome trenutku mogu reći da sam dobila puno više nego što sam očekivala. Ovo se svakako pokazalo kao jedan ispravan korak, kako u kreativnom, tako i u poslovnom smislu i mogu reći da sam sad stvarno na mjestu na kojem bih voljela biti - rekla nam je Nikolina tijekom otvorenja.

Otvorenje salona i dućana 'Zagrli Zagreb' mlade ilustratorice Nikoline Žabčić | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Ugovor za najam prostora potpisala sam 30. rujna i da ste me, recimo, 30. kolovoza pitali što i kako planiram, ne bih vam dala ovaj odgovor, odgovor da ću biti ovdje zato što je ovo bio splet različitih okolnosti, jednostavno mi se poklopilo jako puno nekih dobrih prilika i odlučila sam na njih reagirati da kasnije to ne bih požalila. I to je zapravo za mene značilo da u svega 30 dana moram osmisliti dizajn interijera, srediti svu birokraciju, osmisliti i neke dodatne proizvode i tako dalje.

Nikolina Žabčić (Zagreb, 1993.) iza sebe već ima čitav niz uspješnih umjetničkih projekata. Diplomirala je na Odsjeku za animirani film i nove medije na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, a tijekom studija osvojila je čak pet rektorovih nagrada. Aktivna je članica Hrvatskog društva likovnih umjetnika te je održala nekoliko samostalnih izložbi u Zagrebu, Splitu i Ljubljani, a sudjelovala je i na brojnim grupnim izlaganjima. Bavi se animiranim filmom, ilustrira slikovnice te dizajnira naslovnice za knjige, a svoj projekt 'Zagrli Zagreb', koji objedinjuje njezine ilustracije posvećene rodnom gradu, u tišini je razvijala otprilike pet godina, nakon čega je odlučila otvoriti vlastito prodajno mjesto posvećeno upravo toj liniji proizvoda kako svoju ljubav prema Zagrebu dodatno približila drugima.

Otvorenje salona i dućana 'Zagrli Zagreb' mlade ilustratorice Nikoline Žabčić | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Na pitanje kakva očekivanja i planove ima za budućnost, Nikolina nam odgovara:

- Nisam grabljiva osoba po prirodi tako da si ne bih voljela u ovome trenutku postavljati nekakve previsoke stepenice koje su nedostižne, ali za početak bih bila sretna da uspijem dogovoriti određeni oblik veleprodaje, odnosno da uspijem i u nekoj drugoj poslovnici prezentirati svoj rad. A kao drugo, voljela bih i podršku Turističke zajednice jer je ovo, u suštini, oblik zagrebačkog suvenira. To su nekako moji ciljevi, ali nije ni sve u mojim rukama.

Otvorenje salona i dućana 'Zagrli Zagreb' mlade ilustratorice Nikoline Žabčić | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Nikolinini radovi svakako predstavljaju jedinstven oblik suvenira posvećenih Zagrebu, a svi proizvodi spajaju suvremeni dizajn, ilustraciju i emociju te svakom posjetitelju pružaju priliku da u njima pronađe i komadić svojeg Zagreba.