U ovome trenutku mogu reći da sam dobila puno više nego što sam očekivala. Ovo se svakako pokazalo kao jedan ispravan korak u kreativnom i poslovnom smislu, kaže nam umjetnica
Ilustratorica Nikolina Žabčić otvorila suvenirnicu posvećenu svojim radovima o Zagrebu
U Zagrebu je u subotu održano svečano otvorenje suvenirnice 'Zagrli Zagreb' iza koje stoji mlada umjetnica i ilustratorica Nikolina Žabčić. Riječ je o mjestu gdje će svi zainteresirani moći kupiti razglednice, torbe i kalendare s Nikolininim ilustracijama, a isto tako i same ilustracije u različitim formatima, a sve je posvećeno Zagrebu, Nikolininom rodnom gradu čija je mjesta i prizore pretvorila u umjetnička djela.
Prostor na adresi Ilica 74 na otvorenju je bio dupkom pun, a posjetitelji su navraćali tijekom čitavog poslijepodneva kako bi pogledali Nikolinine ilustracije i čestitali umjetnici na još jednom uspješnom koraku u njezinoj karijeri.
- U ovome trenutku mogu reći da sam dobila puno više nego što sam očekivala. Ovo se svakako pokazalo kao jedan ispravan korak, kako u kreativnom, tako i u poslovnom smislu i mogu reći da sam sad stvarno na mjestu na kojem bih voljela biti - rekla nam je Nikolina tijekom otvorenja.
- Ugovor za najam prostora potpisala sam 30. rujna i da ste me, recimo, 30. kolovoza pitali što i kako planiram, ne bih vam dala ovaj odgovor, odgovor da ću biti ovdje zato što je ovo bio splet različitih okolnosti, jednostavno mi se poklopilo jako puno nekih dobrih prilika i odlučila sam na njih reagirati da kasnije to ne bih požalila. I to je zapravo za mene značilo da u svega 30 dana moram osmisliti dizajn interijera, srediti svu birokraciju, osmisliti i neke dodatne proizvode i tako dalje.
Nikolina Žabčić (Zagreb, 1993.) iza sebe već ima čitav niz uspješnih umjetničkih projekata. Diplomirala je na Odsjeku za animirani film i nove medije na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, a tijekom studija osvojila je čak pet rektorovih nagrada. Aktivna je članica Hrvatskog društva likovnih umjetnika te je održala nekoliko samostalnih izložbi u Zagrebu, Splitu i Ljubljani, a sudjelovala je i na brojnim grupnim izlaganjima. Bavi se animiranim filmom, ilustrira slikovnice te dizajnira naslovnice za knjige, a svoj projekt 'Zagrli Zagreb', koji objedinjuje njezine ilustracije posvećene rodnom gradu, u tišini je razvijala otprilike pet godina, nakon čega je odlučila otvoriti vlastito prodajno mjesto posvećeno upravo toj liniji proizvoda kako svoju ljubav prema Zagrebu dodatno približila drugima.
Na pitanje kakva očekivanja i planove ima za budućnost, Nikolina nam odgovara:
- Nisam grabljiva osoba po prirodi tako da si ne bih voljela u ovome trenutku postavljati nekakve previsoke stepenice koje su nedostižne, ali za početak bih bila sretna da uspijem dogovoriti određeni oblik veleprodaje, odnosno da uspijem i u nekoj drugoj poslovnici prezentirati svoj rad. A kao drugo, voljela bih i podršku Turističke zajednice jer je ovo, u suštini, oblik zagrebačkog suvenira. To su nekako moji ciljevi, ali nije ni sve u mojim rukama.
Nikolinini radovi svakako predstavljaju jedinstven oblik suvenira posvećenih Zagrebu, a svi proizvodi spajaju suvremeni dizajn, ilustraciju i emociju te svakom posjetitelju pružaju priliku da u njima pronađe i komadić svojeg Zagreba.
