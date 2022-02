Ava, majka dvoje djece, dokumentira kako usklađuje odlaske u školu i brigu o svojoj maloj djeci, uz pomoć svoje obitelji i prijatelja. Zahvaljujući njima odlična je učenica. Težak je to život, ali volim svoju djecu, kaže 16-godišnja majka dvoje mališana, koja je prvi put zatrudnjela kada je imala 13 godina.

U jednom svom videu na TikToku pokazala je kako izgleda dan u njezinom životu kao tinejdžerice.

U svojim videima nailazi na mnogo komentara, neki je kritiziraju zbog toga što je tinejdžerica, ali također dobiva i veliku podršku. Otkriva i kako svojoj djeci priprema doručak i ujutro ih oblači. Nakon što ih baka pokupi, ona kreće u školu.

- Zapravo sam imala 13 godina kada sam prvi put zatrudnjela s Jordanom, nisam dobila menstruaciju, kao da mi je nestala. Ali zapravo nisam imala nikakve druge simptome. Nekako sam samo spojila dva i dva - prisjetila se.

Ava je izgubila i vlastitog oca zbog heroina kada je imala 11 godina, a nekoliko godina kasnije upoznala je tatu svoje djece na jednoj od njegovih košarkaških utakmica i zaljubila se u njega. U svojim TikTok videima je navela da ju je varao tijekom cijele trudnoće, a borila se i s postporođajnom depresijom nakon što je dočekala Jordana u veljači 2020. Šest mjeseci kasnije saznala je da je trudna s Avaeyom.

- Drugi put je bila najtraumatičnija stvar u mom životu. Samo sam sjedila i urlala - objasnila je u televizijskom showu My Extraordinary Family. Kritičari su je osudili jer nije bila na kontracepciji nakon prve neplanirane trudnoće, no ona je tvrdila da je u to vrijeme uzimala pilule.

- Uzimala sam kontracepcijske pilule i nije uspjelo - rekla je u jednom TikTok videu.

Ava je objasnila i da više nije u vezi s ocem svoje djece jer oboje imaju stvari na kojima trebaju poraditi.

- Bili smo 'otrov' jedno za drugo, ali uvijek ćemo se voljeti na neki način. Uvijek ću ga voljeti i brinuti se za njega - rekla je i dodala da ne može biti s njim ako se nešto ne promijeni.

Ava također ima YouTube kanal na kojem piše o svom životu u nadi da će pomoći drugima u sličnoj situaciji. 'Najizazovnija stvar majčinstva je činjenica da nikad ne prestaje', priznala je u jednoj epizodi My Extraordinary Family. 'Stvarno je teško, pogotovo prvi put, prilagoditi se na to', zaključila je, a prenosi Daily Mail.