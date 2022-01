Ja sam gotičarka i drugi roditelji ne dopuštaju svojoj djeci da budu prijatelji s mojom, požalila se manekenka Alt Jodie, iz Peeblesa u Škotskoj. Ona kao model sudjeluje u nizu alternativnih fotografiranja na kojima pozira kao vampir, viking ili sirena, ali je izopćena pred školskim vratima zahvaljujući svom jedinstvenom izgledu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mama koja se bavi manekenstvom kao gotičarka progovorila je o tome kako je izopćena zbog svog alternativnog izgleda - rekavši da drugi roditelji ne dopuštaju svojoj djeci da budu prijatelji s njezinom djecom, jer ona izgleda zastrašujuće.

Jodie ima dvoje djece, kćer od šest godina i trogodišnjeg sina, a žive zajedno u maloj zajednici u Peeblesu. Odmah biva prepoznata u okolici, zbog svojih jedinstvenih tetovaža, piercinga i crvenih dreadlocksa, a zbog toga je izbjegavaju konvencionalniji građani.

Jodie je rekla da su drugi roditelji zabranili svojoj djeci da budu prijatelji s njezino dvoje djece i kaže da uvijek mora stajati sama kada ih uzima iz škole.

- Često susrećem negativne poglede, pogotovo kada idem u kupovinu ili u park. Mislim da to može izgledati prilično zastrašujuće za ljude koji nisu educirani o tome, što mogu razumjeti - priča Alt.

Kažu joj da je sigurno obožavatelj sotone, što nije istina. 'To nema veze s vjerom, to je sloboda izražavanja', objašnjava ona.

- To je jednostavno žalosno jer i moja djeca su izložena tom negativnom načinu razmišljanja, odnosno nekakvom oprezu prema ljudima koji su drugačiji - istaknula je.

Kada vas ljudi ne poznaju, skloni su suditi o vama, kao što je suđenje knjige po koricama. 'Nisam čudna, samo nosim 'čudan izgled' izvana, a ne iznutra. Ponekad se dogodi i da me gledaju kao da sam ukrala svoju djecu', kaže Jodie.

Jodie kaže da to nije negativna stvar, vjeruje da je sve u percepciji i poput umjetnosti - možda oni to ne razumiju, ali to je ok.

- Učim svoju djecu da se moraju lijepo odnositi prema svima, čak i ako izgledaju malo drugačije. Ne želim da misle da ne mogu biti ono što jesu ili žele - ističe.

Jodie, koja nosi umjetničko ime Alt Jodie, rekla je da se njezin jedinstveni izgled ističe jer živi u tako maloj zajednici, i tako se izdvaja od svih ostalih. Dodaje kako to ne vole svi u gradu, i kako joj nije uvijek baš najbolji osjećaj. Ima primjerice ljudi starije generacije ili drugačijeg odgoja koji nisu bili izloženi različitim tipovima ljudi kao mlađi, donosi Mirror.

- Izgledam dosta drugačije, pogotovo ljeti kada možete vidjeti sve moje tetovaže i ostale stvari. To je sve zato što sam u vrlo ruralnom području. Uglavnom, kao što hobiti žive u Shireu u Gospodaru prstenova, pomalo sam poput Gandalfa kad se pojavi - opisuje Jodie.