Pove\u0107anje grudi radila je u Velikoj Britaniji, no sveukupnim rezultatom nije ba\u0161 bila odu\u0161evljena.

Nakon toga krenulo je sve vi\u0161e plasti\u010dnih tretmana.

Amber je grudi radila ponovno, zatim je pove\u0107avala usne, oti\u0161la na liposukciju, podizala stra\u017enjicu, operirala nos, botoks i jo\u0161 puno toga.

Sve to napravila je do 22 godine \u017eivota.

Na svoje tijelo je potro\u0161ila najmanje 40.000 funti (oko 331 tisu\u0107u kuna) i ka\u017ee da je ovisna o operacijama.

Nakon prvog pove\u0107anja grudi Amber je odlu\u010dila ipak oti\u0107i na jo\u0161 jedno pove\u0107anje.

U sije\u010dnju 2019. Amber je otputovala\u00a0u Belgiju gdje je lije\u010dnik bio spreman za upotrebu mnogo ve\u0107ih implantata - onih koji nisu dozvoljeni u Velikoj Britaniji.

- Morala sam oti\u0107i u inozemstvo jer mi u Velikoj Britaniji nisu mogli napraviti velike grudi kakve sam \u017eeljela. Ja se \u017eelim baviti modelingom i mislim da je ovo\u00a0dobar na\u010din za to, a i otkad imam ve\u0107e grudi dobila sam puno vi\u0161e sljedbenika na Instagramu. Nisam ja glupa, znam da mu\u0161karci to vole i da ma\u0161taju o mojim grudima. Toliko vole moje tijelo da mi \u010dak nude da mi pomognu platiti jo\u0161 operacija. To je ovisnost, kad jednom krene\u0161, te\u0161ko je zaustaviti se - obja\u0161njava Amber.

Tijekom posljednje tri godine Amber se podvrgnula sedam estetskih kirur\u0161kih zahvata.

Grudi je dva puta pove\u0107avala, stra\u017enjicu tri puta, a nakon toga je radila 'manje' zahvate poput operacije nosa, uklanjanje masno\u0107e s obraza i vrata.\u00a0

- Iako mi obitelj pru\u017ea podr\u0161ku, ne ka\u017eem im uvijek \u0161to radim jer misle da pretjerujem. Ako mama sazna da ponovno letim u Tursku na operaciju, biti \u0107e 'oh, ne opet', ali ovo je ono \u0161to volim i \u017eelim raditi - rekla je Amber.\u00a0

Danas Amber ima preko 114.000 sljedbenika na Instagramu.

- Svi\u0111a li mi se kako izgledam? Da. Puno sam sretnija u sebi. Znam \u0161to radim. Kupila sam vlastitu ku\u0107u od novca koji sam zaradila od manekenstva i obo\u017eavatelja koji me pla\u0107aju - govori Amber.

Amber je radila \u010dak i tijekom karantene. Smatra da radi ve\u0107inu ve\u010deri, a prihod koji zaradi joj je podsjetnik kako je kupila veliku ku\u0107u s dvije spava\u0107e sobe.

- Jako sam usredoto\u010dena na svoju karijeru, ali \u017eelim i dalje ulagati u imovinu. Ljudi mi pla\u0107aju \u200b\u200bda bih razgovarala s njima i vrlo sam sretna \u0161to to radim. Zbog toga sam trenutno sama, i to ve\u0107 godinama. Iskreno nemam vremena za ljubavni \u017eivot. Iako \u017eivim sama, nisam usamljena. Stalno razgovaram s ljudima na internetu. Ako i\u0161ta, u\u017eivam u miru i ti\u0161ini sama sa sobom kada ne radim - govori Amber.

Postoji i lo\u0161a strana svega ovog, a to je \u0161to s ovim tijelom Amber ne mo\u017ee i\u0107i u teretanu ni vje\u017ebati.

- Moje grudi i stra\u017enjica su preveliki za vje\u017ebanje. Umjesto toga redovito idem na liposukciju, svakih \u0161est mjeseci kako bih odr\u017eavala svoju figuru - ka\u017ee Amber.

S botoksom je krenula pro\u0161li mjesec. Ka\u017ee kako razmi\u0161lja o tome kako je bolje sprije\u010diti bore prije nego one dobiju priliku da se pojave. Ka\u017ee kako \u0107e botoks nadopunjavati svaka tri mjeseca.

- Na Instagramu imam puno prijatelja koji gledaju kako su evoluirali moje tijelo i lice i sada rade istu stvar kao i ja. Prili\u010dno je zabavno biti uzor! - govori Amber.

- Pro\u0161le sam godine oti\u0161la u Los Angeles i Las Vegas na fotografiranje, a \u017eene u Vegasu bile su toliko ljubaznije prema mojoj figuri nego u Velikoj Britaniji. Svi su htjeli dodirnuti moje sise - \u0161to je bilo u redu - komentira Amber.

Sljede\u0107e godine Amber ima jo\u0161 planova za operaciju.

- Sada sve operacije obavljam u Turskoj. Kad sam mu rekla da \u017eelim ve\u0107u stra\u017enjicu njegov odgovor je bio 'jesi li ozbiljna?'. On \u017eeli da pri\u010dekam 2021. godinu. Svi su mislili da sam luda zbog ugradnje tako velikih implantata, a opet mi ne stvaraju probleme. Mogu ih savr\u0161eno dobro nositi. Imam vrlo \u0161iroka le\u0111a. Mislim da u tome nema ni\u0161ta lo\u0161e. Nisam nikome na\u0161tetila - govori Amber.

Ima 22 godine i potrošila je oko 330 tisuća kuna na plastične operacije: 'To je moja ovisnost'

Amber je na prvu plastičnu operaciju otišla s 19 godina, a do 22 godine je napravila grudi, stražnjicu, botoks, usne, nose i otišla na liposukciju. Kaže kako je ovisna o tome i kako to voli

