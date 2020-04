Ima 22 godine i preboljela je teži oblik korone, sve je opisala

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Korona virus: Kako testirati 1 od simptoma - gubitak njuha

Ako mislite da ste nepobjedivi samo zato što ste mladi i zdravi, nemojte biti toliko sigurni - upozorava jedna 22-godišnja studentica, koja je podijelila svoje iskustvo nakon zaraze korona virusom. Amy Shircel dijelila je na Twitteru simptome i svoje osjećaje tijekom liječenja od COVID-19 svaki dan i time privukla jako veliki proj pratitelja.

So I guess I’m in Cosmo @CosmopolitanUK https://t.co/Lvy676y2p1

Upozorila je mlade u 20-ima da budu oprezni. Ona je, kaže, unatoč zdravom načinu života i tome što je vježbala svaki dan, imala vrlo neugodne simptome.

Amy, koja živi i studira u Wisconsinu, razvila je kašalj, zatim vrućicu, izgubila energiju, počela povraćati, ostala je bez daha od pomicanja. Dvaput je morala ići na hitnu!

Foto: Twitter Foto: Twitter Foto: Twitter Njeni prvi simptomi počeli su se javljati ​​15. ožujka, neko vrijeme nakon što se vratila s puta u Europu. Četiri dana kasnije dobila je rezultate testiranja na Covid-19: Bila je pozitivna.

Amy kaže da je bilo frustrirajuće što neki njezini prijatelji i pratitelji na Twitteru ne ostaju kod kuće, što pomaže usporiti širenje virusa.

- Važnost karantene je velika. Ali to da ste zapravo u karanteni, a ne da se 'eto, viđate samo s dečkom'. To nije ono što znači biti u karanteni. Važno je ne biti sebičan i biti strpljiv - kaže.

- Iskreno, nakratko sam zaboravila kako je to osjećati se zdravom, tako da se sad stvarno dobro osjećam - ispričala je Amy za portal Bored Panda.

- Još uvijek nemam svu snagu i energiju, ali popravlja se! Mogu samo reći da još nisam 100 posto zdrava i vjerojatno će do toga proći još neko vrijeme - kaže. Inače, prvih 12 dana dok je bila bolesna, bila je sama u svom stanu u Madisonu.

- Moje cimerice su bile u kućama svojih roditelja. Morala sam se držati podalje i od svoje obitelji, jer je moja mama nedavno imala operaciju na srcu, i nismo željeli riskirati. Tako smo se ponašali i prije nego što sam oboljela - pojašnjava Amy. Nakon tih 12 dana osjećala je da je previše slaba da bi se dalje mogla brinuti o sebi, pa je otac došao po nju i odveo ju kući, u Kenosha. Mama i sestra privremeno su morale preseliti kod susjeda, a otac je jedini brinuo o njoj.

- Trenutno moj otac ne pokazuje simptome. Sve je shvatio ozbiljno i bio je vrlo oprezan kad me je doveo kući. Svi ostali u mojoj obitelji također su zdravi - kaže Amy. Dodaje kako ne zna zašto je korona virus na nju tako utjecao.

- Mislim da postoje razlike oko toga tko obolijeva i koliko su ti simptomi ozbiljni, nema pravila. Čitala sam o zdravim ljudima mojih godina koji umiru od te bolesti, i ljudima moje dobi koji imaju izrazito blage simptome. Također, može se čuti i da se stariji ljudi oporavljaju. I nije mi jasno zašto je mene COVID-19 tako snažno pogodio - priča Amy. Kaže kako misli da je inače posve zdrava, vježba svaki dan, hrani se zdravo i natječe u trčanju i plivanju.

An interview that includes an interview with my sister @coral_seashell 🥺thanks @nbc15_madison https://t.co/dg1tjqPgvR