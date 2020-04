Korona virus: Kako testirati 1 od simptoma - gubitak njuha

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Mama opisala simptome virusa kod bebe stare sedam tjedana

Stručnjaci još mnogo toga ne znaju o korona virusu, no neke su studije pokazale da jedan od ključnih simptoma povezanih sa zarazom može biti gubitak osjeta mirisa. Tako je početna studija King's Collegea u Londonu, pokazala da to može biti rani simptom infekcije, zajedno s drugim uobičajenim simptomima, poput vrućice, suhog kašlja i umora.

Proučavajući odgovore više od 400.000 ljudi koji su bili zaraženi koronom, stručnjaci su utvrdili da je preko 18 posto njih reklo da su primijetili i gubitak mirisa. U jednom drugom istraživanju, čak 59 posto ljudi među njih 1072 koji su ispunili anketu, kazalo je da je to bio jedan od simptoma koje su primijetili, prenosi The Independent.

Zbog toga je britanska akademija otorinolaringologije, Udruga kirurga glave i vrata te udruženje kirurga za uho, grlo nos iz Velike Britanije zatražila da se taj simptom postavi na listu simptoma za probir ljudi koji su zaraženi korona virusom.

Kako prepoznati gubite li miris?

Postoje jednostavni testovi za to. Jedan od njih za CNN je predstavio Steven Munger, direktor Centra za miris i okus na Sveučilištu na Florid. To je tzv. 'test jela s grahom'.

U jednu ruku uzimate zrno graha, a drugom rukom čvrsto držite nos kako ne biste mogli do zraka. Stavite zrno graha u usta i žvačite ga. Kao da je riječ o komadiću voća s okusom: Ako nakon toga osjetite punoću okusa graha, koji je pomalo slatkasto-kiseo i brašnast, to znači da vam je osjet okusa još uvijek funkcionalan. Dok žvačete grah, pustite nos, Ako osjetite miris, odjednom ćete osjetiti i mirise, pojasnio je Munger.

Dakle, ako u tom testu prijeći od slatko-kiselog do punog okusa i raspoznati razliku, onda je vaš miris vjerojatno u punoj formi. Ako nemate graha, isti test možete napraviti s malo mljevene kave ili korom naranče.

Važno je, međutim, napomenuti da gubitak mirisa nije povezan samo s koronavirusom, jer može biti simptom mnogih drugih bolesti, poput gripe ili manje prehlade, ali i neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove ili Parkinsonove bolesti.

Što učiniti ako ne osjećate miris?

Svjetska zdravstvena organizacija ovu pojavu još nije dodala na popis simptoma korona virusa. A pacijenti koji imaju blage simptome upućuju se na liječenje doma.

Munger ipak kaže da to ne bi trebalo značiti da ovaj simptom ne shvaćate ozbiljno, već ga slobodno treba uzeti u obzir kao i sve ostale simptome koji se ističu.

- Poprilično sam siguran da ga možemo uvrstiti u istu kategoriju kao i groznicu, na primjer. Dakle, ako izgubite miris, razmislite o tome postoje li razlozi za samoizolaciju i javite se liječniku za dogovor - kaže on. Nakon toga vjerojatno će vas uputiti da 14 dana ostanete kod kuće, uz obavezno nošenje maske ako slučajno izlazite van.

Munger također napominje da se taj simptom može pojaviti kao rani simptom, ali i kasnije, jer postoje pacijenti kod kojih je gubitak mirisa uslijedio nakon što su već imali groznicu i zimicu. Dakle, ne može se predvidjeti kada se javlja.

Kakve su prognoze?

Srećom, vaš će se miris nakon bolesti vjerojatno vratiti. Profesor Carl Philpott, ravnatelj medicinskih istraživanja dobrotvornih organizacija, rekao je The Independent da blago začepljenje nosa može dovesti do 'post-virusnog gubitka mirisa'.

- Ako detaljno pogledate tkivo oboljele osobe pod mikroskopom, vidite da su sitni završeci receptorskih stanica otpali i stanice više ne mogu 'pokupiti' molekule mirisa iz nosa. Covid-19 izgleda ima visoku koncentraciju u nosu, a većina izjava ljudi koji su doživjeli taj simptom ukazuje na to da se osjet mirisa vraća nakon 7 do 14 dana. Vjerojatno je, čini se, da virus izaziva neku vrstu upale neftalnih živaca, umjesto da oštećuje strukturu receptora - pojašnjava on.

