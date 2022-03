Ima 26 godina i zarađuje preko 13 milijuna godišnje na odjeći: 'Počela sam sa 900 kuna'

Briony Gorton (26) je prije šest godina pokrenula svoj brend odjeće Talliah Rose koji je zbog pandemije procvjetao. Za šest mjeseci zaradila je 900 tisuća, a sada 'okreće' oko 13,5 milijuna kuna godišnje.

Kaže da svatko može pokrenuti vlastiti posao iz svoje spavaće sobe, čak i bez velikih ulaganja. Zahvaljujući svom uspješnom brendu, Briony je kupila četverosobnu kuću u dobi od 24 godine, koja se procjenjuje na 3,6 milijuna kuna (400.000 funti), zajedno s nizom Range Rovera i dva Minia za svoju mamu.

Pokrenula je tvrtku s 20 godina, a zahvaljujući pandemiji njezin posao joj je donio veliku zaradu.

- Online prodaja je tijekom pandemije apsolutno eksplodirala, sigurna sam da se to dogodilo brojnim web shopovima i tvrtkama. Za nas je to bio prikriveni blagoslov - rekla je.

Danas ima čak 80.000 odrađenih narudžbi, a cilj joj je povećati prodaju otvaranjem nove trgovine u lokalnom shopping centru Burnley.

- S ovom trgovinom i online prodajom ciljamo zaradu od 2 milijuna funti godišnje - objasnila je.

- Vidjeli smo dosta velikih brendova kako zatvaraju svoje trgovine i to sam vidjela kao priliku da na njihovo mjesto uleti neki novi brend - objasnila je.

Briony je imala samo 900 kuna (100 funti) da pokrene svoju tvrtku koristeći novac koji je zaradila radeći vikendom u Pandori kao asistent prodavač. Novac je uložila u dizajn bikinija ukrašenog Swarovski kristalima, koji je obukla za svojih 4000 pratitelja na Instagramu.

- Osmislila sam kupaće kostime kakve nisam vidjela. Tada sam svoje ideje odnijela krojači koja je bila obiteljska prijateljica i ona je oživjela moje dizajne - ispričala je.

U nadi da će zadobiti daljnji interes za svoje proizvode, Briony je počela osmišljavati vlastite dizajne, prije nego što ih je dala sašiti, pozirala u njima i digla na svoju Instagram stranicu.

Fashionistica je bila zaprepaštena kada je već sljedećeg dana stigla prva narudžba te je nastavila s prodajom 60 različitih dizajna badića, a potražnja se iz dana u dan samo povećavala.

- Tada sam odlučila otvoriti profil na Depopu - novoj prodajnoj platformi sličnoj eBayu, ali koja cilja na mlađu generaciju - objasnila je.

- Ubrzo sam počela primati narudžbe, počela ih pakirati i distribuirati iz mamine kuhinje kod kuće - objasnila je kako je započela svoj biznis.

U to vrijeme bila je studentica na Manchester Metu studirajući modnu trgovinu, ali je odlučila odustati od studija i umjesto toga pokrenula vlastiti brend.

- Bila sam na trećoj godini i mislila sam si kako godišnje potrošim 9.000 funti na studij na kojem mu se učilo kako da radim i zarađujem za tuđe tvrtke, a to nije ono što sam htjela raditi, Htjela sam imati svoj brend, svoju tvrtku i raditi sama za sebe - objasnila je.

Dodala je da je tad odlučila odustati od studiranja, da nikad nije diplomirala i da su svi mislili da je luda.

- Nemam investitora, nisam iz bogate obitelji. Nikad nisam digla kredit u banci, sve što imam je plaćeno, bez kredita. Sve što vidite u mojem poslu je započelo sa 100 funti. A to je ljudima jako teško za povjerovati. Želim da ljudi shvate da je ovo došlo od normalne osobe s idejom - izjavila je za Sun.

Isprva bi Briony svaki tjedan objavljivala jedan novi dizajn, ali sada ima 20 lansiranja tjedno i proširila se na veleprodajne dizajne.

Njezin cilj bio je 'okrenuti' milijun funti do svoje 25. godine - i sada je postigla svoj cilj.

Briony, koja također radi kao influencerica, rekla je da je 'toliko zauzeta da zapravo nije ni proslavila sve što se dogodilo'.

- Tek kad se zavalim u kauč i pričam o tome, pomislim, zaboga, to je dosta toga što sam postigla. Nevjerojatan je osjećaj stvoriti nešto ni iz čega i moći pomoći svojoj obitelji - kaže i dodaje da kako 'još uvijek voli gledati kako se odvija prodaja.

Talliah Rose ne samo da je promijenila Brionin život, već je također omogućila svojoj poslovnoj partnerici mami Tini (54) da otplati hipoteku na kuću.

Brend je obiteljska stvar, jer je Brionin tata Mick također zaposlen u tvrtki već dvije godine kao voditelj skladišta.

Briony kaže da je ključno za uspjeh ovakvog posla praćenje društvenih mreža, a glamurozna brineta sama modelira svu svoju odjeću.

- Objavljujemo tri puta dnevno novu odjeću, što je jako važno jer smo u stalnoj interakciji s pratiteljima brenda. Što više pratitelja - više novca - kaže.i dodaje da je ona sama svoja ciljana publika, to jest da stvari koje se njoj sviđaju će se uglavnom sviđati i njezinoj ciljanoj publici - što su žene u dvadesetim godinama.

Briony sada zapošljava šest ljudi u skladištu koji obrađuju do 100 narudžbi dnevno, a imat će osam ili devet članova osoblja u trgovini koja se otvara krajem ožujka.

Briony kaže da je prioritet za njezin brend Talliah Rose da je pristupačan mlađim ženama.

- Po mom mišljenju River Island brend je malo preskup za studente i mlade žene koje su tek počele raditi. One nemaju 45 funti koje mogu potrošiti na traperice. Cijene hlača su kod mene između 28 i 30 funti - objašnjava.

Iako se s vremena na vrijeme počasti, uključujući nedavnu kupnju Range Rover Sporta, inzistira da je ostala prizemljena tijekom godina.

- Sretna sam što nastavljam razvijati ovaj brend. Ne moram svake druge minute ići na skupe odmore ili putovanja - rekla je.

- Moram biti ovdje gdje se posao događa. S 30 godina bih se prebacila na nekretnine, ali onda ovaj posao mora funkcionirati i bez mene. Sljedećih nekoliko godina je od vitalnog značaja - objasnila je.

Jedan od njezinih budućih ciljeva je izgraditi vlastiti dom iz snova, potencijalno s dečkom nogometaša Bath Cityja Joeom Raynesom (26).

- Joe je apsolutno nevjerojatan, ne bih mogla poželjeti boljeg partnera. Njegova radna etika je ista kao i moja. On je isto samozaposlen, posjeduje teretanu dolje u Bathu koja je iznimno uspješna - rekla je i dodala da joj je dečko 'poluprofesionalni nogometaš Batha, pa je to jedan od razloga zašto on nije više vremena tu s njom'.

- On mi je velika podrška, kad god može dođe i pomaže s pripremama u trgovini. Jedva čeka da se otvori - dodaje.

Briony dodaje da je jedan od ciljeva i potencijalno širenje u gradskim središtima diljem zemlje.

- Želim imati brojne trgovine diljem zemlje i možda čak početi poslovati u inozemstvu, nikad se ne zna - objasnila je.

Uz dobro zaradu, želi i inspirirati ljude da se odvaže i započnu svoj biznis.

- Ne postoji granica za uspjeh. Ja sam iz radničke obitelji koja živi u kući u nizu. Pokrenula sam posao sa 100 funti i pogledajte gdje sam sada - kaže i dodaje da 'ljudi misle da ne možete pokrenuti vlastiti posao bez velikih ulaganja, ali da su u krivu.'

